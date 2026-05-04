Tamil Nadu Election Results 2026: Party Wise Full Winner List Of TVK, AIDMK, DMK And Others

Tamil Nadu has turned out to be a surprising contest as the debutant, actor turned politician, Vijay, is leading over 105 seats out of 234 assembly constituencies, according to the ECI data. The party is all set to dethrone two big traditional Dravidian forces, DMK and the AIADMK. Tamil Nadu voted on April 23 in a single phase, witnessing a record turnout of 85.10%. Most of the exit polls had predicted a huge DMK win, barring one Axis My India, which forecasted a TVK win. Pradeep Gupta has predicted that Vijay will emerge as a surprising X factor in the state, which as of now, appears to come true.
The majority mark to form a government in Tamil Nadu is 118. As TVK appears to form the next government in Tamil Nadu either alone or with support from AIADMK, reports are saying that Vijay will be the next Chief Minister of the state.
AIADMK led NDA alliance is currently leading on 70 seats, while DMK has been reduced to 57 seats.
TVK Candidates Leading In Tamil Nadu Election 2026 Results
|Anna Nagar
|21
|V. K. Ramkumar
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|M. N. Thiravisu
|DMK
|8444
|
Result in Progress
|Arakkonam
|38
|V. Chandran
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|S. Ravi
|AIADMK
|7563
|
Result in Progress
|Aranthangi
|183
|Mohamed Farook J
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Ramachandran T
|INC
|4890
|
Result in Progress
|Aravakurichi
|134
|Karthikeyan P
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Selvakumar K
|AIADMK
|772
|
Result in Progress
|Aruppukkottai
|207
|Karthik Kumar K
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Ramachandran K S S R
|DMK
|2088
|
Result in Progress
|Avadi
|6
|Ramesh Kumar R
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|S. Munasai
|DMK
|19433
|
Result in Progress
|Avanashi
|112
|Kamalis
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Dr. L. Murugan
|Bharatiya Janata Party
|1270
|
Result in Progress
|Bargur
|52
|E. Murali Dharan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|D. Mathiazhagan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|1209
|
Result in Progress
|Chengalpattu
|32
|S. Thyagarajan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Karthikondapani
|DMK
|3394
|
Result in Progress
|Coimbatore (North)
|118
|V. Sampath Kumar
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Durai Senthil Selvan B.E
|DMK
|271
|
Result in Progress
|Cumbum
|201
|J. Ganesh Muruga
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Ramakrishnan N
|DMK
|515
|
Result in Progress
|Dindigul
|132
|Nazer Raja C
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Senthilkumar U P
|Dravida Munnetra Kazhagam
|335
|
Result in Progress
|Dr. Radhakrishnan Nagar
|11
|N. Mare Wilson
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|J. John Ebenezer
|DMK
|6589
|
Result in Progress
|Egmore
|16
|Rajmohan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Tamilan Prasanna
|DMK
|8023
|
Result in Progress
|Erode (East)
|98
|V. Vijayabalan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Gopinath Palaniyappan
|Indian National Congress
|1702
|
Result in Progress
|Erode (West)
|99
|Ananth Mohan K.K.
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|S. Muthusamy
|DMK
|5185
|
Result in Progress
|Gandharvakottai
|178
|N. Subramanian
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|M. Chinnadurai
|CPI (M)
|3566
|
Result in Progress
|Gobichettipalayam
|106
|Sengottaiyan K.A.
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Nallasivam N
|DMK
|7526
|
Result in Progress
|Gudiyattam
|46
|K. Sinu
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Partha Prusothaman G
|AIADMK
|4017
|
Result in Progress
|Cumbum (possibly duplicated as Cumbum North?)
