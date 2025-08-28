Gajendra Kumar (Sankhyanupati Bhagidari Party) Profile

44
|Candidate Name
|Gajendra Kumar
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 21,60,000 ~21 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Post Graduate
M.Sc from Ram Lakhan Singh Yadav College, Khatiyarpur Patna in 2013 Magadh University Bodhgaya
|Name
|GAJENDRA KUMAR
|Residence
|FATUHA (PATNA)
|Party
|Sankhyanupati Bhagidari Party
|Relation
|Age
|36
|Voter Info
|185 Fatuha (Bihar) constituency, at Serial no 627 in Part no 144
|Self Profession
|Tuition
|Spouse Profession
|Tuition