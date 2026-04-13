Home > World News > Flights Cancelled and Delayed Across Asia: Key Airports in Japan, Thailand, Singapore, Dubai, India Affected, Check Full List Here

Asia Flights Cancelled and Delayed: Flight cancellations and delays across Asia in 2026 highlight how interconnected global aviation has become. A mix of political, economic, and environmental factors has created a perfect storm, disrupting travel across the region. While airlines continue to adapt, passengers must stay informed and prepared as the situation evolves.

Published By: Ishika Rawat
Published: April 13, 2026 13:24:25 IST

Asia Flights Cancelled and Delayed: Asia is going through one of its worst air travel disruptions in recent years, with thousands of flights delayed and cancelled. From the biggest airports to smaller regional airports, the consequences of these disruptions are echoing across space time and space. More than 2,300 flights were delayed and more than 200 flights were cancelled in a single wave of disruptions, with the trouble seen in India, Japan, Thailand and the UAE, while just one day in February saw more than 2,500 disruptions in six Asian countries affecting almost 200,000 passengers. Why Asia’s airspace is so disrupted this year is no simple story. From increased geopolitical tensions in West Asia, to airspace closures and rerouting, to rising fuel prices and shortages, to weather, staffing shortages and operational challenges, a whole host of issues are contributing to the disruptions. Indian carriers have cancelled more than 10,000 flights to West Asia since the middle of February, while Asian budget airlines are reducing flights and raising fares due to fuel shortages and higher costs. For passengers, longer travel times, unexpected cancellations and higher fares. For airlines, a challenge to their resilience in a rapidly changing world. Let’s understand what is behind the current disruptions in Asia.

Why are there flight cancellations and delays in Asia?

The main causes are fuel shortages, weather, geopolitical tensions and operational issues. West Asian conflicts have caused airlines to reroute flights, driving up travel time and costs. Meanwhile, there are staffing shortages and airport congestion to contend with. Airlines also sometimes shift flight schedules to avoid further disruptions, which can lead to pre-scheduled cancellations as well. This reduces some of the chaos that could ensue, yet still impacts travelers. Fuel price increases and route optimization strategies are also influencing airline decisions in the region.

What effect is the West Asian crisis having on flights ?

Conflicts in West Asia have resulted in airspace closures and flight diversions. Airlines have to divert flights to avoid certain routes, which increases fuel consumption and drives up costs. Airlines have had to cancel flights or reduce frequency. In tropical climates like Thailand or Malaysia, weather is very changeable. Airlines must delay flights and change routes to keep passengers safe. Even a brief weather event can create a ripple effect that disrupts many flights in a day.

What is the effect of fuel staff shortages on flight disruptions?

Fuel shortages have become a growing problem across Asia. The region depends heavily on fuel imports, and supply chain disruptions have caused airlines to cut flights and increase ticket prices. Some airlines are carrying more fuel or using stopovers, which increases delay. It takes time to train new staff, and when passenger numbers suddenly spike, existing teams can easily be overwhelmed. And when you factor in the need for ground staff, pilots and cabin crew availability, it’s no surprise that delays start when any one part of the system is compromised.

Are weather conditions causing flight disruptions too in Asia? 

Yes, weather is also a contributing factor. Strong winds, storms and seasonal weather patterns can cause airports to reduce operations. For example, recent bad weather caused dozens of flight cancellations and delays at major airports. Though there are many contributing factors including staffing and technical issues, weather is one of the biggest and least predictable reasons for flights being delayed or cancelled. As safety is the number one priority in aviation, airlines choose to hold flights rather than risk operating in dangerous conditions.

How many flights have been grounded so far in Asian Airports?

The figures are staggering. Thousands of flights were grounded or delayed in Asia over the past few months. Single-day disruptions have even exceeded 2,500 flights in some instances. Delays cascade in busy hubs, and one missed connection can affect several others. And this is especially true in transit hubs for international flights with tight connections. The demand for travel is high during peak season, which also adds stress to airports

Which countries are hardest hit? 

Countries like India, Japan, Thailand, Indonesia, and the UAE are amongst the hardest hit. Key aviation hubs in these countries have been experiencing massive delays and cancellations, impacting both domestic and international routes, also cpountries with high passenger traffic like India, United Arab Emirates, and Singapore are among the most affected. Major airports in these regions handle thousands of flights daily, making them more vulnerable to disruptions.