|1
|S. Vijayakumar
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Subbiah R V
|AIADMK
|7084
|
Result in Progress
|Kallakurichi
|80
|Arul Vignesh C
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Malaith K
|Viduthalai Chiruthaigal Katchi
|198
|
Result in Progress
|Karaikudi
|184
|Dr. P. R. N. Thirupathi
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Mangudi S
|Indian National Congress
|8832
|
Result in Progress
|Kavundampalayam
|117
|Kanimozhi Santhosh
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Arunkumar P R G
|AIADMK
|17829
|
Result in Progress
|Killiyoor
|234
|Sabin S
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Rajesh Kumar S
|Indian National Congress
|1735
|
Result in Progress
|Kilvaithinankuppam
|45
|Thendral Kumar E
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Jegan Moorthy M
|AIADMK
|3347
|
Result in Progress
|Kovilpatti
|164
|Senthil Pandian P
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Latha T
|CPI (M)
|139
|
Result in Progress
|Krishnarayapuram
|122
|Vignesh K
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Sabar Karthikeyan K.V.S
|DMK
|4937
|
Result in Progress
|Kolathur
|13
|V.S. Babu
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|M.K. Stalin
|DMK
|7381
|
Result in Progress
|Krishnagiri
|53
|Muniraj P
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Ashok Kumar K
|AIADMK
|8576
|
Result in Progress
|Krishnarayapuram (Alt)
|156
|Sathya M
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Dr. Divya S
|AIADMK
|5
|
Result in Progress
|Kulithalai
|137
|G. Balasubramani
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Suryanarayanan A
|DMK
|758
|
Result in Progress
|Kumarapalayam
|97
|C. Jayalakshmi
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|P. Thangamani
|AIADMK
|1860
|
Result in Progress
|Madhavaram
|9
|M. Vijayababu
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|S. Sudharsanam
|DMK
|35728
|
Result in Progress
|Madurai Central
|193
|Madhar Bahurudeen
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Palanivel Thiaga Rajan
|DMK
|9527
|
Result in Progress
|Madurai East
|189
|Karthikeyan S
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Moorthy P
|DMK
|2669
|
Result in Progress
|Madurai North
|191
|A. Kalanithi
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|G. Thalapathi
|DMK
|10906
|
Result in Progress
|Madurai South
|192
|M. K. Boopathi
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|M. Boominathan
|DMK
|8120
|
Result in Progress
|Madurai West
|194
|Thangapandi S R
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Balaji R
|DMK
|1183
|
Result in Progress
|Maduravoyal
|7
|R. Raghavan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Ganapathy K
|DMK
|1177
|
Result in Progress
|Manamadurai
|187
|Elangovan D
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Tamilarasi A
|DMK
|3049
|
Result in Progress
|Manapparai
|138
|R. Kathiravan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|Dr. P. V. Jayakumar
|AIADMK
|7578
|
Result in Progress
|Palayamkottai
|226
|Maria John
|TVK
|M. Abdul Wahab
|DMK
|8675
|In Progress
|Palladam
|115
|K. Ramkumar
|TVK
|K.P. Paramasivam
|AIADMK
|8056
|In Progress
|Pallavaram
|30
|J. Kamatchi
|TVK
|D. Murugesan
|DMDK
|14042
|In Progress
|Paramakudi
|209
|Gopirajan G
|TVK
|Advocate Kathiravan K.K
|DMK
|1240
|In Progress
|Perambalur
|147
|Sivakumar K
|TVK
|Thamizhselvan R
|AIADMK
|923
|In Progress
|Perambur
|12
|C. Joseph Vijay
|TVK
|R.D. Shekar
|DMK
|1097
|In Progress
|Periyakulam
|199
|Sabari Iyngaran G
|TVK
|Sakthivel P
|VCK
|2868
|In Progress
|Polur
|66
|Abishek R
|TVK
|Saravanan P
|DMDK
|700
|In Progress
|Ponneri
|2
|Dr Ravi M.S
|TVK
|Balaraman P
|AIADMK
|1957
|In Progress
|Poonamallee
|5
|Prakasam R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Krishnaswamy A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|35683
|
Result in Progress
|Pudukkottai
|180
|K.M. Sharif
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|V. Muthuraja
|Dravida Munnetra Kazhagam
|1247
|
Result in Progress
|Radhapuram
|228
|Dr. Sathish Christopher
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Appavu M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|3962
|
Result in Progress
|Rajapalayam
|202
|Jegadeshwaran K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Thangapandian S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|4097
|
Result in Progress
|Rasipuram
|92
|Lokesh Tamilselvan D
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Mathivanan M Dr
|Dravida Munnetra Kazhagam
|6256
|
Result in Progress
|Rishivandiyam
|78
