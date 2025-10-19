UPDATE 8-Bundesliga Summaries

Oct 18 (OPTA) – Summaries for the Bundesliga on Saturday (start times are CET) Mainz 05 (1) 3 Scorers: Lee Jae-Sung 34, N. Amiri 71pen, A. Sieb 90 Yellow card: Kohr 37, Hanche-Olsen 77, Amiri 93, Bøving 100, 30 Subs used: Nordin 65 (Veratschnig), Hanche-Olsen 65 (Bell), Bøving 81 (Lee Jae-Sung), Sieb 86 (Hollerbach) Bayer Leverkusen (3) 4 Scorers: Alejandro Grimaldo 11pen, C. Kofane 24, Alejandro Grimaldo 45+3, M. Terrier 87 Yellow card: Tapsoba 67, Alejandro Grimaldo 68, Badé 81, Ben Seghir 83 Subs used: Maza 66 (Hofmann), Terrier 79 (Kofane), Ben Seghir 79 (Poku) Attendance: 33305 Referee: Florian Exner ……………………………………………………….. RB Leipzig (1) 2 Scorers: C. Baumgartner 45, C. Baumgartner 50 Yellow card: Baumgartner 43, Diomande 79, Harder 95 Subs used: Banzuzi 61 (Bakayoko), Diomande 61 (Ouédraogo), Schlager 78 (Baumgartner), Klostermann 90 (Nusa), Harder 91 (Rômulo) Hamburger SV (0) 1 Scorers: A. Sambi Lokonga 48 Yellow card: Capaldo 18 Subs used: Pherai 76 (Sambi Lokonga), Poulsen 76 (Königsdörffer), Fabio Baldé 84 (Mikelbrencis), Glatzel 90 (Philippe), Guilherme Ramos 90 (Capaldo) Attendance: 47800 Referee: Tobias Welz ……………………………………………………….. Wolfsburg (0) 0 Yellow card: Jenz 20 Subs used: Kumbedi 67 (Fischer), Skov Olsen 68 (Mæhle), Majer 69 (Svanberg), Amoura 78 (Eriksen) Stuttgart (1) 3 Scorers: Tiago Tomás 35, M. Mittelstädt 55, A. Stiller 80 Yellow card: Mittelstädt 6 Subs used: Undav 67 (Nartey), Vagnoman 78 (Mittelstädt), Bouanani 78 (Tiago Tomás), Führich 85 (El Khannouss), Karazor 85 (Stiller) Attendance: 26145 Referee: Florian Badstübner ……………………………………………………….. Heidenheim (0) 2 Scorers: S. Schimmer 67, J. Föhrenbach 83 Yellow card: Siersleben 11 Subs used: Schimmer 33 (Kaufmann), Busch 63 (Schöppner), Honsak 79 (Dorsch), Niehues 79 (Beck), Pieringer 79 (Zivzivadze) Werder Bremen (0) 2 Scorers: M. Grüll 50, J. Stage 69 Yellow card: Cameron Puertas 34, Čović 47, Bittencourt 83 Subs used: Njinmah 63 (Mbangula), Boniface 68 (Čović), Bittencourt 68 (Cameron Puertas) Referee: Patrick Ittrich ……………………………………………………….. Köln (0) 1 Scorers: S. El Mala 76 Yellow card: Í. Jóhannesson 61, Thielmann 64 Subs used: Bülter 59 (Waldschmidt), El Mala 59 (Heintz), Huseinbašić 74 (Sebulonsen), Ache 74 (Lund), Kainz 74 (Thielmann) Augsburg (0) 1 Scorers: F. Rieder 54pen Yellow card: Kade 7, Jakić 20, 63 Subs used: Claude-Maurice 46 (Saad), Tietz 77 (Kömür), Essende 85 (Rieder), Zesiger 85 (Banks), Wolf 96 (Kade) Attendance: 50000 Referee: Timo Gerach ……………………………………………………….. Bayern München (1) 2 Scorers: H. Kane 22, M. Olise 78 Yellow card: Laimer 48 Subs used: Goretzka 61 (Jackson), Bischof 84 (Boey), Kim Min-Jae 92 (Pavlović) Borussia Dortmund (0) 1 Scorers: J. Brandt 84 Yellow card: Ryerson 20, Anton 44, Bensebaini 50, 75 Subs used: Bensebaini 46 (Süle), Bellingham 73 (Sabitzer), Beier 74 (Adeyemi), Brandt 84 (Groß), Fábio Silva 84 (Guirassy) Attendance: 75000 Referee: Bastian Dankert ……………………………………………………….. Sunday, October 19 fixtures (CET/GMT) Freiburg v Eintracht Frankfurt (1330) St. Pauli v Hoffenheim (1530)

