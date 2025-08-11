66
|Candidate Name
|Bharat Prasad Singh
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 4,48,03,643 ~4 Crore+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Others
Diploma in Mechanical from Govt. Polytechnic College Purnia in 1968
|Name
|BHARAT PRASAD SINGH
|Residence
|ISLAMPUR (NALANDA)
|Party
|Rashtriya Lok Samta Party
|Relation
|Age
|68
|Voter Info
|174 Islampur (Bihar) constituency, at Serial no 378 in Part no 140
|Self Profession
|Agriculturist and Rent
|Spouse Profession
|Rent