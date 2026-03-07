LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump
LIVE TV
TRENDING |
Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump Iran US War Sangeetha Sornalingam divorce Balendra Shah DUBAI airlines donald trump crime news india news matrimonial alimony sundar pichai Falguni Pathak doanald trump
LIVE TV
Home > Sports > Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

Babar Azam had a forgettable T20 World Cup 2026 campaign, and even though there had been talks of him featuring for Lahore Whites in the National T20 Cup 2026, he was not present for the opening clash for his team against the Peshawar.

Babar Azam missed the first match in National T20 Cup. (Photo Credits: X)
Babar Azam missed the first match in National T20 Cup. (Photo Credits: X)

Published By: Somya Kapoor
Published: March 7, 2026 20:08:07 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

The National T20 2026 has started in at the Imran Khan Cricket Stadium, Peshawar. Lahore Whites and Peshawar locked horns in the first encounter. Babar Azam who is a part of the Whites outfit missed the first match. Aamir Jamal explained why Babar missed the first match. 

He stated, “Babar is not playing today. Hopefully, he will join us for the next game.” Alongside Babar, several international players like Naseem Shah, Aamir Jamal, Mohammad Rizwan, Iftikhar Ahmed, Azam Khan, Saim Ayub, Shan Masood, and Usama Mir are playing in the National T20 Cup.

The teams that will be the part of the tournament are Abbottabad, Bahawalpur, Faisalabad, Peshawar, Karachi Whites, Karachi Blues, Lahore Blues, Lahore Whites, Multan and Sialkot.

You Might Be Interested In

The Group A comprises Lahore Whites, Peshawar, Faisalabad, Karachi Whites and Bahawalpur while Group B has defending champions Lahore Blues, Sialkot, Multan, Abbottabad and Karachi Blues. The top two teams from each Group will qualify for the semi-finals.

Babar Azam’s T20 World Cup Run

Babar Azam had a forgettable run in the T20 World Cup 2026. He only managed 91 runs in four innings. Pakistan crashed out of the tournament in the Super 8 stage. 

Squads For National T20 Cup

Abbottabad

Khalid Usman (captain), Afaq Ahmed, Ahmed Khan, Arshad Iqbal, Atizaz Habib Khan, Fayyaz Khan, Kamran Ghulam, Khushdil Shah (Guest), Mohammad Mohsin Khan, Razaullah, Sajjad Ali (wk), Shadab Khan (Guest), Shahab Khan and Shahzaib Khan (U21)

Reserves: Hamid Ali, Adil Naz, Fakhar Zaman, Afaq Khan, Riazullah (U21)

Bahawalpur

Muhammad Imran (captain), Ali Shabbir (U21), Daniyal Hussain Rajput (Guest), Mohammad Faizan Zafar, Haider Ali (Guest), Hasnain Majid (U21), Khaqan Basheer, Mohammad Akram (wk), Mohammad Azab, Mohammad Basit, Mohammad Junaid, Muhammad Sarwar Afridi (Guest), Mohammad Sudais, Mohammad Umair and Saad Khan (Guest)

Reserves: Ali Hamza Waseem, Aoun Shahzad, Mohammad Faizan (U21), Amjad Ali, Gulfam Aziz

Faisalabad

Muhammad Irfan Khan (captain), Ahmad Safi Abdullah, Afaq Afridi (Guest), Asif Ali, Asim Ali Nasir (wk), Atiq-ur-Rehman, Daniyal Ali Khan (U21), Faham-ul-Haq (U21), Khurram Shahzad, Mohammad Faizan, Mohammad Zeeshan (U21), Momin Qamar (U21), Mubasir Khan (Guest), Muhammad Awais Zafar and Zaman Khan (Guest)

Reserves: Mudassir Zunair, Ali Shan, Ali Asfand, Taimur Sultan, Shehzad Gul

Karachi Whites

Saud Shakeel (captain), Abdullah Fazal, Arif Yaqoob, Danish Aziz, Haroon Arshad (U21), Khawaja Mohammad Nafay (wk), Mohammad Asghar, Muhammad Hamza Sohail, Muhammad Umar, Omair Bin Yousuf, Rizwanullah, Saifullah Bangash (wk), Saim Ayub, Saqib Khan and Shan Masood

Reserves: Asadullah Hamza, Muhammad Tariq Khan, Sohail Khan (wk), Mir Hamza, Huzaifa Ahsan

Karachi Blues

Rameez Aziz (captain), Ahsan Ali, Asad Akhtar, Jahandad Khan (Guest), Jahanzaib Sultan, Khalil Ahmed (Guest), Mehran Mumtaz (Guest), Mohammad Taha, Muhammad Usman Raheem, Rehman Ghani, Saad Baig (wk), Shahnawaz Dahani (Guest), Syed Shah Raza Naqvi, Usman Khan and Wahaj Riaz

Reserves: Aarish Ali Khan, Raza Chandio, Mohammad Makki, Niqab Shafiq, Huzaifa Munir

Lahore Blues

Saad Nasim (captain), Abdullah Asif (U21), Ahmed Bashir, Ali Hassan Baloch (U21), Ali Razzaq, Asadullah, Attyab Ahmed, Hamza Zahoor (wk), Hunain Shah, Imran Butt, Mohammad Rizwan, Nisar Ahmed, Qasim Akram, Shahid Aziz (Guest) and Umar Siddiq

