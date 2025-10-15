BRIEF-India Markets Regulator Issues Ex-Parte Interim Order In Matter Of Insider Trading By Certain Entities In Scrip Of Iex

Oct 15 (Reuters) – * INDIA MARKETS REGULATOR ISSUES EX-PARTE INTERIM ORDER IN MATTER OF INSIDER TRADING BY CERTAIN ENTITIES IN SCRIP OF IEX * INDIA SEBI ON IEX INSIDER TRADING CASE: RESTRAINS 8 INDIVIDUALS FROM DEALING IN SECURITIES * INDIA SEBI ON IEX INSIDER TRADING CASE: IMPOUNDS BANK ACCOUNTS OF INDIVIDUALS WITH TOTAL 1.73 BILLION RUPEES * INDIA MARKETS REGULATOR ISSUES EX-PARTE INTERIM ORDER IN MATTER OF INSIDER TRADING BY CERTAIN ENTITIES IN SCRIP OF IEX Source text: https://tinyurl.com/3jwd2mh8 Further company coverage:
