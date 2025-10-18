UPDATE 2-Bundesliga Top Scorers

Oct 18 (OPTA) – Top Scorers in the Bundesliga on Saturday 1 H. Kane (Bayern München) 11 2 L. Díaz (Bayern München) 5 C. Uzun (Eintracht Frankfurt) 4 I. Ansah (1. Union Berlin) 4 F. Asllani (Hoffenheim) C. Baumgartner (RasenBallsport Leipzig) Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) S. Guirassy (Borussia Dortmund) 9 O. Burke (1. Union Berlin) 3 E. Demirović (VfB Stuttgart 1893) S. El Mala (1. Köln) S. Gnabry (Bayern München) A. Hountondji (St. Pauli) J. Kamiński (1. Köln) M. Olise (Bayern München) R. Philippe (Hamburg) P. Schick (Bayer Leverkusen) H. Tabaković (Borussia Mönchengladbach)

