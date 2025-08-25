Deepak Kumar Sharma (IND) Profile

34
|Candidate Name
|Deepak Kumar Sharma
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 13,84,200 ~13 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: 8th Pass
9th Passed From P.P.H School Purnia in 1999
|Name
|DEEPAK KUMAR SHARMA
|Residence
|RUPAULI (PURNIA)
|Party
|Jan Adhikar Party (Loktantrik)
|Relation
|Age
|42
|Voter Info
|60 Rupauli (Bihar) constituency, at Serial no 213 in Part no 260
|Self Profession
|Agriculture & Business
|Spouse Profession
|Agriculture