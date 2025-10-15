UPDATE 15-Friendlies Summaries

Oct 15 (OPTA) – Summaries for the Friendlies on Tuesday (start times are GMT) Friendlies 1 ……………………………………………………….. Japan (0) 3 Scorers: T. Minamino 52, K. Nakamura 62, A. Ueda 71 Yellow card: Doan 78 Subs used: Ito 54 (Kubo), Tanaka 74 (Minamino), Machino 74 (Ueda), Soma 74 (Nakamura), Ogawa 85 (Kamada), Mochizuki 85 (Doan) Brazil (2) 2 Scorers: Paulo Henrique 26, Gabriel Martinelli 32 Yellow card: Estêvão 78 Subs used: Rodrygo 57 (Gabriel Martinelli), Matheus Cunha 57 (Vinícius Júnior), Joelinton 57 (Bruno Guimarães), Richarlison 75 (Lucas Paquetá), Estêvão 75 (Luiz Henrique), Caio Henrique 75 (Carlos Augusto) Attendance: 44920 Referee: Jong-Hyeok Kim ……………………………………………………….. Korea Republic (1) 2 Scorers: Eom Ji-Sung 15, Oh Hyeon-Gyu 75 Yellow card: Kim Moon-Hwan 48, Won Du-Jae 86 Subs used: Oh Hyeon-Gyu 46 (Son Heung-Min), Lee Kang-In 46 (Lee Dong-Gyeong), Cho Yu-Min 46 (Lee Han-Beom), Won Du-Jae 66 (Hwang In-Beom), Lee Jae-Sung 66 (Eom Ji-Sung), Lee Tae-Seok 87 (Lee Myung-Jae) Paraguay (0) 0 Yellow card: Ojeda 86 Subs used: Galarza Fonda 46 (Bobadilla), Romero 53 (Gómez), Sanabria 62 (Martínez), González 62 (Cuenca), León 81 (Alderete), Á. Romero 81 (Almirón) Referee: Yusuke Araki ……………………………………………………….. IR Iran (2) 2 Scorers: A. Hosseinzadeh 17pen, M. Mohebi 26 Yellow card: Mohebi 42 Subs used: Hosseinnejad 40 (Taheri), Jahanbakhsh 46 (Mohebi), Nemati 55 (Hazbavi), Ghorbani 65 (Hosseinzadeh), Sayyadmanesh 65 (Hashemnejad), Alipour 65 (Ghoddos) Tanzania (0) 0 Yellow card: Miroshi 56 Subs used: Abraham 46 (Salum), Mwaikenda 46 (Mwenda), Sopu 46 (M'Mombwa), Chikola 65 (Peter), Danilo 84 (Allarakhia) Attendance: 1340 Referee: Adel Ali Ahmed Khamis Al Naqbi ……………………………………………………….. Norway (0) 1 Scorers: A. Nusa 62 Yellow card: Helland 85 Subs used: Nusa 46 (Dønnum), Berge 46 (Berg), Arnstad 64 (Aasgaard), Sebulonsen 64 (Pedersen), Heggebø 64 (Strand Larsen), Nypan 81 (Schjelderup) New Zealand (1) 1 Scorers: F. Surman 45+1 Yellow card: Stamenić 76 Subs used: Waine 62 (Wood), McCowatt 70 (Thomas), Bindon 86 (Garbett), Kelly-Heald 87 (Payne), Tuiloma 87 (de Vries), Parker-Price 87 (Old) Attendance: 17652 Referee: Horațiu Mircea Feșnic ……………………………………………………….. Friendlies 2 ……………………………………………………….. Albania (1) 4 Scorers: Mohammad Abu Al Nadi 41og, A. Broja 65, A. Hoxha 75, N. Bajrami 79 Jordan (1) 2 Scorers: Nizar Al Rashdan 27, Ali Olwan 90 ……………………………………………………….. Friendlies 1 ……………………………………………………….. Russia (2) 3 Scorers: L. Sadulaev 18, Aleksey Miranchuk 43, I. Sergeev 57 Yellow card: Beveev 23 Subs used: Silyanov 46 (Beveev), Osipenko 46 (Diveev), Glushenkov 63 (Sadulaev), Umyarov 64 (Kislyak), Gorshkov 64 (Krugovoy), Kuchaev 83 (Oblyakov) Bolivia (0) 0 Subs used: Cuellar 63 (Vaca), Melgar 64 (Martínez), José Sagredo 66 (Zabala), Villarroel 66 (Matheus), Rocha 88 (Medina), Vaca 88 (Monteiro) Attendance: 20533 Referee: Nikola Dabanović ……………………………………………………….. Puerto Rico (0) 0 Subs used: Hernández 61 (de León), O'Neill 61 (Angking), Díaz 73 (Rivera), Ríos 73 (Paris), Sulia 82 (Cardona), Rossi 82 (Rivera) Argentina (3) 6 Scorers: A. Mac Allister 14, G. Montiel 23, A. Mac Allister 36, S. Echevarria 64og, L. Martínez 79, L. Martínez 84 Subs used: Rivero 46 (Otamendi), Moreno 46 (Lo Celso), Paz 58 (Simeone), Martínez 61 (López), Molina 61 (Montiel), Cambeses 76 (Martínez) Referee: Armando Villarreal ……………………………………………………….. Colombia (0) 0 Subs used: Rodríguez 46 (Campaz), Serna 60 (Quintero), Borré 60 (Hernández), Asprilla 60 (Díaz), Castaño 78 (Ríos), Lerma 79 (Portilla) Canada (0) 0 Yellow card: Laryea 12, Cornelius 45, Sigur 77 Subs used: Millar 61 (Ahmed), David 71 (Oluwaseyi), Shaffelburg 71 (Buchanan), Choinière 84 (Koné), Bassong 85 (Sigur) Referee: Guido Gonzalez ……………………………………………………….. United States (1) 2 Scorers: H. Wright 33, H. Wright 51 Yellow card: Richards 56 Subs used: Luna 31 (Pulišić), Tessmann 64 (Sands), Balogun 64 (Wright), Aaronson 64 (Weah), Morris 76 (Roldan), Arfsten 76 (McKennie) Australia (1) 1 Scorers: J. Bos 19 Yellow card: Geria 26 Subs used: Yazbek 60 (Balard), Hrustić 60 (Metcalfe), Irankunda 60 (D'Agostino), Mohamed Touré 61 (Boyle), Miller 78 (Italiano), Duke 89 (Geria) Referee: Pierre Luc Lauziere ……………………………………………………….. Mexico in play Ecuador ………………………………………………………..