|Ashok Kumar G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Karthikeyan K
|Dravida Munnetra Kazhagam
|60
|
Result in Progress
|Royapuram
|17
|K.V. Vijay Damu
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Dr. A. Subair Khan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|7136
|
Result in Progress
|Saidapet
|23
|Arul Prakasam M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Subramanian Ma
|Dravida Munnetra Kazhagam
|10759
|
Result in Progress
|Salem (North)
|89
|Sivakumar K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Rajendran R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|3789
|
Result in Progress
|Salem (South)
|90
|Vijay Tamilan Parthiban A
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Loganathan M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|14774
|
Result in Progress
|Salem (West)
|88
|Lakshmanan S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Karthi M
|Pattali Makkal Katchi
|1412
|
Result in Progress
|Sankari
|87
|Senthilkumar K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Vetri Vel S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|580
|
Result in Progress
|Sattur
|204
|A.T.M. M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Kadar Karai A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|681
|
Result in Progress
|Sholavandan
|190
|Karuppiah M V
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Venkatesan A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|316
|
Result in Progress
|Sholingur
|39
|G. Kapi
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|A.M. Munirathnam
|Indian National Congress
|1419
|
Result in Progress
|Sholinganallur
|27
|ECR P Saravanan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. Aravind Ramesh
|Dravida Munnetra Kazhagam
|8658
|
Result in Progress
|Singanallur
|121
|K. S. R. Giri Prasath
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|K.R. Jayaram
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|7421
|
Result in Progress
|Sivaganga
|186
|Kulanthai Rani A
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Senthilnathan PR
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|2992
|
Result in Progress
|Sriperumbudur
|29
|Thenarasu K
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|K. Selvaraj
|Indian National Congress
|1347
|
Result in Progress
|Srirangam
|139
|Ramesh
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. Durairaj
|Dravida Munnetra Kazhagam
|3287
|
Result in Progress
|Sulur
|116
|N. Muthukumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|V.P. Kandasamy
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|2219
|
Result in Progress
|Tambaram
|31
|D. Saravanan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. R. Srithika Devi
|Dravida Munnetra Kazhagam
|1464
|
Result in Progress
|Thanjavur
|174
|R. Udhayakumaran
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. Ramanathan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|13422
|
Result in Progress
|Thiru-Vi-Ka-Nagar
|15
|M. R. Palani
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|K. S. Ravichandran
|Dravida Munnetra Kazhagam
|9572
|
Result in Progress
|Thiruparankundram
|195
|Nirmalkumar R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Krithika Thangapandi
|Dravida Munnetra Kazhagam
|7430
|
Result in Progress
|Tiruppur
|33
|B. Vijayaraj
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|R. Panneerselvam
|Viduthalai Chiruthaigal Katchi
|1477
|
Result in Progress
|Thiruvallur
|4
|Dr. T. Arunkumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|V.G. Rajendran
|Dravida Munnetra Kazhagam
|3821
|
Result in Progress
|Thiruverumbur
|142
|V. Vijayakumar (A) Navalevittus Viji
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Anbil Mahesh Poyyamozhi
|Dravida Munnetra Kazhagam
|499
|
Result in Progress
|Thiruvottiyur
|10
|Senthil Kumar N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Sundararaj L
|Communist Party of India (Marxist)
|19243
|
Result in Progress
|Thyagarayanagar
|24
|Anand N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Raja Anbazhagan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|6284
|
Result in Progress
|Thoothukkudi
|214
|S. Rineh
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|P. Geetha Jeevan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|12545
|
Result in Progress
|Thousand Lights
|20
|Prabhakar JCD
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Ezhilan Naganathan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|3038
|
Result in Progress
|Thuraiyur
|146
|Ravisankar M
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Eswaran J
