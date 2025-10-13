LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner
LIVE TV
TRENDING |
virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner virat kohli ipl 2026 gaza donald trump china hardik pandya Ahoi Ashtami business news Boeing 787 Dreamliner
LIVE TV
Home > World > BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

Written By: NewsX Syndication
Published: October 13, 2025 12:01:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

Oct 13 (Reuters) – NUXERA AI * NUXERA AI SECURES $2.5 MILLION STRATEGIC PRE-SEED INVESTMENT * NUXERA AI – SECURES EARLY INVESTMENT FROM SANABIL VENTURE STUDIO BY REDESIGN HEALTH * THE FUNDS WILL BE USED TO EXPAND THE ENGINEERING AND GO-TO-MARKET TEAMS IN SAUDI ARABIA, SUPPORT ADDITIONAL HOSPITAL DEPLOYMENTS, AND ENHANCE AI MODELS THROUGH CLINICAL COLLABORATIONS

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 13, 2025 12:01 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

After Missing Nobel Peace Prize, Israel Decides To Honour Donald Trump With This Award, It Is…
Big Worry For Putin, Trump Threatens To Send Tomahawk Missiles To Ukraine Due To This Reason, Can Strike Enemy At A Range Of…
‘Don’t Be Angry With Me…’: Roei Shalev, Survivor Of 7 October Nova Festival Attack Dies By Suicide
Why Did Donald Trump Impose 100% Tariff On China? Explained
BRIEF-Biotron Requests Trading Halt Pending Material Acquisition, Capital Raising Announcement

LATEST NEWS

Rajiv Adatia Slams Orry Over Taking Wrong Names Of Lata Mangeshkar And Falguni Pathak; Latter Fires Back With Savage Jab At His Looks
Spirituality for Peace – The Bold Cure for Modern Chaos
Tripura Horror: Minor Girl Raped And Murdered By Family Member
Diwali Special: Gold And Silver Prices Hit Record Highs – See Rates In Your City Now!
BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment
Manhattan Judge Tosses Drake’s Defamation Case Over Kendrick Lamar’s Grammy-Winning Track
Karur Stampede: Supreme Court Orders CBI Investigation, Monitoring Panel Formed
Warburg Pincus to Acquire German Software Firm PSI for Over €700 Million
Virat Kohli In IPL 2026, Aakash Chopra Clears Air On Involvement
Ishit Bhatt’s KBC Moment Goes Viral: Young Contestant Stuns Amitabh Bachchan, Sparks Heated Parenting Debate Online
BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment
BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment
BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment
BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

QUICK LINKS