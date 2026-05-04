Tamil Nadu Election Results 2026: Party Wise Full Winner List Of TVK, AIDMK, DMK And Others

Tamil Nadu Election Results 2026: Party Wise Full Winner List Of TVK, AIDMK, DMK And Others

Tamil Nadu Election Results 2026 Live: Tamil Nadu is throwing a surprising verdict with actor turned Vijay leading the trends. AIADMK is leading in the second spot, with ruling DMK party relegated to the number three.

Tamil Nadu Election Results 2026: Here is the full list of winners. Photo: AI.

Published By: Zubair Amin
Published: Mon 2026-05-04 13:14 IST

Tamil Nadu has turned out to be a surprising contest as the debutant, actor turned politician, Vijay, is leading over 105 seats out of 234 assembly constituencies, according to the ECI data. The party is all set to dethrone two big traditional Dravidian forces, DMK and the AIADMK. Tamil Nadu voted on April 23 in a single phase, witnessing a record turnout of 85.10%. Most of the exit polls had predicted a huge DMK win, barring one Axis My India, which forecasted a TVK win. Pradeep Gupta has predicted that Vijay will emerge as a surprising X factor in the state, which as of now, appears to come true.

The majority mark to form a government in Tamil Nadu is 118. As TVK appears to form the next government in Tamil Nadu either alone or with support from AIADMK, reports are saying that Vijay will be the next Chief Minister of the state. 

AIADMK led NDA alliance is currently leading on 70 seats, while DMK has been reduced to 57 seats. 

