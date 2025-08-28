LIVE TV
Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

Gajendra Kumar, aged 36, is contesting from Fatuha in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Sankhyanupati Bhagidari Party. He has completed his M.Sc. from Ram Lakhan Singh Yadav College, Khatiyarpur, Patna in 2013 under Magadh University, Bodhgaya. His voter details are recorded in the 185 Fatuha constituency, Serial No. 627, Part No. 144. He has declared assets worth ₹21,60,000 (~₹21.60 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is engaged in tuition and resides in Fatuha, Patna.

Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

Published By: Tushar Tyagi
August 28, 2025

Candidate Name Gajendra Kumar
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 21,60,000 ~21 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
M.Sc from Ram Lakhan Singh Yadav College, Khatiyarpur Patna in 2013 Magadh University Bodhgaya
Name GAJENDRA KUMAR
Residence FATUHA (PATNA)
Party Sankhyanupati Bhagidari Party
Relation
Age 36
Voter Info 185 Fatuha (Bihar) constituency, at Serial no 627 in Part no 144
Self Profession Tuition
Spouse Profession Tuition
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsGajendra Kumar

Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile
Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile
Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile
Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

