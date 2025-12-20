IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

Arch-rivals India and Pakistan will lock horns with each other in the final of U19 Asia Cup in Dubai on Sunday. India have been in brilliant form in the tournament and have been unbeaten while Pakistan lost to India in their group stage match.
When is the India vs Pakistan U19 Asia Cup match?
The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will be played on December 21 (Sunday).
Where will the India vs Pakistan U19 Asia Cup match take place?
The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will be held at ICC Academy, Dubai.
At what time will the India vs Pakistan U19 Asia Cup match start?
The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will begin at 10:30 AM (IST) and the toss will take place at 10:00 AM (IST).
How can I watch the India vs Pakistan U19 Asia Cup match?
The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will be telecast live on Sony Sports Network in India. It will be live streamed on the Sony LIV App.
SQUADS:
India: Ayush Mhatre (C), Vaibhav Sooryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.
Pakistan: Farhan Yousaf (captain), Usman Khan (vice-captain), Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Hasan Baloch, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor (wk), Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan (wk), Niqab Shafiq, Sameer Minhas and Mohammad Huzaifa
Also Read: Shubman Gill Dropped, Axar Patel Named Vice-Captain in India’s T20 World Cup 2026 Squad- BCCI REVEALS Why