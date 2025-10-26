LIVE TV
Home > World > UPDATE 2-Primeira Liga Top Scorers

UPDATE 2-Primeira Liga Top Scorers

UPDATE 2-Primeira Liga Top Scorers
Written By: NewsX Syndication
Published: October 26, 2025 00:35:27 IST

UPDATE 2-Primeira Liga Top Scorers

Oct 25 (OPTA) – Top Scorers in the Primeira Liga on Saturday 1 Pablo (Gil Vicente) 7 2 Clayton (Rio Ave) 6 J. Ramírez (CD Nacional) L. Suárez (Sporting Lisbon) 5 Samu Aghehowa (Porto) 5 V. Pavlidis (Benfica) Pote (Sporting Lisbon) Guilherme Schettine (Moreirense) 9 A. Trezza (FC Arouca) 4 10 N. Djouahra (FC Arouca) 3 André Luiz (Rio Ave) Luís Esteves (Gil Vicente) J. Livolant (Casa Pia AC) Vinícius Lopes (CD Santa Clara) Trincão (Sporting Lisbon) Marezi (FC Alverca) 17 Gustavo Sá (FC Famalicão) 2 Kikas (Club Foot Estrela) João Carvalho (Estoril) Pepê (Porto) Nélson Oliveira (Vitória SC Guimarães) Ricardo Mangas (Sporting Lisbon) Ricardo Horta (Braga) J. de Haas (FC Famalicão) A. El Ouazzani (Braga) William (Porto) R. Guitane (Estoril) Ianis Stoica (Club Foot Estrela) F. Ivanović (Benfica) Serginho (CD Santa Clara) N. Lominadze (Estoril) Fran Navarro (Braga) A. Ndoye (Vitória SC Guimarães) Léo Santos (CD Nacional) Borja Sainz (Porto) D. Ņpikić (Rio Ave) H. Sudakov (Benfica) R. Zalazar (Braga)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 26, 2025 12:35 AM IST
