Home > Sports > Swiatek batters Bouzkova in Wuhan

Swiatek batters Bouzkova in Wuhan

Swiatek batters Bouzkova in Wuhan

Written By: NewsX Syndication
Published: October 7, 2025 21:58:02 IST

Swiatek batters Bouzkova in Wuhan

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ROUND 2 AT THE WUHAN OPEN WITH IGA SWIATEK ADVANCING OVER MARIE BOUZKOVA  RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: WUHAN, CHINA (OCTOBER 7, 2025) (WTA/DAZN – See restrictions) IGA SWIATEK (POLAND / CAP) v MARIE BOUZKOVA (CZECH REPUBLIC) 1. PLAYERS AT NET FOR COIN TOSS FIRST SET  2. SWIATEK WINNING POINT WITH SMASH 3. SWIATEK WINNING POINT WITH BACKHAND PASSING SHOT 4. SWIATEK WINNING POINT AND SET WITH BACKHAND SECOND SET  5. SWIATEK WINNING POINT WITH DROP VOLLEY 6. MATCH POINT – SWIATEK WINNING POINT AND MATCH AS BOUZKOVA HITS RETURN OF SERVE INTO NET SWIATEK WINS 6-1 6-1 7. PLAYERS EMBRACE AT NET / SWIATEK CELEBRATING STORY: Second-seeded Iga Swiatek of Poland breezed to a 6-1 6-1 win over Czech Marie Bouzkova in a second-round match at the Wuhan Open on Tuesday (October 7). Swiatek broke her foe's serve six times en route to ending the match in 79 minutes. "Every tournament I go to, I want to play my best game," Swiatek said. "Sometimes I deliver; sometimes not but yeah, my expectation is to just do my best. Honestly, I don't set goals like semi-final or whatever — just really making it step by step." (Production: Oliver Regan)

First published on: Oct 7, 2025 9:58 PM IST
QUICK LINKS