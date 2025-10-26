UPDATE 2-Primeira Liga Top Scorers

Oct 25 (OPTA) – Top Scorers in the Primeira Liga on Saturday 1 Pablo (Gil Vicente) 7 2 Clayton (Rio Ave) 6 J. Ramírez (CD Nacional) L. Suárez (Sporting Lisbon) 5 Samu Aghehowa (Porto) 5 V. Pavlidis (Benfica) Pote (Sporting Lisbon) Guilherme Schettine (Moreirense) 9 A. Trezza (FC Arouca) 4 10 N. Djouahra (FC Arouca) 3 André Luiz (Rio Ave) Luís Esteves (Gil Vicente) J. Livolant (Casa Pia AC) Vinícius Lopes (CD Santa Clara) Trincão (Sporting Lisbon) Marezi (FC Alverca) 17 Gustavo Sá (FC Famalicão) 2 Kikas (Club Foot Estrela) João Carvalho (Estoril) Pepê (Porto) Nélson Oliveira (Vitória SC Guimarães) Ricardo Mangas (Sporting Lisbon) Ricardo Horta (Braga) J. de Haas (FC Famalicão) A. El Ouazzani (Braga) William (Porto) R. Guitane (Estoril) Ianis Stoica (Club Foot Estrela) F. Ivanović (Benfica) Serginho (CD Santa Clara) N. Lominadze (Estoril) Fran Navarro (Braga) A. Ndoye (Vitória SC Guimarães) Léo Santos (CD Nacional) Borja Sainz (Porto) D. Ņpikić (Rio Ave) H. Sudakov (Benfica) R. Zalazar (Braga)
