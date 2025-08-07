71
|Candidate Name
|Baldeo Ram
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 1,37,30,048 ~1 Crore+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: 12th Pass
Under Graduate from Kameshwar Singh Darbhanga Sanskrit University In 1988
|Name
|BALDEO RAM
|Residence
|BAHADURPUR (DARBHANGA)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|64
|Voter Info
|83 Darbhanga Rural (Bihar) constituency, at Serial no 1094 in Part no 67
|Self Profession
|Social Worker & Business
|Spouse Profession
|Anganwadi Worker