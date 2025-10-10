LIVE TV
BRIEF-US SEC Files Status Report On Its Efforts To Serve Summons And Complaint On Gautam Adani And Sagar Adani – Court Filing

Written By: NewsX Syndication
Published: October 10, 2025 20:51:02 IST

Oct 10 (Reuters) – * US SEC FILES STATUS REPORT ON ITS EFFORTS TO SERVE SUMMONS AND COMPLAINT ON GAUTAM ADANI AND SAGAR ADANI – COURT FILING * SEC SAYS REPEATEDLY COMMUNICATED WITH INDIA MINISTRY OF LAW & JUSTICE, AS RECENTLY AS SEPT 14, BUT AUTHORITIES HAVE NOT YET EFFECTED SERVICE – FILING * SEC WILL CONTINUE COMMUNICATING WITH INDIA MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND PURSUING SERVICE OF DEFENDANTS VIA HAGUE SERVICE CONVENTION- COURT FILING Source text: Further company coverage:

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 10, 2025 8:51 PM IST