What measures are airlines taking? 

Airlines are scaling back flight schedules, raising ticket prices and altering routes. Some airlines are offering alternative flights or refunds, while others are adding fuel surcharges to offset their cost of operations. limited runway capacity, air traffic congestion, and longer boarding times all cause scheduling problems. The airports are working to expand all the infrastructure as more and more people travel, but the demand is still outpacing capacity in many places.
What challenges are travellers facing? 

Travellers are experiencing extended waiting times, abrupt cancellations and high rebooking costs. Many travellers are stranded in airports, with limited assistance available, making travel planning challenging. Lastly, overcrowding at airports is adding to the problem. Major transit hubs are experiencing heavy footfall, leading to long queues at check-in counters, security checks, and boarding gates. As travel demand continues to rise, managing crowd flow remains a significant challenge for airports across the region.

Will the situation smooth out soon?

Experts say the situation may take some time to ease off. Problems with fuel supply, geopolitics and the operational side of things will not be resolved overnight, so disruptions are not likely to ease up in the short term. Flight disruptions may continue in the short term as airlines and airports adjust to rising demand. 
Countries such as China and India are looking to beef up airport infrastructure to accommodate future growth, but for travelers we’d advise caution and flexibility. The aviation industry is slowly returning to normal, but the fact is that occasional delays are still part of the travel experience for the time being.

What can travellers do to avoid getting caught out?

Travellers should keep an eye on airline notices, arrive at the airport early and have a backup plan in place. Flexible tickets and travel insurance can also help to mitigate disruptions Some airlines are also increasing buffer time between flights to reduce cascading delays. It might add a few extra minutes, but it makes things more reliable. There are also improvements in customer help services for those impacted by this. 

What is causing delays ?

Aircraft need to be maintained and checked for safety, but this can also cause delays. Airlines are squaring up and doing more thorough checks as a result of recent aviation concerns. In some countries, such as Japan, safety checks are incredibly stringent, which can cause flights to be delayed. While this can be frustrating for passengers, it ensures passengers travel on safe aircraft.
RELATED News

Who Is Viktor Orban? Hungary’s Nationalist PM Who Ruled For 16 Years Ousted By Conservative Peter Magyar, Triggering Shock In Trump Camp

COVID Vaccine Killing Thousands? Elon Musk Makes Big Claim, ‘Felt Like I Was Dying’

Who Is Gharida Farooqi? Pakistani Journalist Faces Massive Backlash Over ‘Revealing Green Outfit’ At Iran-US Talks In Islamabad, Internet Erupts

Iran-US War To Resume? Donald Trump Eyes Fresh Bombing After Islamabad Talks Fail, Big Move On Strait of Hormuz Sparks War Fears

Did Netanyahu’s ‘Mystery Call’ To JD Vance Derail Islamabad Deal At Last Minute? What Trump, Iran Said On Failed Talks In Pakistan

LATEST NEWS

Redmi A7 Pro 5G Debuts With 6,300mAh Battery, Unisoc Chipset And Dual AI Camera At Just Rs…

VIDEO: An Emotional Tabu Consoles Asha Bhosle’s Grieving Granddaughter As She Arrives To Pay Last Respect

HSSC PET PMT Admit Card 2026 Expected Shortly At hssc.gov.in, Check Steps To Download Hall Ticket

Caught On Camera: Indian Workers Training AI Systems, Will This Tech Boom Lead To Mass Job Displacement Soon?

Stock Market Crash Today (13 April 2026): Cigarette Stocks Hit, Top 6 Stocks To Watch Today Amid Market Bloodbath As Failed US-Iran Talks Spark Global Selloff

‘This Decision Is Dedicated To Nari Shakti’: PM Modi On Woman Reservation Bill Says ‘One Of The Biggest Decision Of 21st Century’

SRH vs RR Dream11 Prediction, IPL 2026 Match 21: Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals Predicted XI With Captain, Vice Captain; Rajiv Gandhi International Stadium Pitch Report

BIEAP AP Inter 1st, 2nd Year Results 2026 Likely Soon: Check Date, Websites, And Steps To Download

PSL 2026: Islamabad United Coach Jacob Oram Couldn’t Help But Laugh As Pakistani Journalist Stoops To New Low Over IPL vs PSL Comparison | Video