TVK Candidates Leading In Tamil Nadu Election 2026 Results

Anna Nagar 21 V. K. Ramkumar Tamilaga Vetri Kazhagam M. N. Thiravisu DMK 8444
Result in Progress
Arakkonam 38 V. Chandran Tamilaga Vetri Kazhagam S. Ravi AIADMK 7563
Result in Progress
Aranthangi 183 Mohamed Farook J Tamilaga Vetri Kazhagam Ramachandran T INC 4890
Result in Progress
Aravakurichi 134 Karthikeyan P Tamilaga Vetri Kazhagam Selvakumar K AIADMK 772
Result in Progress
Aruppukkottai 207 Karthik Kumar K Tamilaga Vetri Kazhagam Ramachandran K S S R DMK 2088
Result in Progress
Avadi 6 Ramesh Kumar R Tamilaga Vetri Kazhagam S. Munasai DMK 19433
Result in Progress
Avanashi 112 Kamalis Tamilaga Vetri Kazhagam Dr. L. Murugan Bharatiya Janata Party 1270
Result in Progress
Bargur 52 E. Murali Dharan Tamilaga Vetri Kazhagam D. Mathiazhagan Dravida Munnetra Kazhagam 1209
Result in Progress
Chengalpattu 32 S. Thyagarajan Tamilaga Vetri Kazhagam Karthikondapani DMK 3394
Result in Progress
Coimbatore (North) 118 V. Sampath Kumar Tamilaga Vetri Kazhagam Durai Senthil Selvan B.E DMK 271
Result in Progress
Cumbum 201 J. Ganesh Muruga Tamilaga Vetri Kazhagam Ramakrishnan N DMK 515
Result in Progress
Dindigul 132 Nazer Raja C Tamilaga Vetri Kazhagam Senthilkumar U P Dravida Munnetra Kazhagam 335
Result in Progress
Dr. Radhakrishnan Nagar 11 N. Mare Wilson Tamilaga Vetri Kazhagam J. John Ebenezer DMK 6589
Result in Progress
Egmore 16 Rajmohan Tamilaga Vetri Kazhagam Tamilan Prasanna DMK 8023
Result in Progress
Erode (East) 98 V. Vijayabalan Tamilaga Vetri Kazhagam Gopinath Palaniyappan Indian National Congress 1702
Result in Progress
Erode (West) 99 Ananth Mohan K.K. Tamilaga Vetri Kazhagam S. Muthusamy DMK 5185
Result in Progress
Gandharvakottai 178 N. Subramanian Tamilaga Vetri Kazhagam M. Chinnadurai CPI (M) 3566
Result in Progress
Gobichettipalayam 106 Sengottaiyan K.A. Tamilaga Vetri Kazhagam Nallasivam N DMK 7526
Result in Progress
Gudiyattam 46 K. Sinu Tamilaga Vetri Kazhagam Partha Prusothaman G AIADMK 4017
Result in Progress
Cumbum (possibly duplicated as Cumbum North?) 1 S. Vijayakumar Tamilaga Vetri Kazhagam Subbiah R V AIADMK 7084
Result in Progress
Kallakurichi 80 Arul Vignesh C Tamilaga Vetri Kazhagam Malaith K Viduthalai Chiruthaigal Katchi 198
Result in Progress
Karaikudi 184 Dr. P. R. N. Thirupathi Tamilaga Vetri Kazhagam Mangudi S Indian National Congress 8832
Result in Progress
Kavundampalayam 117 Kanimozhi Santhosh Tamilaga Vetri Kazhagam Arunkumar P R G AIADMK 17829
Result in Progress
Killiyoor 234 Sabin S Tamilaga Vetri Kazhagam Rajesh Kumar S Indian National Congress 1735
Result in Progress
Kilvaithinankuppam 45 Thendral Kumar E Tamilaga Vetri Kazhagam Jegan Moorthy M AIADMK 3347
Result in Progress
Kovilpatti 164 Senthil Pandian P Tamilaga Vetri Kazhagam Latha T CPI (M) 139
Result in Progress
Krishnarayapuram 122 Vignesh K Tamilaga Vetri Kazhagam Sabar Karthikeyan K.V.S DMK 4937
Result in Progress
Kolathur 13 V.S. Babu Tamilaga Vetri Kazhagam M.K. Stalin DMK 7381
Result in Progress
Krishnagiri 53 Muniraj P Tamilaga Vetri Kazhagam Ashok Kumar K AIADMK 8576
Result in Progress
Krishnarayapuram (Alt) 156 Sathya M Tamilaga Vetri Kazhagam Dr. Divya S AIADMK 5
Result in Progress
Kulithalai 137 G. Balasubramani Tamilaga Vetri Kazhagam Suryanarayanan A DMK 758
Result in Progress
Kumarapalayam 97 C. Jayalakshmi Tamilaga Vetri Kazhagam P. Thangamani AIADMK 1860
Result in Progress
Madhavaram 9 M. Vijayababu Tamilaga Vetri Kazhagam S. Sudharsanam DMK 35728
Result in Progress
Madurai Central 193 Madhar Bahurudeen Tamilaga Vetri Kazhagam Palanivel Thiaga Rajan DMK 9527
