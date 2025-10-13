BRIEF-Nuxera Ai Secures $2.5 Mln Strategic Pre-Seed Investment

33
Oct 13 (Reuters) – NUXERA AI * NUXERA AI SECURES $2.5 MILLION STRATEGIC PRE-SEED INVESTMENT * NUXERA AI – SECURES EARLY INVESTMENT FROM SANABIL VENTURE STUDIO BY REDESIGN HEALTH * THE FUNDS WILL BE USED TO EXPAND THE ENGINEERING AND GO-TO-MARKET TEAMS IN SAUDI ARABIA, SUPPORT ADDITIONAL HOSPITAL DEPLOYMENTS, AND ENHANCE AI MODELS THROUGH CLINICAL COLLABORATIONS
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)