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|2791
|
Result in Progress
|Tiruchendur
|215
|J. Murugan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Anitha R. Radhakrishnan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|2073
|
Result in Progress
|Tiruchengodu
|96
|Arunai K G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. Sridevi (A) Chandrasekar R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|911
|
Result in Progress
|Tiruchirappalli (East)
|141
|C. Joseph Vijay
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. Inigo Irudayaraj
|Dravida Munnetra Kazhagam
|7490
|
Result in Progress
|Tirunelveli
|224
|Murugesan R S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Subramanian S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|4477
|
Result in Progress
|Tirupattur
|50
|Dr. Thirupathi N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Nallathambi A
|Dravida Munnetra Kazhagam
|11506
|
Result in Progress
|Tiruttani (North)
|115
|V. Santhakumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|S. M. M. Nandan
|All India Anna DMK
|16857
|
Result in Progress
|Tiruppur (South)
|114
|K. Palaniswami S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|N. Dinesh Kumar
|Dravida Munnetra Kazhagam
|5840
|
Result in Progress
|Tiruvannamalai
|63
|A. Arul Murugan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|V. Elu
|Dravida Munnetra Kazhagam
|1576
|
Result in Progress
|Usilampatti
|197
|M. Vijay
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|T. Saravankumar
|Indian National Congress
|1467
|
Result in Progress
|Uthangarai
|51
|N. Elayaraja
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|T. M. Tamilselvam
|All India Anna DMK
|3122
|
Result in Progress
|Uthiramerur
|36
|J. Munirathinam
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|K. Sundar
|Dravida Munnetra Kazhagam
|1433
|
Result in Progress
|Velachery
|26
|Kumar R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Aasai Mualana J M H
|Indian National Congress
|9264
|
Result in Progress
|Villivakkam
|14
|Aadhav Arjuna
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Karthik Mohan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|7768
|
Result in Progress
|Virugampakkam
|22
|Sabarinathan R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|Prabhakar Raja A M V
|Dravida Munnetra Kazhagam
|518
|
Result in Progress
DMK Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026
|Constituency
|Const. No.
|Leading Candidate
|Leading Party
|Trailing Candidate
|Trailing Party
|Margin
|Status
|Alangudi
|182
|Siva V. Meyyanathan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Kandasamy
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|2719
|
Result in Progress
|Athoor
|129
|I. Periyasamy
|DMK
|N. Kalaiselvi
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|5158
|
Result in Progress
|Bodinayakanur
|200
|Panneerselvam O
|DMK
|Prakash S
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|2044
|
Result in Progress
|Chepauk–Triplicane
|19
|Udhayanidhi Stalin
|DMK
|Selvam D
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|1770
|
Result in Progress
|Coimbatore (South)
|120
|V. Senthil Balaji
|DMK
|V. Senthil Kumar
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|127
|
Result in Progress
|Coonoor
|110
|M. Raju
|DMK
|C. Thangaraju
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|5186
|
Result in Progress
|Gudalur
|109
|Dharmalingam M
|DMK
|Pon Jayaseelan
|AIADMK
|15585
|
Result in Progress
|Harur
|18
|P. K. Sekar Babu
|DMK
|Singaravel A
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|539
|
Result in Progress
|Kanniyakumari
|229
|Mahesh P
|DMK
|Thalavai Sundaram N
|AIADMK
|1275
|
Result in Progress
|Kovilpatti (Alt Entry)
|218
|Karunanithi K
|DMK
|Kadambur Raju C
|AIADMK
|331
|
Result in Progress
|Kumbakonam
|171
|Anbalagan G
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vinoth H
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|3520
|
Result in Progress
|Kunnam
|148
|Sivasankar S S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Revathi Muthamizhselvan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|9801
|
Result in Progress
|Madathukulam
|126
|R. Jayaramakrishnan
|DMK
|C. Shanmugavelu
|AMMK
|335
|
Result in Progress
|Manachanallur
|144
|Kathiravan S
|DMK
|V. Saravanan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|7846
|
Result in Progress
|Paramathi-Velur
|95
|Moorthy K S
|DMK
|Sekar S
|AIADMK
|1090
|In Progress
|Pattukkottai
|176
|Annadurai K
|DMK
|Sekar C V
|AIADMK
|2441
|In Progress
|Ramanathapuram
|211
|Katharbatcha Muthuramalingam
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Shajahan Hameed