Result in Progress
Madurai East 189 Karthikeyan S Tamilaga Vetri Kazhagam Moorthy P DMK 2669
Result in Progress
Madurai North 191 A. Kalanithi Tamilaga Vetri Kazhagam G. Thalapathi DMK 10906
Result in Progress
Madurai South 192 M. K. Boopathi Tamilaga Vetri Kazhagam M. Boominathan DMK 8120
Result in Progress
Madurai West 194 Thangapandi S R Tamilaga Vetri Kazhagam Balaji R DMK 1183
Result in Progress
Maduravoyal 7 R. Raghavan Tamilaga Vetri Kazhagam Ganapathy K DMK 1177
Result in Progress
Manamadurai 187 Elangovan D Tamilaga Vetri Kazhagam Tamilarasi A DMK 3049
Result in Progress
Manapparai 138 R. Kathiravan Tamilaga Vetri Kazhagam Dr. P. V. Jayakumar AIADMK 7578
Result in Progress
Palayamkottai 226 Maria John TVK M. Abdul Wahab DMK 8675 In Progress
Palladam 115 K. Ramkumar TVK K.P. Paramasivam AIADMK 8056 In Progress
Pallavaram 30 J. Kamatchi TVK D. Murugesan DMDK 14042 In Progress
Paramakudi 209 Gopirajan G TVK Advocate Kathiravan K.K DMK 1240 In Progress
Perambalur 147 Sivakumar K TVK Thamizhselvan R AIADMK 923 In Progress
Perambur 12 C. Joseph Vijay TVK R.D. Shekar DMK 1097 In Progress
Periyakulam 199 Sabari Iyngaran G TVK Sakthivel P VCK 2868 In Progress
Polur 66 Abishek R TVK Saravanan P DMDK 700 In Progress
Ponneri 2 Dr Ravi M.S TVK Balaraman P AIADMK 1957 In Progress
Poonamallee 5 Prakasam R Tamilaga Vettri Kazhagam Krishnaswamy A Dravida Munnetra Kazhagam 35683
Result in Progress
Pudukkottai 180 K.M. Sharif Tamilaga Vettri Kazhagam V. Muthuraja Dravida Munnetra Kazhagam 1247
Result in Progress
Radhapuram 228 Dr. Sathish Christopher Tamilaga Vettri Kazhagam Appavu M Dravida Munnetra Kazhagam 3962
Result in Progress
Rajapalayam 202 Jegadeshwaran K Tamilaga Vettri Kazhagam Thangapandian S Dravida Munnetra Kazhagam 4097
Result in Progress
Rasipuram 92 Lokesh Tamilselvan D Tamilaga Vettri Kazhagam Mathivanan M Dr Dravida Munnetra Kazhagam 6256
Result in Progress
Rishivandiyam 78 Ashok Kumar G Tamilaga Vettri Kazhagam Karthikeyan K Dravida Munnetra Kazhagam 60
Result in Progress
Royapuram 17 K.V. Vijay Damu Tamilaga Vettri Kazhagam Dr. A. Subair Khan Dravida Munnetra Kazhagam 7136
Result in Progress
Saidapet 23 Arul Prakasam M Tamilaga Vettri Kazhagam Subramanian Ma Dravida Munnetra Kazhagam 10759
Result in Progress
Salem (North) 89 Sivakumar K Tamilaga Vettri Kazhagam Rajendran R Dravida Munnetra Kazhagam 3789
Result in Progress
Salem (South) 90 Vijay Tamilan Parthiban A Tamilaga Vettri Kazhagam Loganathan M Dravida Munnetra Kazhagam 14774
Result in Progress
Salem (West) 88 Lakshmanan S Tamilaga Vettri Kazhagam Karthi M Pattali Makkal Katchi 1412
Result in Progress
Sankari 87 Senthilkumar K Tamilaga Vettri Kazhagam Vetri Vel S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 580
Result in Progress
Sattur 204 A.T.M. M Tamilaga Vettri Kazhagam Kadar Karai A Dravida Munnetra Kazhagam 681
Result in Progress
Sholavandan 190 Karuppiah M V Tamilaga Vettri Kazhagam Venkatesan A Dravida Munnetra Kazhagam 316
Result in Progress
Sholingur 39 G. Kapi Tamilaga Vettri Kazhagam A.M. Munirathnam Indian National Congress 1419
Result in Progress
Sholinganallur 27 ECR P Saravanan Tamilaga Vettri Kazhagam S. Aravind Ramesh Dravida Munnetra Kazhagam 8658
Result in Progress
Singanallur 121 K. S. R. Giri Prasath Tamilaga Vettri Kazhagam K.R. Jayaram All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 7421
Result in Progress
Sivaganga 186 Kulanthai Rani A Tamilaga Vettri Kazhagam Senthilnathan PR All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2992
Result in Progress
Sriperumbudur 29 Thenarasu K Tamilaga Vettri Kazhagam K. Selvaraj Indian National Congress 1347
