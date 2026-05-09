Delhi Power Cut on 10 May 2026: BSES Electricity Outages Likely in Dwarka, Kalkaji, Hauz Khas, Rohini, Janakpuri and Other Areas | Check Full List
Delhi Power Cut Today: Residents in Delhi could experience electricity outages on May 10 as several power distribution companies undertake maintenance and repair work in several parts of the capital. The planned power cuts could cause significant disruption for households and businesses that depend heavily on cooling appliances, as temperatures are already spiking and heatwave-like conditions are worsening throughout the day.
Planned Maintenance Work Across Delhi
BSES and Tata Power-DDL are carrying out scheduled feeder maintenance, transformer checks and infrastructure upgrade work to improve electricity reliability and reduce unexpected outages during summer demand.
Several Areas May Witness Outages
Areas including Dwarka, Kalkaji, Hauz Khas, Rohini, Janakpuri, Sangam Vihar and nearby localities could experience temporary electricity cuts during different daytime hours on May 10.
Residents Asked to Prepare in Advance
Authorities have advised residents to charge essential devices, arrange backup lighting and avoid using elevators during scheduled outage windows amid rising temperatures and daytime heat conditions.
Power Demand Continues Rising in Summer
Delhi’s electricity demand has increased significantly because of continuous hot weather, air conditioner usage and rising daytime temperatures across residential and commercial areas.
BSES Outage Schedules Available Online
Consumers can check official maintenance outage schedules, affected areas and division-wise updates through BSES Rajdhani and BSES Yamuna Power Limited online portals before planning their day.
Disclaimer
Power outage schedules, timings and affected areas mentioned in this article are based on updates released by BSES and related power distribution companies. Electricity cuts may change depending on maintenance work, weather conditions and technical requirements.