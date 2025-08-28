LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Gajendra Manjhi (Bhartiya Sablog Party) Profile

Gajendra Manjhi (Bhartiya Sablog Party) Profile

Gajendra Manjhi, aged 50, is contesting from Phulwari (SC) in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Bhartiya Sablog Party. He has completed his graduation from Magadh University, Bodhgaya in 1993 and earned a Post Graduate degree in Journalism and Mass Communication from Nalanda Open University, Patna in 2014. His voter details are recorded in the 189 Kumhrar constituency, Serial No. 230, Part No. 57. He has declared assets worth ₹1,36,834 (~₹1.36 lakh) and has no liabilities. Professionally, he works as a labourer and resides in Phulwari, Patna.



Published By: Tushar Tyagi
Published: August 28, 2025 12:20:24 IST

Candidate Name Gajendra Manjhi
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 1,36,834 ~1 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
Graduate from Magadh University Boadhgaya In 1993, Post Graduate ( Journalism and Mass Communication) from Nalanda Open University Patna In 2014
Name GAJENDRA MANJHI
Residence PHULWARI (SC) (PATNA)
Party Bhartiya Sablog Party
Relation
Age 50
Voter Info 189 Kumhrar (Bihar) constituency, at Serial no 230 in Part no 57
Self Profession Labour
Spouse Profession Anganwadi Worker( Bihar Goverment)
Tags: Gajendra Manjhi












