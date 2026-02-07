Sofia Babu Chacko is a journalist with over five years of experience covering Indian politics, crime, human rights, gender issues, and stories about marginalized communities. She believes that every voice matters, and journalism has a vital role to play in amplifying those voices. Sofia is committed to creating impact and shedding light on stories that truly matter. Beyond her work in the newsroom, she is also a music enthusiast who enjoys singing.
Surajkund Mela Accident: Cop Dies, Several Injured As Tsunami Swing Collapses In Faridabad
Tsunami swing collapsed at Surajkund Mela, killing Inspector Jagdish Prasad during rescue and injuring several visitors in Faridabad fair.
8