Result in Progress
Srirangam 139 Ramesh Tamilaga Vettri Kazhagam S. Durairaj Dravida Munnetra Kazhagam 3287
Result in Progress
Sulur 116 N. Muthukumar Tamilaga Vettri Kazhagam V.P. Kandasamy All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2219
Result in Progress
Tambaram 31 D. Saravanan Tamilaga Vettri Kazhagam S. R. Srithika Devi Dravida Munnetra Kazhagam 1464
Result in Progress
Thanjavur 174 R. Udhayakumaran Tamilaga Vettri Kazhagam S. Ramanathan Dravida Munnetra Kazhagam 13422
Result in Progress
Thiru-Vi-Ka-Nagar 15 M. R. Palani Tamilaga Vettri Kazhagam K. S. Ravichandran Dravida Munnetra Kazhagam 9572
Result in Progress
Thiruparankundram 195 Nirmalkumar R Tamilaga Vettri Kazhagam Krithika Thangapandi Dravida Munnetra Kazhagam 7430
Result in Progress
Tiruppur 33 B. Vijayaraj Tamilaga Vettri Kazhagam R. Panneerselvam Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1477
Result in Progress
Thiruvallur 4 Dr. T. Arunkumar Tamilaga Vettri Kazhagam V.G. Rajendran Dravida Munnetra Kazhagam 3821
Result in Progress
Thiruverumbur 142 V. Vijayakumar (A) Navalevittus Viji Tamilaga Vettri Kazhagam Anbil Mahesh Poyyamozhi Dravida Munnetra Kazhagam 499
Result in Progress
Thiruvottiyur 10 Senthil Kumar N Tamilaga Vettri Kazhagam Sundararaj L Communist Party of India (Marxist) 19243
Result in Progress
Thyagarayanagar 24 Anand N Tamilaga Vettri Kazhagam Raja Anbazhagan Dravida Munnetra Kazhagam 6284
Result in Progress
Thoothukkudi 214 S. Rineh Tamilaga Vettri Kazhagam P. Geetha Jeevan Dravida Munnetra Kazhagam 12545
Result in Progress
Thousand Lights 20 Prabhakar JCD Tamilaga Vettri Kazhagam Ezhilan Naganathan Dravida Munnetra Kazhagam 3038
Result in Progress
Thuraiyur 146 Ravisankar M Tamilaga Vettri Kazhagam Eswaran J All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 2791
Result in Progress
Tiruchendur 215 J. Murugan Tamilaga Vettri Kazhagam Anitha R. Radhakrishnan Dravida Munnetra Kazhagam 2073
Result in Progress
Tiruchengodu 96 Arunai K G Tamilaga Vettri Kazhagam S. Sridevi (A) Chandrasekar R All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 911
Result in Progress
Tiruchirappalli (East) 141 C. Joseph Vijay Tamilaga Vettri Kazhagam S. Inigo Irudayaraj Dravida Munnetra Kazhagam 7490
Result in Progress
Tirunelveli 224 Murugesan R S Tamilaga Vettri Kazhagam Subramanian S Dravida Munnetra Kazhagam 4477
Result in Progress
Tirupattur 50 Dr. Thirupathi N Tamilaga Vettri Kazhagam Nallathambi A Dravida Munnetra Kazhagam 11506
Result in Progress
Tiruttani (North) 115 V. Santhakumar Tamilaga Vettri Kazhagam S. M. M. Nandan All India Anna DMK 16857
Result in Progress
Tiruppur (South) 114 K. Palaniswami S Tamilaga Vettri Kazhagam N. Dinesh Kumar Dravida Munnetra Kazhagam 5840
Result in Progress
Tiruvannamalai 63 A. Arul Murugan Tamilaga Vettri Kazhagam V. Elu Dravida Munnetra Kazhagam 1576
Result in Progress
Usilampatti 197 M. Vijay Tamilaga Vettri Kazhagam T. Saravankumar Indian National Congress 1467
Result in Progress
Uthangarai 51 N. Elayaraja Tamilaga Vettri Kazhagam T. M. Tamilselvam All India Anna DMK 3122
Result in Progress
Uthiramerur 36 J. Munirathinam Tamilaga Vettri Kazhagam K. Sundar Dravida Munnetra Kazhagam 1433
Result in Progress
Velachery 26 Kumar R Tamilaga Vettri Kazhagam Aasai Mualana J M H Indian National Congress 9264
Result in Progress
Villivakkam 14 Aadhav Arjuna Tamilaga Vettri Kazhagam Karthik Mohan Dravida Munnetra Kazhagam 7768
Result in Progress
Virugampakkam 22 Sabarinathan R Tamilaga Vettri Kazhagam Prabhakar Raja A M V Dravida Munnetra Kazhagam 518
Result in Progress

