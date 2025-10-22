LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System
LIVE TV
TRENDING |
Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System Afghanistan news Chief Minister Siddaramaiah business news china lottery latest india news american airlines gautam gambhir Jaish-e-Mohammed benefits of Kafala System
LIVE TV
Home > World > BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform
Bugonia movie 2025 Premiere Reaction: Fans shave their heads in excitement to attend the premiere of Emma Stone’s sci-fi hit 'Bugonia'.

Written By: NewsX Syndication
Published: October 22, 2025 20:50:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

Oct 22 (Reuters) – General Motors Co: * GM: PLANS TO BRING EYES-OFF DRIVING TO MARKET IN 2028, DEBUTING ON THE CADILLAC ESCALADE IQ ELECTRIC SUV * GM – BEGINNING NEXT YEAR, GM VEHICLES WILL FEATURE CONVERSATIONAL AI WITH GOOGLE GEMINI * GM -IN 2028, GM WILL DEBUT NEW CENTRALIZED COMPUTING PLATFORM, STARTING WITH THE CADILLAC ESCALADE IQ * GM – IN THE FUTURE, GM WILL INTRODUCE ITS OWN AI, CUSTOM-BUILT FOR VEHICLES * GM: STARTING 2026, WE'LL MAKE FULL GM ENERGY HOME SYSTEM AVAILABLE VIA LEASING, WITH TERMS TO BE ANNOUNCED LATER -WEBSITE Further company coverage:

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 22, 2025 8:50 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

China Discovers Earth’s Largest Gold Mine, Over 1,000 Tons Of Gold To Make Country Super Rich As India, Other Countries Struggle With Gold Prices

KERING COO DUPLAIX: NUMBER ONE PRIORITY IN NEW STRATEGY WILL BE TO RE-IGNITE TOP LINE

REFILE-Carrefour Q3 sales growth slows, keeps 2025 financial goals

CORRECTED-REUTERS NEXT-Trade with Africa not a game of Minecraft, says Nigerian minister

NewsX World Exclusive – German MP Dr Lena Gumnior At IPU In Geneva: ‘More Important Than Ever To Come Together And Work On Problems’

LATEST NEWS

Late Kim strike sees Gangwon down Kobe in Asian Champions League

Meta to cut around 600 roles in Superintelligence Labs AI unit

NewsX World Exclusive – German MP Dr Lena Gumnior At IPU In Geneva: ‘More Important Than Ever To Come Together And Work On Problems’

Fitch says US support helped Argentina ward off ratings downgrade

BRIEF-Unite Strikes To Hit Bae Factories In Pay Row

T. Rowe Price files for actively managed crypto ETF

Ex-Afghan VP, Top Taliban Enemy Warns India About Deoband Madrasa In His Diwali Wishes, ‘Please Be Mindful Of…’

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

Who Is Satish Jarkiholi? Scheduled Caste Leader From Valmiki Community Might Become Siddaramaiah’s Successor, Here’s Why!

Netflix slumps, as investors start to question its lofty valuation

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform
BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform
BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform
BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform
QUICK LINKS