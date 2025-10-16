LIVE TV
Home > World > UPDATE 2-LPGA Tour-BMW Ladies Championship 2025 BMW Ladies Championship Scores

Written By: NewsX Syndication
Published: October 16, 2025 14:35:22 IST

Oct 16 (OPTA) – Scores from the LPGA Tour-BMW Ladies Championship 2025 BMW Ladies Championship on Thursday -10 Sei Young Kim (Korea Republic) 62 -9 Hyo Joo Kim (Korea Republic) 63 -8 Lindy Duncan (USA) 64 -7 Brooke Matthews (USA) 65 Chanettee Wannasaen (Thailand) 65 Rio Takeda (Japan) 65 -6 So-Mi Lee (Korea Republic) 66 Saki Baba (Japan) 66 Jennifer Kupcho (USA) 66 Yealimi Noh (USA) 66 Gurleen Kaur (USA) 66 -5 Brooke Henderson (Canada) 67 Jin Hee Im (Korea Republic) 67 A Lim Kim (Korea Republic) 67 Weiwei Zhang (China PR) 67 Na Rin An (Korea Republic) 67 Akie Iwai (Japan) 67 Gemma Dryburgh (Scotland) 67 Manon De Roey (Belgium) 67 Maja Stark (Sweden) 67 Nasa Hataoka (Japan) 67 -4 Lucy Li (USA) 68 Stephanie Kyriacou (Australia) 68 Miyu Yamashita (Japan) 68 Andrea Lee (USA) 68 Madelene Sagstrom (Sweden) 68 Minami Katsu (Japan) 68 Minjee Lee (Australia) 68 Hae-Ran Ryu (Korea Republic) 68 Hye-Jin Choi (Korea Republic) 68 Hannah Green (Australia) 68 Miranda Wang (China PR) 68 -3 Celine Boutier (France) 69 Jin Young Ko (Korea Republic) 69 Auston Kim (USA) 69 Chisato Iwai (Japan) 69 Soomin Oh (Korea Republic) 69 Eun-Hee Ji (Korea Republic) 69 Jenny Shin (Korea Republic) 69 Cassie Porter (Australia) 69 Gaby Lopez (Mexico) 69 -2 Esther Henseleit (Germany) 70 Leona Maguire (Republic of Ireland) 70 Ashleigh Buhai (South Africa) 70 Lauren Coughlin (USA) 70 Chella Choi (Korea Republic) 70 Robyn Choi (Australia) 70 Mary Liu (China PR) 70 -1 Ilhee Lee (Korea Republic) 71 Yan Liu (China PR) 71 Benedetta Moresco (Italy) 71 In Gee Chun (Korea Republic) 71 Nanna Koerstz Madsen (Denmark) 71 Jeongeun Lee6 (Korea Republic) 71 Ingrid Lindblad (Sweden) 71 Ina Yoon (Korea Republic) 71 Jenny Bae (USA) 71 Lottie Woad (England) 71 Nataliya Guseva (Russia) 71 Mi Hyang Lee (Korea Republic) 71 Lilia Vu (USA) 71 Yuri Yoshida (Japan) 71 0 Jeongeun Lee5 (Korea Republic) 72 Sung Hyun Park (Korea Republic) 72 Linn Grant (Sweden) 72 Gabriela Ruffels (Australia) 72 Paula Reto (South Africa) 72 Grace Kim (Australia) 72 1 Pauline Roussin-Bouchard (France) 73 Haeji Kang (Korea Republic) 73 Kristen Gillman (USA) 73 Esther Kwon (Korea Republic) 73 Carlota Ciganda (Spain) 73 Allisen Corpuz (USA) 73 Karis Davidson (Australia) 73 Julia Ramirez (Spain) 73 2 Sarah Schmelzel (USA) 74 Kum-Kang Park (Korea Republic) 74

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 16, 2025 2:35 PM IST
