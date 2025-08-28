Gajendra Manjhi (Bhartiya Sablog Party) Profile

41
|Gajendra Manjhi
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 1,36,834 ~1 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Post Graduate
Graduate from Magadh University Boadhgaya In 1993, Post Graduate ( Journalism and Mass Communication) from Nalanda Open University Patna In 2014
|Name
|GAJENDRA MANJHI
|Residence
|PHULWARI (SC) (PATNA)
|Party
|Bhartiya Sablog Party
|Relation
|Age
|50
|Voter Info
|189 Kumhrar (Bihar) constituency, at Serial no 230 in Part no 57
|Self Profession
|Labour
|Spouse Profession
|Anganwadi Worker( Bihar Goverment)