DMK Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026

Constituency Const. No. Leading Candidate Leading Party Trailing Candidate Trailing Party Margin Status
Alangudi 182 Siva V. Meyyanathan Dravida Munnetra Kazhagam Kandasamy Tamilaga Vetri Kazhagam 2719
Result in Progress
Athoor 129 I. Periyasamy DMK N. Kalaiselvi Tamilaga Vetri Kazhagam 5158
Result in Progress
Bodinayakanur 200 Panneerselvam O DMK Prakash S Tamilaga Vetri Kazhagam 2044
Result in Progress
Chepauk–Triplicane 19 Udhayanidhi Stalin DMK Selvam D Tamilaga Vetri Kazhagam 1770
Result in Progress
Coimbatore (South) 120 V. Senthil Balaji DMK V. Senthil Kumar Tamilaga Vetri Kazhagam 127
Result in Progress
Coonoor 110 M. Raju DMK C. Thangaraju Tamilaga Vetri Kazhagam 5186
Result in Progress
Gudalur 109 Dharmalingam M DMK Pon Jayaseelan AIADMK 15585
Result in Progress
Harur 18 P. K. Sekar Babu DMK Singaravel A Tamilaga Vetri Kazhagam 539
Result in Progress
Kanniyakumari 229 Mahesh P DMK Thalavai Sundaram N AIADMK 1275
Result in Progress
Kovilpatti (Alt Entry) 218 Karunanithi K DMK Kadambur Raju C AIADMK 331
Result in Progress
Kumbakonam 171 Anbalagan G Dravida Munnetra Kazhagam Vinoth H Tamilaga Vetri Kazhagam 3520
Result in Progress
Kunnam 148 Sivasankar S S Dravida Munnetra Kazhagam Revathi Muthamizhselvan Tamilaga Vetri Kazhagam 9801
Result in Progress
Madathukulam 126 R. Jayaramakrishnan DMK C. Shanmugavelu AMMK 335
Result in Progress
Manachanallur 144 Kathiravan S DMK V. Saravanan Tamilaga Vetri Kazhagam 7846
Result in Progress
Paramathi-Velur 95 Moorthy K S DMK Sekar S AIADMK 1090 In Progress
Pattukkottai 176 Annadurai K DMK Sekar C V AIADMK 2441 In Progress
Ramanathapuram 211 Katharbatcha Muthuramalingam Dravida Munnetra Kazhagam Shajahan Hameed Tamilaga Vettri Kazhagam 9886
Result in Progress
Ranipet 41 R. Gandhi Dravida Munnetra Kazhagam Thamira Tamilaga Vettri Kazhagam 9510
Result in Progress
Sankarapuram 79 Udhayasuriyan T Dravida Munnetra Kazhagam Rakesh R All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 1990
Result in Progress
Sirkazhi 160 Senthilselvan R Dravida Munnetra Kazhagam Sakthim All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3198
Result in Progress
Tenkasi 222 D. K. Karuppasamy Dravida Munnetra Kazhagam Selva Mohan Pandian All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 7072
Result in Progress
Thirumangalam 196 Manimaran M Dravida Munnetra Kazhagam Sathishkumar N Tamilaga Vettri Kazhagam 4385
Result in Progress
Thirumayam 181 Regupathy S Dravida Munnetra Kazhagam Vairamuthu P K All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 1598
Result in Progress
Thiruvaiyaru 173 Dural Chandrasekaran Dravida Munnetra Kazhagam Mathi Manikandan Tamilaga Vettri Kazhagam 3598
Result in Progress
Thiruvarur 168 Kalaivanan Poondi K Dravida Munnetra Kazhagam Veeramani V Tamilaga Vettri Kazhagam 8797
Result in Progress
Thiruvidaimarudur 170 Govi Chezhian Dravida Munnetra Kazhagam S. Palakarajan Tamilaga Vettri Kazhagam 3439
Result in Progress
Tiruchirappalli (West) 140 K.N. Nehru Dravida Munnetra Kazhagam G. Ramamoorthy Tamilaga Vettri Kazhagam 4853
Result in Progress
Tiruchuli 208 Thangam Thennarasu Dravida Munnetra Kazhagam Samayans Tamilaga Vettri Kazhagam 29
Result in Progress
Tiruppattur 185 T. Bharathan K R Dravida Munnetra Kazhagam Srinivasan S Thirath P Tamilaga Vettri Kazhagam 3337
Result in Progress
Tittakudi 151 Ganesan C V Dravida Munnetra Kazhagam A. Rajasekar Tamilaga Vettri Kazhagam 1738
Result in Progress
Udumalpet 125 M. Jayakumar Dravida Munnetra Kazhagam K. Radhakrishnan All India Anna DMK 709
Result in Progress
Valparai 124 A. Kutty (Alias) Dravida Munnetra Kazhagam A. R. Sridharan Tamilaga Vettri Kazhagam 119
Result in Progress
Vanur 73 Gowtham D Dravida Munnetra Kazhagam P. Murugan All India Anna DMK 1035
Result in Progress
Vasudevanallur 220 E. Raja Dravida Munnetra Kazhagam Ananthan Ayyasamy Bharatiya Janata Party 842
Result in Progress
Vedasanthur 133 S. Sammanthan T Dravida Munnetra Kazhagam V. Paramasivam All India Anna DMK 3889
Result in Progress
Vellore 43 P. Karthikeyan Dravida Munnetra Kazhagam M. M. Vinoth Kannan Tamilaga Vettri Kazhagam 2052
Result in Progress
Vilathikulam 213 Markandayam V Dravida Munnetra Kazhagam P. Kasiram Tamilaga Vettri Kazhagam 4518
Result in Progress
Viluppuram 74 Lakshmanan R Dravida Munnetra Kazhagam Mohanraj N Tamilaga Vettri Kazhagam 1668
Result in Progress

