BRIEF-GM To Bring Eyes-Off Driving In 2028; Announces Conversational AI, Unified Software Platform

Oct 22 (Reuters) – General Motors Co: * GM: PLANS TO BRING EYES-OFF DRIVING TO MARKET IN 2028, DEBUTING ON THE CADILLAC ESCALADE IQ ELECTRIC SUV * GM – BEGINNING NEXT YEAR, GM VEHICLES WILL FEATURE CONVERSATIONAL AI WITH GOOGLE GEMINI * GM -IN 2028, GM WILL DEBUT NEW CENTRALIZED COMPUTING PLATFORM, STARTING WITH THE CADILLAC ESCALADE IQ * GM – IN THE FUTURE, GM WILL INTRODUCE ITS OWN AI, CUSTOM-BUILT FOR VEHICLES * GM: STARTING 2026, WE'LL MAKE FULL GM ENERGY HOME SYSTEM AVAILABLE VIA LEASING, WITH TERMS TO BE ANNOUNCED LATER -WEBSITE Further company coverage:
