Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

VIDEO SHOWS: PHOTO CALL WITH "RIKISHI" (SUMO WRESTLERS) OUTSIDE OF LONDON'S ROYAL ALBERT HALL / RING BLESSING CEREMONY AHEAD OF THE GRAND SUMO TOURNAMENT TEMPLATE AND SHOTLIST ONLY. SCRIPT TO FOLLOW. SHOWS: LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (OCTOBER 15, 2025) (REUTERS – Access all) 1. SUMO WRESTLER FIXING ANOTHER SUMO WRESTLER'S ROBE 2. TWO SUMO WRESTLERS WALKING DOWN STEPS 3. FEET OF SUMO WRESTLER WEARING SOCKS WITH TRADITIONAL JAPANESE FOOTWEAR / SUMO WRESTLERS GATHERED 4. CLOSE-UP OF ROBES 5. SUMO WRESTLERS TAKING A SELFIE 6. SUMO WRESTLER WALKING DOWN 7. VARIOUS OF SUMO WRESTLERS GATHERED 8. SUMO WRESTLER ADJUSTING LANYARD AROUND NECK 9. VARIOUS OF SUMO WRESTLERS AND OFFICIALS POSING FOR PHOTO 10. SUMO WRESTLERS WALKING AWAY 11. SIGN INSIDE ROYAL ALBERT HALL READING: "ROYAL ALBERT HALL. THE GRAND SUMO TOURNAMENT" 12. SUMO REFEREES WALKING IN FOR BLESSING CEREMONY 13. HEAD SUMO REFEREE BOWING 14. OFFICIALS WATCHING 15. VARIOUS OF REFEREES PERFORMING BLESSING CEREMONY 16. DRUMMERS WALKING AROUND RING WITH DRUMS 17. AUDIENCE WATCHING, DRUMMING IN BACKGROUND 18. DRUMMERS WALKING AROUND RING 19. VARIOUS OF OFFICIALS COVERING HOLE IN RING WITH EARTH AND PATTING DOWN 20. INTERIOR OF ROYAL ALBERT HALL
