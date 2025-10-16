LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga
LIVE TV
TRENDING |
Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga Diwali Gift DSP deepika padukone afghanistan Dr Ashish Sharma baba vanga
LIVE TV
Home > Sports > Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

Written By: NewsX Syndication
Published: October 16, 2025 01:15:24 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

VIDEO SHOWS: PHOTO CALL WITH "RIKISHI" (SUMO WRESTLERS) OUTSIDE OF LONDON'S ROYAL ALBERT HALL / RING BLESSING CEREMONY AHEAD OF THE GRAND SUMO TOURNAMENT  TEMPLATE AND SHOTLIST ONLY. SCRIPT TO FOLLOW.  SHOWS: LONDON, ENGLAND, UNITED KINGDOM (OCTOBER 15, 2025) (REUTERS – Access all)  1. SUMO WRESTLER FIXING ANOTHER SUMO WRESTLER'S ROBE 2. TWO SUMO WRESTLERS WALKING DOWN STEPS  3. FEET OF SUMO WRESTLER WEARING SOCKS WITH TRADITIONAL JAPANESE FOOTWEAR / SUMO WRESTLERS GATHERED 4. CLOSE-UP OF ROBES 5. SUMO WRESTLERS TAKING A SELFIE  6. SUMO WRESTLER WALKING DOWN 7. VARIOUS OF SUMO WRESTLERS GATHERED 8. SUMO WRESTLER ADJUSTING LANYARD AROUND NECK 9. VARIOUS OF SUMO WRESTLERS AND OFFICIALS POSING FOR PHOTO 10. SUMO WRESTLERS WALKING AWAY  11. SIGN INSIDE ROYAL ALBERT HALL READING: "ROYAL ALBERT HALL. THE GRAND SUMO TOURNAMENT" 12. SUMO REFEREES WALKING IN FOR BLESSING CEREMONY  13. HEAD SUMO REFEREE BOWING 14. OFFICIALS WATCHING 15. VARIOUS OF REFEREES PERFORMING BLESSING CEREMONY 16. DRUMMERS WALKING AROUND RING WITH DRUMS  17. AUDIENCE WATCHING, DRUMMING IN BACKGROUND 18. DRUMMERS WALKING AROUND RING 19. VARIOUS OF OFFICIALS COVERING HOLE IN RING WITH EARTH AND PATTING DOWN 20. INTERIOR OF ROYAL ALBERT HALL 

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 16, 2025 1:15 AM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

Sumo wrestling tournament returns to London after 34 years

Michelsen, Moutet and Marozsan progress at Almaty Open

De Jong targets Champions League in Barca contract ceremony

FILE – Mercedes confirm Russell and Antonelli for new F1 era in 2026

FILE – Mercedes confirm Russell and Antonelli for new F1 era in 2026

LATEST NEWS

Cryo-Cell International Q3 revenue, net income fall

Adtalem, Google Cloud to launch AI credential program for healthcare professionals

Diwali Rush! Dense Traffic On Delhi – Gurugram Roads, Commuters Stuck For Hours, Watch

Bengals' Trey Hendrickson (hip) questionable vs. Steelers

Tunisia seeks new direct financing to the treasury of $3.7 billion from central bank

Diwali Gift From Office: From Suitcases To Airfryer, Here’s How Big Brands Like Amazon And Mahindra Surprised Their Employees

BRIEF-Tevogen Says Actively Preparing For Next Stage Of Development Of TVGN 489

US economic activity little changed, employment stable in recent weeks, Fed says

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

Exclusive-Anthropic aims to nearly triple annualized revenue in 2026, sources say

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament
Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament
Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament
Sumo wrestlers primed to rock London in five-day tournament
QUICK LINKS