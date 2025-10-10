BRIEF-US SEC Files Status Report On Its Efforts To Serve Summons And Complaint On Gautam Adani And Sagar Adani – Court Filing

59
Oct 10 (Reuters) – * US SEC FILES STATUS REPORT ON ITS EFFORTS TO SERVE SUMMONS AND COMPLAINT ON GAUTAM ADANI AND SAGAR ADANI – COURT FILING * SEC SAYS REPEATEDLY COMMUNICATED WITH INDIA MINISTRY OF LAW & JUSTICE, AS RECENTLY AS SEPT 14, BUT AUTHORITIES HAVE NOT YET EFFECTED SERVICE – FILING * SEC WILL CONTINUE COMMUNICATING WITH INDIA MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND PURSUING SERVICE OF DEFENDANTS VIA HAGUE SERVICE CONVENTION- COURT FILING Source text: Further company coverage:
