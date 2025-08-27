Faraz Fatmi (JD(U)) Profile

LIVE TV
Faraz Fatmi, aged 38, is contesting from Darbhanga Rural in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Janata Dal (United) [JD(U)]. He has completed his M.Sc. in Hospital Management from South Bank University, London in 2009 and his MBBS from M.T.R. University, Vijayawada, Andhra Pradesh in 2007. His voter details are recorded in the 85 Bahadurpur constituency, Serial No. 278, Part No. 225. He has declared assets worth ₹7,82,86,519 (₹7.82 crore) and liabilities of ₹27,46,084 (₹27.46 lakh). Professionally, he serves as Director of R.S. Infrastructure Ltd. and is also a Member of the Bihar Legislative Assembly. He resides in Darbhanga Rural, Darbhanga.

Candidate Name Faraz Fatmi
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 7,82,86,519 ~7 Crore+
Liabilities: Rs 27,46,084 ~27 Lacs+
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
M.Sc From Hospital Management South Bank University London, Year-2009, MBBS From M.T.R. University, Vijayawada Andhra Pradesh In 2007
Name FARAZ FATMI
Residence DARBHANGA RURAL (DARBHANGA)
Party JD(U)
Relation
Age 38
Voter Info 85 Bahadurpur (Bihar) constituency, at Serial no 278 in Part no 225
Self Profession Director, R.S. Infrastructure Ltd. & Member of Bihar Legislative Assembly
Spouse Profession Private Job
