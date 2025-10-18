UPDATE 4-Ranji Trophy Scoreboard

Oct 18 (OPTA) – Scoreboard at close of play on the fourth day of between Kerala and Maharashtra on Saturday at Thiruvananthapuram, India Match Drawn Maharashtra 1st innings Prithvi Shaw lbw MD Nidheesh 0 Arshin Kulkarni c Rohan Kunnummal b Nedumankuzhy Basil 0 Siddhesh Veer c Mohammed Azharuddeen b MD Nidheesh 0 Ruturaj Gaikwad lbw Eden Apple Tom 91 Ankit Bawne b Nedumankuzhy Basil 0 S S Nawale lbw MD Nidheesh 12 Jalaj Saxena lbw MD Nidheesh 49 Vicky Ostwal lbw Nedumankuzhy Basil 38 Ramakrishna Ghosh c Mohammed Azharuddeen b Ankit Sharma 31 Rajneesh Gurbani c Mohammed Azharuddeen b MD Nidheesh 10 Mukesh Choudhary Not Out 0 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 6w 8 Total (84.1 overs) 239 all out Fall of Wickets : 1-0 Shaw, 2-0 Veer, 3-0 Kulkarni, 4-5 Bawne, 5-18 Nawale, 6-140 Saxena, 7-164 Gaikwad, 8-223 Ghosh, 9-239 Gurbani, 10-239 Ostwal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex MD Nidheesh 20 7 49 5 2.45 Nedumankuzhy Basil 18.1 7 57 3 3.14 1w Eden Apple Tom 11 1 41 1 3.73 1w Ankit Sharma 22 5 54 1 2.45 Baba Aparajith 7 0 18 0 2.57 Akshay Chandran 6 0 18 0 3.00 ………………………………………………………….. Kerala 1st innings Akshay Chandran lbw Rajneesh Gurbani 0 Rohan Kunnummal lbw Jalaj Saxena 27 Baba Aparajith c&b Rajneesh Gurbani 6 Sachin Baby c S S Nawale b Ramakrishna Ghosh 7 Sanju Samson c S S Nawale b Vicky Ostwal 54 Mohammed Azharuddeen c S S Nawale b Vicky Ostwal 36 Salman Nizar c Jalaj Saxena b Mukesh Choudhary 49 Ankit Sharma c S S Nawale b Jalaj Saxena 17 Eden Apple Tom c S S Nawale b Mukesh Choudhary 3 MD Nidheesh st S S Nawale b Jalaj Saxena 4 Nedumankuzhy Basil Not Out 0 Extras 5b 4lb 0nb 0pen 7w 16 Total (63.2 overs) 219 all out Fall of Wickets : 1-23 Chandran, 2-35 Aparajith, 3-35 Kunnummal, 4-75 Baby, 5-132 Samson, 6-141 Azharuddeen, 7-190 Sharma, 8-203 Tom, 9-208 Nidheesh, 10-219 Nizar Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mukesh Choudhary 15.2 2 57 2 3.72 3w Rajneesh Gurbani 12 0 49 2 4.08 Jalaj Saxena 16 2 46 3 2.88 Ramakrishna Ghosh 4 0 19 1 4.75 Arshin Kulkarni 3 0 14 0 4.67 Vicky Ostwal 13 4 25 2 1.92 ………………………………………………………. Maharashtra 2nd innings Prithvi Shaw c Mohammed Azharuddeen b Akshay Chandran 75 Arshin Kulkarni lbw Nedumankuzhy Basil 34 Siddhesh Veer Not Out 55 Ruturaj Gaikwad Not Out 55 Extras 4b 1lb 0nb 0pen 0w 5 Total (71.0 overs) 224-2 Fall of Wickets : 1-84 Kulkarni, 2-121 Shaw Did Not Bat : Bawne, Nawale, Saxena, Ostwal, Ghosh, Choudhary, Gurbani Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex MD Nidheesh 8 1 36 0 4.50 Ankit Sharma 24 0 75 0 3.12 Akshay Chandran 21 2 51 1 2.43 Nedumankuzhy Basil 7 0 23 1 3.29 Baba Aparajith 11 1 34 0 3.09 …………………………. Umpire Ajitesh Argal Umpire Mohit Krishnadas Video Ulhas Gandhe Match Referee Shakti Singh