AIADMK Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026

Constituency Const. No. Leading Candidate Leading Party Trailing Candidate Trailing Party Margin Status
Alangulam 223 K.P. Prabhakaran AIADMK Paul Manoj Pandian DMK 3 Result in Progress
Ambasamudram 225 D. Isakki Subaya AIADMK S. Balaji Tamilaga Vetri Kazhagam 3559 Result in Progress
Anaikattu 44 D. Velazhagan AIADMK A. P. Nandakumar DMK 1043 Result in Progress
Andipatti 198 Logu Janana AIADMK Maharajan DMK 727 Result in Progress
Anthiyur 105 Haribaskar J AIADMK Sivabalan M DMK 98 Result in Progress
Arani 67 Jayasudha L AIADMK Mahalakshmi Govarthanan DMK 5894 Result in Progress
Arcot 42 S. Sivakumar AIADMK G. Vijay Mohan Tamilaga Vetri Kazhagam 4138 Result in Progress
Ariyalur 149 Rajendran S AIADMK Latha Balu DMK 8357 Result in Progress
Attur 82 Jayasankaran A P AIADMK Selvaraj M R Tamilaga Vetri Kazhagam 1481 Result in Progress
Bhavani 104 Karuppanan K.C. AIADMK Balakrishnan Tamilaga Vetri Kazhagam 4087 Result in Progress
Bhavanisagar 107 A. Bannari AIADMK V.P. Janiseli Tamilaga Vetri Kazhagam 5390 Result in Progress
Bhuvanagiri 157 Arunmozhithevan A AIADMK Saravanan Durai K DMK 3678 Result in Progress
Chengam 62 S. Velu AIADMK B. Haridharsan Tamilaga Vetri Kazhagam 1658 Result in Progress
Cheyyar 68 Mukur N. Subramanian AIADMK Dusi K. Mohan Tamilaga Vetri Kazhagam 12329 Result in Progress
Cheyyur 34 Rajasekar E AIADMK S. Sivan Selvan VCK 1818 Result in Progress
Chidambaram 158 Pandian K.A AIADMK Thamizhmaran M DMK 2299 Result in Progress
Dharapuram 101 S. Jeyabalan AIADMK Indirani T DMK 14310 Result in Progress
Edappadi 86 Edappadi Palaniswami K AIADMK Premkumar K Independent 3162 Result in Progress
Gangavalli 81 Nallathambi A AIADMK Sujatha V Tamilaga Vetri Kazhagam 8211 Result in Progress
Harur 61 Sampathkumar V AIADMK Shanmugam A DMK 4783 Result in Progress
Hosur 55 Balakrishnareddy P AIADMK Sathya S A DMK 12977 Result in Progress
Jolarpet 49 Veeramani K.C AIADMK Munisamy C Tamilaga Vetri Kazhagam 2890 Result in Progress
Kadayanallur 221 C. Krishnamurali AIADMK Rajendran L M DMK 2907 Result in Progress
Kalasapakkam 65 Agri Krishnamurthy S S AIADMK Saravanan P S I DMK 11040 Result in Progress
Kancheepuram 37 V. Somasundaram AIADMK R.V. Ranjithkumar Tamilaga Vetri Kazhagam 150 Result in Progress
Kangayam 102 N.N. Nataraj AIADMK Mani Gounder Tamilaga Vetri Kazhagam 301 Result in Progress
Karur 135 M.R. Vijayabhaskar AIADMK A. Senthil Balaji DMK 4536 Result in Progress
Katpadi 40 V. Ramu AIADMK Durai Murugan DMK 5820 Result in Progress
Kilpennathur 64 Ramachandran S AIADMK Pitchandi K DMK 10786 Result in Progress
Kurinjipadi 156 A. Bhavaninathan AIADMK M.R. Panneerselvam DMK 3037 Result in Progress
Lalgudi 143 Lenrose Martin AIADMK T. Parivallal DMK 5053 Result in Progress
Maduranthakam 35 Maragatham Kumaravel K AIADMK Ezhilarasan Ezhumalai Tamilaga Vetri Kazhagam 499 Result in Progress
Mallasamudram 71 Shanmugam C V E AIADMK Vijay Nanjaiya A Tamilaga Vetri Kazhagam 1571 Result in Progress
Melur 188 P. Periyapillai (A) Selvam AIADMK P. Viswanathan Indian National Congress 1752 Result in Progress
Palani 127 Ravimanoaharan K AIADMK Pandi N CPI(M) 672 In Progress
Papanasam 172 Dorai Shanmuga Prabu AIADMK Azhagudheen Dumaan Ali TVK 3412 In Progress
Pappireddipatti 60 Maragatham Vetrivel AIADMK Thilagavathi S TVK 2739 In Progress
