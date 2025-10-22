LIVE TV
UEFA Champions League Top Scorers

Written By: NewsX Syndication
Published: October 22, 2025 00:23:26 IST

Oct 21 (OPTA) – Top Scorers in the UEFA Champions League on Tuesday 1 M. Ishak (KKS Lech Poznań) 6 B. Varga (Ferencvárosi TC) 3 K. Mbappé (Real Madrid CF) 5 4 N. Bilbija (HŅK Zrinjski Mostar) 4 Bruno Duarte (FK Crvena zvezda Beograd) D. Gassama (Rangers) H. Kane (Bayern München) Leandro Andrade (Qarabağ Ağdam FK) M. Rashford (FC Barcelona) 10 T. Ali (Malmo) 3 E. Haaland (Manchester City) T. De Barr (Lincoln Red Imps) M. Mattsson (Copenhagen) A. Gordon (Newcastle) Fermín López (FC Barcelona) A. Manaj (KF Drita) Robert Silva (Copenhagen) D. Satpaev (FK Kairat Almaty) J. Seys (Club Brugge KV) D. Strelec (ŅK Slovan Bratislava) H. Vanaken (Club Brugge KV)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 22, 2025 12:23 AM IST