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|9886
|
Result in Progress
|Ranipet
|41
|R. Gandhi
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Thamira
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|9510
|
Result in Progress
|Sankarapuram
|79
|Udhayasuriyan T
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Rakesh R
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|1990
|
Result in Progress
|Sirkazhi
|160
|Senthilselvan R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Sakthim
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|3198
|
Result in Progress
|Tenkasi
|222
|D. K. Karuppasamy
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Selva Mohan Pandian
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|7072
|
Result in Progress
|Thirumangalam
|196
|Manimaran M
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Sathishkumar N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|4385
|
Result in Progress
|Thirumayam
|181
|Regupathy S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Vairamuthu P K
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|1598
|
Result in Progress
|Thiruvaiyaru
|173
|Dural Chandrasekaran
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Mathi Manikandan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|3598
|
Result in Progress
|Thiruvarur
|168
|Kalaivanan Poondi K
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Veeramani V
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|8797
|
Result in Progress
|Thiruvidaimarudur
|170
|Govi Chezhian
|Dravida Munnetra Kazhagam
|S. Palakarajan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|3439
|
Result in Progress
|Tiruchirappalli (West)
|140
|K.N. Nehru
|Dravida Munnetra Kazhagam
|G. Ramamoorthy
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|4853
|
Result in Progress
|Tiruchuli
|208
|Thangam Thennarasu
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Samayans
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|29
|
Result in Progress
|Tiruppattur
|185
|T. Bharathan K R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Srinivasan S Thirath P
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|3337
|
Result in Progress
|Tittakudi
|151
|Ganesan C V
|Dravida Munnetra Kazhagam
|A. Rajasekar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1738
|
Result in Progress
|Udumalpet
|125
|M. Jayakumar
|Dravida Munnetra Kazhagam
|K. Radhakrishnan
|All India Anna DMK
|709
|
Result in Progress
|Valparai
|124
|A. Kutty (Alias)
|Dravida Munnetra Kazhagam
|A. R. Sridharan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|119
|
Result in Progress
|Vanur
|73
|Gowtham D
|Dravida Munnetra Kazhagam
|P. Murugan
|All India Anna DMK
|1035
|
Result in Progress
|Vasudevanallur
|220
|E. Raja
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Ananthan Ayyasamy
|Bharatiya Janata Party
|842
|
Result in Progress
|Vedasanthur
|133
|S. Sammanthan T
|Dravida Munnetra Kazhagam
|V. Paramasivam
|All India Anna DMK
|3889
|
Result in Progress
|Vellore
|43
|P. Karthikeyan
|Dravida Munnetra Kazhagam
|M. M. Vinoth Kannan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|2052
|
Result in Progress
|Vilathikulam
|213
|Markandayam V
|Dravida Munnetra Kazhagam
|P. Kasiram
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|4518
|
Result in Progress
|Viluppuram
|74
|Lakshmanan R
|Dravida Munnetra Kazhagam
|Mohanraj N
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1668
|
Result in Progress
AIADMK Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026
|Constituency
|Const. No.
|Leading Candidate
|Leading Party
|Trailing Candidate
|Trailing Party
|Margin
|Status
|Alangulam
|223
|K.P. Prabhakaran
|AIADMK
|Paul Manoj Pandian
|DMK
|3
|Result in Progress
|Ambasamudram
|225
|D. Isakki Subaya
|AIADMK
|S. Balaji
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|3559
|Result in Progress
|Anaikattu
|44
|D. Velazhagan
|AIADMK
|A. P. Nandakumar
|DMK
|1043
|Result in Progress
|Andipatti
|198
|Logu Janana
|AIADMK
|Maharajan
|DMK
|727
|Result in Progress
|Anthiyur
|105
|Haribaskar J
|AIADMK
|Sivabalan M
|DMK
|98
|Result in Progress
|Arani
|67
|Jayasudha L
|AIADMK
|Mahalakshmi Govarthanan
|DMK
|5894
|Result in Progress
|Arcot
|42
|S. Sivakumar
|AIADMK
|G. Vijay Mohan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|4138
|Result in Progress
|Ariyalur
|149
|Rajendran S
|AIADMK
|Latha Balu
|DMK
|8357
|Result in Progress
|Attur
|82
|Jayasankaran A P
|AIADMK
|Selvaraj M R
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|1481
|Result in Progress
|Bhavani
|104
|Karuppanan K.C.
