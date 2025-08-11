LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Bharat Prasad Singh

Bharat Prasad Singh

Bharat Prasad Singh, aged 68, represents the Rashtriya Lok Samta Party (RLSP) in the Bihar Assembly Elections 2025 from Islampur (Nalanda). He holds a Diploma in Mechanical Engineering from Govt. Polytechnic College, Purnia (1968). He has declared assets worth ₹4,48,03,643 (~₹4.48 crore) and no liabilities. His voter details are registered in 174 Islampur (Bihar) constituency, at Serial No. 378 in Part No. 140. Professionally, he is an agriculturist and earns income from rent.

Bharat Prasad Singh

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 11, 2025 13:03:00 IST

Candidate Name Bharat Prasad Singh
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 4,48,03,643 ~4 Crore+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Others
Diploma in Mechanical from Govt. Polytechnic College Purnia in 1968
Name BHARAT PRASAD SINGH
Residence ISLAMPUR (NALANDA)
Party Rashtriya Lok Samta Party
Relation
Age 68
Voter Info 174 Islampur (Bihar) constituency, at Serial no 378 in Part no 140
Self Profession Agriculturist and Rent
Spouse Profession Rent
Tags: Bharat Prasad SinghBihar Election 2025Bihar Elections

Bharat Prasad Singh

Bharat Prasad Singh
Bharat Prasad Singh
Bharat Prasad Singh
Bharat Prasad Singh

