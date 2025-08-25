Deo Narayan Gupta (IND) Profile

39
|Candidate Name
|Deo Narayan Gupta
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 15,000 ~15 Thou+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Others
Diploma in Electrical Engineering from Bihar State Technical Education Board Patna In 1968
|Name
|DEO NARAYAN GUPTA
|Residence
|DARBHANGA RURAL (DARBHANGA)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|74
|Voter Info
|82 Darbhanga Rural (Bihar) constituency, at Serial no 373 in Part no 122
|Self Profession
|Retired
|Spouse Profession
|Retired