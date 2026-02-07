LIVE TV
Home > India > Surajkund Mela Accident: Cop Dies, Several Injured As Tsunami Swing Collapses In Faridabad

Surajkund Mela Accident: Cop Dies, Several Injured As Tsunami Swing Collapses In Faridabad

Tsunami swing collapsed at Surajkund Mela, killing Inspector Jagdish Prasad during rescue and injuring several visitors in Faridabad fair.

Published By: Sofia Babu Chacko
Last updated: February 7, 2026 20:19:25 IST

Surajkund Mela Accident: Cop Dies, Several Injured As Tsunami Swing Collapses In Faridabad

A tsunami swing collapsed at the Surajkund Mela in Faridabad, leaving a police inspector dead and several visitors injured.

The officer, Jagdish Prasad, died while attempting to rescue those hurt in the accident.

(This is a breaking news story..)

First published on: Feb 7, 2026 8:18 PM IST
