Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

VIDEO SHOWS: LATE BRITISH BOXER RICKY HATTON'S COFFIN BEING CARRIED INTO CHURCH FOR FUNERAL SERVICE / FILE OF HATTON COMPLETE SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM (OCTOBER 10, 2025) (BBC POOL – No use UK) 1. PEOPLE OUTSIDE CHURCH WAITING FOR RICKY HATTON'S COFFIN TO ARRIVE IN HEARSE 2. MOURNERS STANDING BEHIND BARRIERS LOOKING ON 3. HATTON'S SON CAMPBELL WALKING TOWARD CHURCH AFTER HEARSE ARRIVAL 4. HATTON FAMILY AND FRIENDS CARRYING LIGHT BLUE COFFIN INTO CHURCH AS GATHERED MOURNERS APPLAUD 5. VARIOUS OF GATHERED MOURNERS LOOKING ON FROM BEHIND BARRIERS MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – NOVEMBER 12, 2022) (REUTERS – Access all) (MUTE) 6. THREE STILL PHOTOGRAPHS OF RICKY HATTON COMEBACK FIGHT WITH MARCO ANTONIO BARRERA/ WARMING UP/ HITTING BARRERA/ RAISING HIS ARM UP TO CROWD LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – JANUARY 20, 2007) (ACTION IMAGES – Access all) (MUTE) 7. STILL PHOTO OF HATTON CELEBRATES BEATING JUAN URANGO WITH IBF WORLD LIGHTWELTERWEIGHT BELTS BOSTON, MASSACHUSETTS, UNITED STATES (FILE – MAY 13, 2006) (ACTION IMAGES – Access all) (MUTE) 8. STILL PHOTO OF HATTON WITH ARM BEING HELD BY REFEREE TO DECLARE HIM WINNER OF WBA WELTERWEIGHT TITLE FIGHT WITH LUIS CALLAZO LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – NOVEMBER 22, 2008) (ACTION IMAGES – Access all) (MUTE) 9. STILL PHOTO OF LIAM AND NOEL GALLAGHER FROM BAND OASIS HOLD HATTON'S BELTS BEFORE MALIGNAGGI FIGHT MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – JANUARY 23, 2003) (REUTERS – Access all) (MUTE) 10. STILL PHOTO OF HATTON WITH WBU MANDATORY BELT OUTSIDE CROWNE PLAZA HOTEL LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – APRIL 20, 2009) (STRATEGIC TV – Access all) (Originally 4:3) 11. VARIOUS OF HATTON IN TRAINING SESSION/ WITH COACH FLOYD MAYWEATHER SENIOR/ SKIPPING LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – MAY 2009) (REUTERS – Access all) (MUTE) 12. FOUR STILL PHOTOS OF HATTON FIGHTING MANNY PACQUIAO FOR SUPER LIGHTWEIGHT TITLE/ HITTING PACQUIAO/ BEING HIT BY PACQUIAO/ ON THE FLOOR AFTER BEING KNOCKED OUT
