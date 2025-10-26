WTA 250, Chennai Open Women's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 26 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the WTA 250, Chennai Open Women's Singles matches on Sunday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score – Caroline Werner (DEU) quali won Thasaporn Naklo (THA) 6-3 7-6(4) fying final quali won Riya Bhatia (IND) 6-0 6-2 fying 1st – Thasaporn Naklo (THA) quali lost Caroline Werner (DEU) 6-3 7-6(4) fying final quali won Hiroko Kuwata (JPN) 6-1 6-4 fying 1st – Astrid Lew Yan Foon (FRA) quali won Vaishnavi Adkar (IND) 6-2 6-3 fying final quali won Dalila Jakupovic (SVN) 6-2 6-3 fying 1st – Vaishnavi Adkar (IND) quali lost Astrid Lew Yan Foon (FRA) 6-2 6-3 fying final quali won Amina Anshba (RUS) 7-5 6-2 fying 1st – Mei Yamaguchi (JPN) quali won Arina Rodionova (AUS) 2-6 6-4 6-2 fying final quali won Ankita Raina (IND) 6-1 6-3 fying 1st – Arina Rodionova (AUS) quali lost Mei Yamaguchi (JPN) 2-6 6-4 6-2 fying final quali won Diya Ramesh Ramesh (IND) 6-0 6-1 fying 1st – Arianne Hartono (NLD) quali won Priska Nugroho (IDN) 6-2 6-1 fying final quali won Sofya Lansere (RUS) 6-4 6-1 fying 1st – Priska Nugroho (IDN) quali lost Arianne Hartono (NLD) 6-2 6-1 fying final quali won Ekaterina Yashina (RUS) 6-3 6-2 fying 1st ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score WC Mia Pohankova (SVK) 1/32 to play Nao Hibino (JPN) (start 00:00) final WC Maaya Rajeshwaran Revathi (IND) 1/32 to play WC-Shrivalli Bhamidipaty (start 00:00) final (IND) WC Shrivalli Bhamidipaty (IND) 1/32 to play WC-Maaya Rajeshwaran Revathi (start 00:00) final (IND) WC Sahaja Yamalapalli (IND) 1/32 to play (start 14:00) final 1 Zeynep Sonmez (TUR) 1/32 to play Tatiana Prozorova (RUS) (start 00:00) final 2 Francesca Jones (GBR) 1/32 to play (start 09:30) final 3 Donna Vekic (HRV) 1/32 to play (start 12:30) final 4 Janice Tjen (IDN) 1/32 to play (start 00:00) final 5 Lucia Bronzetti (ITA) 1/32 to play Katarzyna Kawa (POL) (start 00:00) final 6 Leolia Jeanjean (FRA) 1/32 to play Nina Stojanovic (SRB) (start 00:00) final 7 Kimberly Birrell (AUS) 1/32 to play Nikola Bartunkova (CZE) (start 00:00) final (Note : all times are GMT)
(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)