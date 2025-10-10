LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya
LIVE TV
TRENDING |
Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya Afghanistan news donald trump How much is the Nobel Prize Rohit Sharma car H-1B visa Maria Corina Machado hardik pandya
LIVE TV
Home > Sports > Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

Written By: NewsX Syndication
Published: October 10, 2025 18:44:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

VIDEO SHOWS: LATE BRITISH BOXER RICKY HATTON'S COFFIN BEING CARRIED INTO CHURCH FOR FUNERAL SERVICE / FILE OF HATTON COMPLETE SCRIPT TO FOLLOW SHOWS: MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM (OCTOBER 10, 2025) (BBC POOL – No use UK) 1. PEOPLE OUTSIDE CHURCH WAITING FOR RICKY HATTON'S COFFIN TO ARRIVE IN HEARSE 2. MOURNERS STANDING BEHIND BARRIERS LOOKING ON  3. HATTON'S SON CAMPBELL WALKING TOWARD CHURCH AFTER HEARSE ARRIVAL 4. HATTON FAMILY AND FRIENDS CARRYING LIGHT BLUE COFFIN INTO CHURCH AS GATHERED MOURNERS APPLAUD 5. VARIOUS OF GATHERED MOURNERS LOOKING ON FROM BEHIND BARRIERS MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – NOVEMBER 12, 2022) (REUTERS – Access all) (MUTE) 6. THREE STILL PHOTOGRAPHS OF RICKY HATTON COMEBACK FIGHT WITH MARCO ANTONIO BARRERA/ WARMING UP/ HITTING BARRERA/ RAISING HIS ARM UP TO CROWD LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – JANUARY 20, 2007) (ACTION IMAGES – Access all) (MUTE) 7. STILL PHOTO OF HATTON CELEBRATES BEATING JUAN URANGO WITH IBF WORLD LIGHTWELTERWEIGHT BELTS BOSTON, MASSACHUSETTS, UNITED STATES (FILE – MAY 13, 2006) (ACTION IMAGES – Access all) (MUTE) 8. STILL PHOTO OF HATTON WITH ARM BEING HELD BY REFEREE TO DECLARE HIM WINNER OF WBA WELTERWEIGHT TITLE FIGHT WITH LUIS CALLAZO LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – NOVEMBER 22, 2008) (ACTION IMAGES – Access all) (MUTE) 9. STILL PHOTO OF LIAM AND NOEL GALLAGHER FROM BAND OASIS HOLD HATTON'S BELTS BEFORE MALIGNAGGI FIGHT MANCHESTER, ENGLAND, UNITED KINGDOM (FILE – JANUARY 23, 2003) (REUTERS – Access all) (MUTE) 10. STILL PHOTO OF HATTON WITH WBU MANDATORY BELT OUTSIDE CROWNE PLAZA HOTEL LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – APRIL 20, 2009) (STRATEGIC TV – Access all) (Originally 4:3) 11. VARIOUS OF HATTON IN TRAINING SESSION/ WITH COACH FLOYD MAYWEATHER SENIOR/ SKIPPING LAS VEGAS, NEVADA, UNITED STATES (FILE – MAY 2009) (REUTERS – Access all) (MUTE) 12. FOUR STILL PHOTOS OF HATTON FIGHTING MANNY PACQUIAO FOR SUPER LIGHTWEIGHT TITLE/ HITTING PACQUIAO/ BEING HIT BY PACQUIAO/ ON THE FLOOR AFTER BEING KNOCKED OUT

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 10, 2025 6:44 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Mohsin Naqvi Locks Up Asia Cup 2025 Trophy In Dubai Office, Refuses To Hand It To India
Meet Maria Corina Machado, Winner Of Nobel Peace Prize 2025 And Her Favourite Sport Is…
Sabalenka extends Wuhan streak, books semi-final with Pegula
Rohit Sharma’s Tesla Model Y: What Is The ‘3015’ Number Plate?
Yashasvi Jaiswal Breaks Records, Shines In India vs West Indies 2nd Test

LATEST NEWS

WATCH: Taliban Delivers Stern Warning To Pakistan, Afghan FM In India Dares Islamabad, ‘Our Patience And Courage…’
K J Somaiya Institute of Management organises International MSME Conference 2025 in collaboration with INDAM
What’s Deepika Padukone Role In This New Mental Health Initiative Launched By J P Nadda? The Answer Will Surprise You
Assam: Zubeen Garg’s Inner Circle Broke His Trust, Says Garima Garg
Are you unintentionally training your dog to pull on the leash?
Numerology Horoscope Tomorrow, October 11, 2025 By Astrologer Pandit Shashishekhar Tripathi: This Zodiac Focus On Getting News Regarding A Promotion Or Salary
Karwa Chauth 2025 Moonrise Time in MP: When Will Moon Rise Today in Raipur, Gwalior, Raigarh, Bilaspur, Ujjain, Indore? Shubh Mahurat and More
Donald Trump’s White House Assistant Reacts To Nobel Peace Prize Announcement, Accuses Norwegian Committee Of Playing Politics Over…
Karwa Chauth 2025 Moonrise Time in UP: When Will Moon Rise Today in Lucknow, Varanasi, Agra, Prayagraj, Kanpur, Ayodhya? Shubh Mahurat and More
The trending Halloween make-up looks to try for 2025
Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute
Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute
Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute
Ricky Hatton's funeral draws thousands in Manchester tribute

QUICK LINKS