|AIADMK
|Balakrishnan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|4087
|Result in Progress
|Bhavanisagar
|107
|A. Bannari
|AIADMK
|V.P. Janiseli
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|5390
|Result in Progress
|Bhuvanagiri
|157
|Arunmozhithevan A
|AIADMK
|Saravanan Durai K
|DMK
|3678
|Result in Progress
|Chengam
|62
|S. Velu
|AIADMK
|B. Haridharsan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|1658
|Result in Progress
|Cheyyar
|68
|Mukur N. Subramanian
|AIADMK
|Dusi K. Mohan
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|12329
|Result in Progress
|Cheyyur
|34
|Rajasekar E
|AIADMK
|S. Sivan Selvan
|VCK
|1818
|Result in Progress
|Chidambaram
|158
|Pandian K.A
|AIADMK
|Thamizhmaran M
|DMK
|2299
|Result in Progress
|Dharapuram
|101
|S. Jeyabalan
|AIADMK
|Indirani T
|DMK
|14310
|Result in Progress
|Edappadi
|86
|Edappadi Palaniswami K
|AIADMK
|Premkumar K
|Independent
|3162
|Result in Progress
|Gangavalli
|81
|Nallathambi A
|AIADMK
|Sujatha V
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|8211
|Result in Progress
|Harur
|61
|Sampathkumar V
|AIADMK
|Shanmugam A
|DMK
|4783
|Result in Progress
|Hosur
|55
|Balakrishnareddy P
|AIADMK
|Sathya S A
|DMK
|12977
|Result in Progress
|Jolarpet
|49
|Veeramani K.C
|AIADMK
|Munisamy C
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|2890
|Result in Progress
|Kadayanallur
|221
|C. Krishnamurali
|AIADMK
|Rajendran L M
|DMK
|2907
|Result in Progress
|Kalasapakkam
|65
|Agri Krishnamurthy S S
|AIADMK
|Saravanan P S I
|DMK
|11040
|Result in Progress
|Kancheepuram
|37
|V. Somasundaram
|AIADMK
|R.V. Ranjithkumar
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|150
|Result in Progress
|Kangayam
|102
|N.N. Nataraj
|AIADMK
|Mani Gounder
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|301
|Result in Progress
|Karur
|135
|M.R. Vijayabhaskar
|AIADMK
|A. Senthil Balaji
|DMK
|4536
|Result in Progress
|Katpadi
|40
|V. Ramu
|AIADMK
|Durai Murugan
|DMK
|5820
|Result in Progress
|Kilpennathur
|64
|Ramachandran S
|AIADMK
|Pitchandi K
|DMK
|10786
|Result in Progress
|Kurinjipadi
|156
|A. Bhavaninathan
|AIADMK
|M.R. Panneerselvam
|DMK
|3037
|Result in Progress
|Lalgudi
|143
|Lenrose Martin
|AIADMK
|T. Parivallal
|DMK
|5053
|Result in Progress
|Maduranthakam
|35
|Maragatham Kumaravel K
|AIADMK
|Ezhilarasan Ezhumalai
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|499
|Result in Progress
|Mallasamudram
|71
|Shanmugam C V E
|AIADMK
|Vijay Nanjaiya A
|Tamilaga Vetri Kazhagam
|1571
|Result in Progress
|Melur
|188
|P. Periyapillai (A) Selvam
|AIADMK
|P. Viswanathan
|Indian National Congress
|1752
|Result in Progress
|Palani
|127
|Ravimanoaharan K
|AIADMK
|Pandi N
|CPI(M)
|672
|In Progress
|Papanasam
|172
|Dorai Shanmuga Prabu
|AIADMK
|Azhagudheen Dumaan Ali
|TVK
|3412
|In Progress
|Pappireddipatti
|60
|Maragatham Vetrivel
|AIADMK
|Thilagavathi S
|TVK
|2739
|In Progress
|Peravurani
|177
|Govi Elango
|AIADMK
|Ashokkumar N
|DMK
|97
|In Progress
|Perundurai
|103
|Jayakumar S
|AIADMK
|Thoppu Venkatachalam
|DMK
|2050
|In Progress
|Pollachi
|123
|Pollachi V. Jayaraman
|AIADMK
|K. Nithyanandhan
|DMK
|1684
|In Progress
|Poompuhar
|162
|Pavunraj S
|AIADMK
|Nivedha M Murugan
|DMK
|3163
|In Progress
|Sankarankovil
|219
|Dr. Dhanpal Jashankar
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|C. Ramajayan
