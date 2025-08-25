Deepak Kumar Sharma (IND) Profile

LIVE TV
Deepak Kumar Sharma, aged 30, is contesting from Barbigha in the Bihar Legislative Assembly as an Independent (IND) candidate. He has completed his 12th from D.A.V. Public School (Township) in 2007. His voter details are recorded in the 182 Bankipur constituency, Serial No. 736, Part No. 243. He has declared assets worth ₹8,10,000 (~₹8.10 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is a teacher and resides in Barbigha, Sheikhpura.

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 25, 2025 12:11:36 IST

Candidate Name Deepak Kumar Sharma
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 13,84,200 ~13 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: 8th Pass
9th Passed From P.P.H School Purnia in 1999
Name DEEPAK KUMAR SHARMA
Residence RUPAULI (PURNIA)
Party Jan Adhikar Party (Loktantrik)
Relation
Age 42
Voter Info 60 Rupauli (Bihar) constituency, at Serial no 213 in Part no 260
Self Profession Agriculture & Business
Spouse Profession Agriculture
