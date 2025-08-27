Faraz Fatmi (JD(U)) Profile

33
|Candidate Name
|Faraz Fatmi
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 7,82,86,519 ~7 Crore+
Liabilities: Rs 27,46,084 ~27 Lacs+
|Educational Details
|Educational Details
Category: Post Graduate
M.Sc From Hospital Management South Bank University London, Year-2009, MBBS From M.T.R. University, Vijayawada Andhra Pradesh In 2007
|Name
|FARAZ FATMI
|Residence
|DARBHANGA RURAL (DARBHANGA)
|Party
|JD(U)
|Relation
|Age
|38
|Voter Info
|85 Bahadurpur (Bihar) constituency, at Serial no 278 in Part no 225
|Self Profession
|Director, R.S. Infrastructure Ltd. & Member of Bihar Legislative Assembly
|Spouse Profession
|Private Job