Benfica train ahead of Newcastle Champions League match

VIDEO SHOWS: BENFICA TEAM TRAINING AHEAD OF CHAMPIONS LEAGUE MATCH AGAINST NEWCASTLE UNITED RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: SEIXAL, PORTUGAL (OCTOBER 20, 2025) (REUTERS – Access all) 1. BENFICA COACH, JOSE MOURINHO, SEATED ON BENCH TALKING TO ASSISTANT COACHES 2. BENFICA PLAYERS ENTERING PITCH FOR TRAINING SESSION 3. BENFICA PLAYERS GREETING COACHES 4. MOURINHO DURING TRAINING SESSION 5. PLAYERS WARMING UP 6. MIDFIELDER, RICHARD RIOS, WARMING UP 7. FORWARD, DODI LUKEBAKIO DURING TRAINING SESSION 8. PLAYERS PERFORMING EXERCISES 9. MOURINHO WATCHING TRAINING 10. PLAYERS TRAINING 11. MIDFIELDER, ENZO BARRENECHEA, EXERCISING 12. MIDFIELDER, GEORGIY SUDAKOV, EXERCISING 13. TRAINING IN PROGRESS 14. CENTRE BACK, NICOLAS OTAMENDI, AND FORWARD, FRANJO IVANOVIC, EXERCISING 15. FORWARDS, ANDREAS SCHJELDERUP AND VANGELIS PAVLIDIS, DURING EXERCISE 16. TRAINING IN PROGRESS 17. MOURINHO KICKING BALL / SPEAKING TO PLAYERS 18. MOURINHO SPEAKING TO PLAYERS 19. PLAYERS LISTENING TO MOURINHO 20. MOURINHO KICKING BALL / PLAYERS TRAINING WITH BALL 21. GOALKEEPER, ANATOLIY TRUBIN, SAVING GOALS 22. TRAINING IN PROGRESS STORY: Benfica trained in Seixal, Portugal on Monday (October 20) ahead of their Champions League match in England against Newcastle on Tuesday (October 21). The Portuguese will travel to England aiming to get their first points in their third match after having lost against Qarabag and Chelsea. Coach Jose Mourinho returned to Benfica last month 25 years after his first stint, inheriting a team unbeaten in their opening four league games with three wins and a draw. He has overseen two wins and a draw in his first three league matches in charge but lost 1-0 against one of his old clubs, Chelsea, in the Champions League. (Production: Nina Lopez)
