Humbert humbles top seed Fritz in Basel

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM THE ATP500 SWISS INDOORS BASEL SHOWS: BASEL, SWITZERLAND (OCTOBER 23, 2025) (ATP MEDIA / IMG – See restrictions before use) TAYLOR FRITZ V UGO HUMBERT 1. HUMBERT WALKING OUT 2. FRITZ WALKING OUT FIRST SET 3. RALLY ENDS WITH HUMBERT HITTING A CROSSCOURT FOREHAND WINNER SECOND SET 4. HUMBERT ENDS A RALLY WITH A FOREHAND WINNER 5. MATCH POINT – FRITZ GOES LONG WITH A BACKHAND, HUMBERT WINS 6-3 6-4 6. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH CHAIR UMPIRE, HUMBERT TAKING APPLAUSE CASPER RUUD V STAN WAWRINKA FIRST SET 7. RALLY ENDS WITH A RUUD FOREHAND WINNER SECOND SET 8. UMPIRE ANNOUNCING MEDICAL TIMEOUT FOR WAWRINKA 9. WAWRINKA RECEIVING TREATMENT FROM PHYSIO 10. RUUD BREAKS SERVE WITH A FOREHAND VOLLEY 11. WAWRINKA HITS A FOREHAND WINNER ON HIS WAY TO FORCING TIEBREAK 12. MATCH POINT – RUUD ACES TO WIN 6-4 7-6(5) 13. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH CHAIR UMPIRE, RUUD TAKING APPLAUSE JAUME MUNAR (BLACK SHIRT) V BEN SHELTON FIRST SET 14. MUNAR HITS A FOREHAND PAST SHELTON TO BRING UP BREAK POINT SECOND SET 15. MUNAR BREAKS SERVE WITH A BACKHAND DOWN THE LINE 16. MATCH POINT – MUNAR ACES TO WIN 6-3 6-4 17. PLAYERS SHAKING HANDS AT NET 18. MUNAR CELEBRATING FELIX AUGER-ALIASSIME (BLACK SHORTS) V MARIN CILIC FIRST SET 19. BACKHAND WINNER BY AUGER-ALIASSIME SECOND SET 20. CILIC WITH A FOREHAND WINNER 21. MATCH POINT – AUGER-ALIASSIME ACES TO WIN 7-6(2) 7-6(2) 22. PLAYERS SHAKING HANDS AT NET 23. AUGER-ALIASSIME TAKING APPLAUSE STORY: Ugo Humbert underscored his credentials as one of indoor tennis' hottest players with a 6-3 6-4 upset win over top seed Taylor Fritz in Basel on Thursday (October 23). The 27-year-old Frenchman leads the ATP Tour with 21 indoor wins since the start of 2024, a run that has seen Humbert win back-to-back titles at the Open 13 in Marseille and reach the final of last year's Paris Masters. Humbert also fell short in the final of Stockholm's Nordic Open in indoor conditions to Casper Ruud on Sunday. Fourth seed Ruud is now the highest seed left at the ATP 500 Swiss Indoors after world number 42 Jaume Munar of Spain stunned second seed Ben Shelton 6-3 6-4 in another upset. The Spaniard will face Canadian fifth seed Felix Auger-Aliassime next who battled past Croatian veteran and former U.S. Open winner Marin Cilic 7-6(2) 7-6(2). Ruud, meanwhile, overcame home favourite and three-time Grand Slam champion Stan Wawrinka 6-4 7-6(5). (Production: Andy Ragg, Conal Quinn)