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1425
|Result in Progress
|Senthamangalam
|93
|C. Chandrasekaran
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|P. Poornalae
|Dravida Munnetra Kazhagam
|2801
|Result in Progress
|Sivakasi
|205
|Rajenthra Bhalaji K T
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Keerthana S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|2073
|Result in Progress
|Srivaikuntam
|216
|Shanmuganathan S P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Saravanan G
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1752
|Result in Progress
|Thondamuthur
|119
|S.P. Velumani
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Sathish Raju (Alias) S.P.R. Sathish
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|12988
|Result in Progress
|Tindivanam
|72
|Arjunan P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Vanni Arasu
|Viduthalai Chiruthaigal Katchi
|2163
|Result in Progress
|Tirukkoyilur
|76
|Palanisamy S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Vijay Baranbalaji
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1741
|Result in Progress
|Tiruttani
|3
|C. H. Aji
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|V. Satya Kumar
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1538
|Result in Progress
|Ulundurpet (Rural)
|77
|R. Kumaraguru
|All India Anna DMK
|G. Vasanthavel
|Dravida Munnetra Kazhagam
|85
|Result in Progress
|Vandavasi
|68
|Rani P
|All India Anna DMK
|S. Ambethkumar
|Dravida Munnetra Kazhagam
|388
|Result in Progress
|Vedaranyam
|165
|S. Manian
|All India Anna DMK
|M. Pugazhendhi
|Dravida Munnetra Kazhagam
|2403
|Result in Progress
|Veerapandi
|91
|S. R. Balu Sigamani S
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Palanivel M S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|338
|Result in Progress
|Veppanahalli
|54
|Munisamy K P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Srinivasan S
|Dravida Munnetra Kazhagam
|2306
|Result in Progress
|Viralimalai
|179
|Vijayabaskar C
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Murugesan P
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|1307
|Result in Progress
|Yercaud
|83
|Usharani P
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|Lakshmi Janarthanan J
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|522
|Result in Progress
BJP Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026
|Constituency
|Const. No.
|Leading Candidate
|Leading Party
|Trailing Candidate
|Trailing Party
|Margin
|Status
|Thalli
|56
|Dr. Nagesh Kumar C
|Bharatiya Janata Party
|Ramachandran T
|Communist Party of India
|1295
|Result in Progress
|Ulundurpet
|108
|K. Bhojarajan
|Bharatiya Janata Party
|Ibrahim R
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|509
|Result in Progress
Communist Party Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026
|Constituency
|Const. No.
|Leading Candidate
|Leading Party
|Trailing Candidate
|Trailing Party
|Margin
|Status
|Srivilliputhur
|203
|Mahalingam P
|Communist Party of India
|Chandraprabham
|All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam
|3944
|Result in Progress
|Tiruthuraipoondi
|168
|Marimuthu K
|Communist Party of India
|Pandian S
|Tamilaga Vettri Kazhagam
|4985
|Result in Progress
