Home > Sports > WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026

WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026

Lahore were chasing 168 and went over the line by 6 wickets and with three overs to spare. Apart from him, Muhammad Akhlaq chipped in with 58 off 46 while Muhammad Mohsin struck 17* off 9.

Usman Tariq and Farhan Yousaf. (Photo Credits: X)
Usman Tariq and Farhan Yousaf. (Photo Credits: X)

Published By: Somya Kapoor
Published: March 7, 2026 21:58:51 IST

WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026

Pakistan’s U19 skipper Farhan Yousaf took on spinner Usman Tariq in their National T20 Cup 2026 fixture between Lahore Whites and Peshawar. During Lahore’s innings, Yousaf who eventually remained unbeaten at 61 off 31 smashed Usman for a maximum and then a boundary. 

Lahore were chasing 168 and went over the line by 6 wickets and with three overs to spare. Apart from him, Muhammad Akhlaq chipped in with 58 off 46 while Muhammad Mohsin struck 17* off 9. 

Tariq ended up giving away 33 runs in 4 overs and picked up one wicket. Earlier, Peshawar scored 167/9 in 20 overs. Yasir Khan top-scored with 65 off 37. Aamir Jamal scalped three wickets but leaked 40 runs in his 4 overs while Mohammad Rameez jnr picked up two for 24. 

The National T20 2026 had started in at the Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar on Saturday. 

Squads For National T20 Cup

Abbottabad
Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21)

Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan, Riazullah (U21)

Bahawalpur
Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest)

Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali, Gulfam Aziz

Faisalabad
Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest)

Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan, Shehzad Gul

Karachi Whites
Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood

Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza, Huzaifa Ahsan

Karachi Blues
Rameez Aziz (captain), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi, Usman Khan and Wahaj Riaz

Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq, Huzaifa Munir

Lahore Blues
Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq

Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan, Abubakar (U21)

Lahore Whites
Aamir Jamal (captain), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Ali Shahid Butt, Babar Azam, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Mohammad Salman, Naseem Shah, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah

Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan, Zian Bin Farooq (wk)

Multan
Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sameer Minhas, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas

Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz, Alam Zaib Khan (wk)

Peshawar
Iftikhar Ahmed (captain), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz (Guest), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan

Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq, Muhammad Amir Barki

Sialkot
Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Hasan Nawaz, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr, Sufyan Moqim, and Tayyab Arif

Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali, Afzaal Manzoor

Also Read: Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

First published on: Mar 7, 2026 9:58 PM IST
Tags: babar azam, Farhan Yousaf, Pakistan National T20 Cup 2026, Usman Tariq

WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026

WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026
WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026
WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026
WATCH: Pakistan U19 Captain Farhan Yousaf Smashes Usman Tariq For Big Hits In PAK National T20 Cup 2026

QUICK LINKS