Gajanand Shahi (INC) Profile

50
|Candidate Name
|Gajanand Shahi
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 61,23,50,000 ~61 Crore+
Liabilities: Rs 5,00,000 ~5 Lacs+
|Educational Details
Category: Graduate Professional
BA, LLB From Patna University, Patna
|Name
|GAJANAND SHAHI
|Residence
|BARBIGHA (SHEIKHPURA)
|Party
|INC
|Relation
|Age
|65
|Voter Info
|182-Bankipore (Bihar) constituency, at Serial no 223 in Part no 125
|Self Profession
|Social Work, Business & Agriculture
|Spouse Profession
|House Wife