UPDATE 2-Serie A Top Scorers

Oct 25 (OPTA) – Top Scorers in the Serie A on Saturday 1 R. Orsolini (Bologna) 5 2 K. De Bruyne (Napoli) 4 N. Paz (Como) C. Pulišić (AC Milan) 5 A. Bonny (Inter Milan) 3 H. Çalhanoğlu (Inter Milan) M. Cancellieri (SS Lazio) Rafael Leão (AC Milan) K. Davis (Udinese) L. Martínez (Inter Milan) G. Simeone (Torino) M. Soulé (Roma) M. Thuram (Inter Milan) F. Anguissa (Napoli) 15 F. Baschirotto (US Cremonese) 2 A. Belotti (Cagliari Calcio) F. Bonazzoli (US Cremonese) V. Castellanos (SS Lazio) C. De Ketelaere (Atalanta) F. Dimarco (Inter Milan) K. N’Dri (US Lecce) M. Kempf (Como) N. Krstović (Atalanta) R. Mandragora (Fiorentina) S. McTominay (Napoli) M'Bala Nzola (Pisa Sporting Club) J. Odgaard (Bologna) M. Pellegrino (Parma Calcio 1913) A. Pinamonti (US Sassuolo Calcio) K. Sulemana (Atalanta) F. Terracciano (US Cremonese) D. Vlahović (Juventus) R. Højlund (Napoli) M. Zaccagni (SS Lazio)