Peravurani 177 Govi Elango AIADMK Ashokkumar N DMK 97 In Progress
Perundurai 103 Jayakumar S AIADMK Thoppu Venkatachalam DMK 2050 In Progress
Pollachi 123 Pollachi V. Jayaraman AIADMK K. Nithyanandhan DMK 1684 In Progress
Poompuhar 162 Pavunraj S AIADMK Nivedha M Murugan DMK 3163 In Progress
Sankarankovil 219 Dr. Dhanpal Jashankar All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam C. Ramajayan Tamilaga Vettri Kazhagam 1425 Result in Progress
Senthamangalam 93 C. Chandrasekaran All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam P. Poornalae Dravida Munnetra Kazhagam 2801 Result in Progress
Sivakasi 205 Rajenthra Bhalaji K T All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Keerthana S Tamilaga Vettri Kazhagam 2073 Result in Progress
Srivaikuntam 216 Shanmuganathan S P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Saravanan G Tamilaga Vettri Kazhagam 1752 Result in Progress
Thondamuthur 119 S.P. Velumani All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Sathish Raju (Alias) S.P.R. Sathish Tamilaga Vettri Kazhagam 12988 Result in Progress
Tindivanam 72 Arjunan P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Vanni Arasu Viduthalai Chiruthaigal Katchi 2163 Result in Progress
Tirukkoyilur 76 Palanisamy S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Vijay Baranbalaji Tamilaga Vettri Kazhagam 1741 Result in Progress
Tiruttani 3 C. H. Aji All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam V. Satya Kumar Tamilaga Vettri Kazhagam 1538 Result in Progress
Ulundurpet (Rural) 77 R. Kumaraguru All India Anna DMK G. Vasanthavel Dravida Munnetra Kazhagam 85 Result in Progress
Vandavasi 68 Rani P All India Anna DMK S. Ambethkumar Dravida Munnetra Kazhagam 388 Result in Progress
Vedaranyam 165 S. Manian All India Anna DMK M. Pugazhendhi Dravida Munnetra Kazhagam 2403 Result in Progress
Veerapandi 91 S. R. Balu Sigamani S All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Palanivel M S Tamilaga Vettri Kazhagam 338 Result in Progress
Veppanahalli 54 Munisamy K P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Srinivasan S Dravida Munnetra Kazhagam 2306 Result in Progress
Viralimalai 179 Vijayabaskar C All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Murugesan P Tamilaga Vettri Kazhagam 1307 Result in Progress
Yercaud 83 Usharani P All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam Lakshmi Janarthanan J Tamilaga Vettri Kazhagam 522 Result in Progress

BJP Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026

Constituency Const. No. Leading Candidate Leading Party Trailing Candidate Trailing Party Margin Status
Thalli 56 Dr. Nagesh Kumar C Bharatiya Janata Party Ramachandran T Communist Party of India 1295 Result in Progress
Ulundurpet 108 K. Bhojarajan Bharatiya Janata Party Ibrahim R Tamilaga Vettri Kazhagam 509 Result in Progress

Communist Party Candidates Leading In Tamil Nadu Election Results 2026

Constituency Const. No. Leading Candidate Leading Party Trailing Candidate Trailing Party Margin Status
Srivilliputhur 203 Mahalingam P Communist Party of India Chandraprabham All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam 3944 Result in Progress
Tiruthuraipoondi 168 Marimuthu K Communist Party of India Pandian S Tamilaga Vettri Kazhagam 4985 Result in Progress

