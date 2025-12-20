LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files
LIVE TV
TRENDING |
Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files Cricket bangladesh hindus mamata banerjee axar-patel Anjum Saeed IND T20 World Cup team bangladesh elections Bill Clinton epstein files
LIVE TV
Home > Sports > IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

The Ayush Mhatre-led Indian colts have been a class apart, winning all their Group A matches to finish on top ahead of Pakistan, who suffered their only group-stage defeat against India, a 90-run loss last Sunday.

India vs Pakistan. (Photo Credits: X)
India vs Pakistan. (Photo Credits: X)

Published By: Somya Kapoor
Published: December 20, 2025 17:36:41 IST

Add NewsX As A Trusted Source

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

You Might Be Interested In

Arch-rivals India and Pakistan will lock horns with each other in the final of U19 Asia Cup in Dubai on Sunday. India have been in brilliant form in the tournament and have been unbeaten while Pakistan lost to India in their group stage match.

When is the India vs Pakistan U19 Asia Cup match?

The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will be played on December 21 (Sunday). 

You Might Be Interested In

Where will the India vs Pakistan U19 Asia Cup match take place?

The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will be held at ICC Academy, Dubai. 

At what time will the India vs Pakistan U19 Asia Cup match start? 

The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will begin at 10:30 AM (IST) and the toss will take place at 10:00 AM (IST). 

How can I watch the India vs Pakistan U19 Asia Cup match? 

The India vs Pakistan U19 Asia Cup match will be telecast live on Sony Sports Network in India. It will be live streamed on the Sony LIV App.

SQUADS: 

India: Ayush Mhatre (C), Vaibhav Sooryavanshi, Vihaan Malhotra (vc), Vedant Trivedi, Abhigyan Kundu (wk), Harvansh Singh (wk), Yuvraj Gohil, Kanishk Chouhan, Khilan A. Patel, Naman Pushpak, D. Deepesh, Henil Patel, Kishan Kumar Singh*, Udhav Mohan, Aaron George.

Pakistan: Farhan Yousaf (captain), Usman Khan (vice-captain), Abdul Subhan, Ahmed Hussain, Ali Hasan Baloch, Ali Raza, Daniyal Ali Khan, Hamza Zahoor (wk), Huzaifa Ahsan, Momin Qamar, Mohammad Sayyam, Mohammad Shayan (wk), Niqab Shafiq, Sameer Minhas and Mohammad Huzaifa

Also Read: Shubman Gill Dropped, Axar Patel Named Vice-Captain in India’s T20 World Cup 2026 Squad- BCCI REVEALS Why

First published on: Dec 20, 2025 5:36 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

You Might Be Interested In

RELATED News

Shubman Gill Dropped, Axar Patel Named Vice-Captain in India’s T20 World Cup 2026 Squad- BCCI REVEALS Why

Pat Cummins Overtakes Mitchell Johnson to Become Australia’s Sixth-Highest Test Wicket-Taker in Tests

From Setbacks to Stardom: Ishan Kishan’s Remarkable Road Back to Team India

T20 World Cup 2026 Squad: Why Was Shubman Gill Dropped? BCCI Chairman Of Selectors Ajit Agarkar Explains

Mid-Air Misconduct: Pakistan Hockey Team Manager, Former Olympian Anjum Saeed, Offloaded Midway After Caught Smoking On Plane

LATEST NEWS

Karnataka Horror: 16-Year-Old Differently-Abled Boy Beaten Brutally With Pipe, Chilli Powder Thrown In Eyes, Video Goes Viral

‘Clean Air Is a Right, Not a Luxury’: ZONAIR3D Unveils India Expansion Plans

5 Lakh Road Accidents, 1.8 Lakh Lives Lost A Year: Modi Govt To Hold High-Level Meet On December 23, Intensifying BIG Traffic Safety Push

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

IPS Academy Student Tanishq Agrawal Becomes Flying Officer in Indian Air Force, Awarded Sword of Honour

Homebuyers Turn to Dwarka Sector 15 and Dwarka Mor for Value-Driven 2BHK and 3BHK Flats in West Delhi

Do Eggs Cause Cancer? What FSSAI Wants Consumers To Know, Urges Relying On Science

‘Tied To Tree, Poured Kerosene And Set Him On Fire’: Father Of 27-Year-Old Hindu Man Reveals Gory Details Of Lynching In Bangladesh

Big WhatsApp Scam Warning: ‘GhostPairing’ Lets Hackers Take Over Your Account Without OTP – How To Stay Safe

PM Modi’s Big Attack On Mamata Banerjee-Led TMC, Says West Bengal Must Be Freed From Jungle Raj, ‘Can’t Hold People To Ransom…’

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online
IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online
IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online
IND vs PAK U19 Asia Cup 2025 Final Live Streaming: When, Where and How to Watch India U19 vs Pakistan U19 T20 cricket match live Telecast on TV, Mobile Apps Online

QUICK LINKS