Reserves: Hammad Butt, Shahrukh Ali, Khawaja Mohammad Abdullah (wk), Mohammad Ahsan, Abubakar (U21)

Lahore Whites

Aamir Jamal (captain), Ahmed Daniyal, Ali Raza, Ali Shahid Butt, Babar Azam, Farhan Yousuf (U21), Imran Dogar, Junaid Ali (wk), Kamran Afzal, Mohammad Faiq, Muhammad Akhlaq, Mohammad Mohsin, Mohammad Rameez Jnr, Muhammad Saleem, Mohammad Salman, Naseem Shah, Samama Riaz, Tayyab Tahir and Ubaid Shah

Reserves: Hamza Nawaz (U21), Muhammad Arsalan (U21), Usama Tariq, Zahid Khan, Zian Bin Farooq (wk)

Multan

Imam-ul-Haq (captain), Aamir Yamin, Ali Majid, Ali Usman, Arafat Minhas, Bismillah Khan (Guest, wk), Hasan Hafeez, Mohammad Ismail (U21), Mohammad Naeem (Guest), Muhammad Shahzad, Moheer Saeed, Sameer Minhas, Sharoon Siraj, Sirajuddin, Waseem Akram Jnr and Zain Abbas

Reserves: Uzair Mumtaz, Abdul Wahab (U21), Mohammad Shan (U21), Saim Ayaz, Alam Zaib Khan (wk)

Peshawar

Iftikhar Ahmed (captain), Ahmed Hussain (U21), Azam Khan, Ihsanullah, Israrullah, Mohammad Abbas Afridi, Mohammad Haris (wk), Mohammad Nawaz (Guest), Mohammad Shoaib (U21), Mohammad Imran Jnr, Nabi Gul, Sajid Khan, Usman Tariq, Waqar Ahmed and Yasir Khan

Reserves: Nizar Ali, Muhammad Amir Khan, Abuzar Tariq, Muhammad Amir Barki

Sialkot

Usama Mir (captain), Abdullah Shafique, Ahmad Hassan, Ahsan Hafeez Bhatti, Ali Afzal (wk), Athar Mehmood, Azan Awais, Hamza Nazar, Hasan Nawaz, Khawaja Arham, Mirza Tahir Baig, Mohsin Riaz (wk), Mohammad Ali, Saeed Ali, Shoaib Akhtar Jnr, Sufyan Moqim, and Tayyab Arif

Reserves: Aashir Mehmood, Mohammad Hurraira, Shahzad Bhatti, Abdul Subhan, Awais Ali, Afzaal Manzoor

Also Read: Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

First published on: Mar 7, 2026 8:08 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Tags: babar azamNational T20 CupNational T20 Cup 2026t20 world cup 2026

RELATED News

Hockey: After Nightmarish Australia Tour, Pakistan Qualify for FIH Hockey World Cup 2026, Ending Eight-Year Wait

“Sab Same Line Chipka Rahe Hain”: Suryakumar Yadav Trolls Mitchell Santner Over ‘Ahmedabad Crowd Silent’ Remark — IND vs NZ, T20 World Cup 2026 Final

Pakistan National T20 Cup 2026: Full Schedule, Squads, Live Streaming Details — All You Need To Know

Newcastle vs Crystal Palace Live Streaming: Where to Watch FA cup match on TV and Online In India

Mitchell Santner Names Jasprit Bumrah, Varun Chakravarthy As Biggest Threats Ahead Of IND vs NZ T20 World Cup 2026 Final — WATCH

LATEST NEWS

Amid Iran-Israel War, US Approves Emergency Sale Of 12,000 Aerial Bombs Worth $150 Million To Tel-Aviv – What We know

‘Getting Hurt’: Vijay Finally Breaks Silence On Cheating Allegations Hours After Wife Sangeetha Files New Divorce Petition, Asks Fans ‘Not To Worry’

Who is Andrej Karpathy? Co-Founder Of OpenAI, EX-Tesla AI Chief Drops Big Warning, Says ‘Coding Era Is Over’, Warns Software Engineers Will Be Replaced By AI Agents

Nepal’s Biggest Political Upset, Rapper-Turned-Politician Balendra Shah Defeats Ex-PM KP Sharma Oli, All Set To Be Next PM

Planning A Trip To Dubai? Why Are Return Flights So Expensive Amid Iran-US War Tensions? Economy Tickets Skyrocket- Check Details

UP Police SI Exam 2026: City Intimation Slip Out, Check Exam City at uppbpb.gov.in

Boy Proposes To Girl From Below Her Balcony With His Family And Friends; Viral Video Wins Hearts Online | WATCH

‘Vijay Is My Home’: Trisha Krishnan Faces Massive Backlash For Remark On TVK Chief; 2-Year-Old Leo Success Meet Video Goes Viral After Sangeetha Files For Divorce

Amid Middle East Tensions, Dubai Airports Restart Partial Operations At DXB And DWC, Authorities Deny Strike Rumours

‘Iran Will Be Hit Very Hard’: Donald Trump Issues Big Warning, Threatens Complete Destruction After Tehran Apologises To Neighbours

Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED
Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED
Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED
Why Babar Azam Missed First Match in Pakistan National T20 Cup 2026? EXPLAINED

QUICK LINKS