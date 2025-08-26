Ejya Yadav (RJD) Profile

41
|Candidate Name
|Ejya Yadav
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 13,16,65,858 ~13 Crore+
Liabilities: Rs 36,24,439 ~36 Lacs+
|Educational Details
|Educational Details
Category: Doctorate
P.hd Mandal University, M.A (English) from Patna University
|Name
|EJYA YADAV
|Residence
|MOHIUDDINNAGAR (SAMASTIPUR)
|Party
|RJD
|Relation
|Age
|48
|Voter Info
|137-Mohiuddinnagar (Bihar) constituency, at Serial no 528 in Part no 114
|Self Profession
|Salary, Rent
|Spouse Profession
|Director, Salary, Rent, Interest