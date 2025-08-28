LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Ganauri Pandit (Peoples Party of India (Democratic)) Profile

Ganauri Pandit (Peoples Party of India (Democratic)) Profile

Ganauri Pandit, aged 61, is contesting from Gobindpur in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Peoples Party of India (Democratic). He has completed his M.A. from Mahatma Gandhi Vidyapith, Varanasi in 2000 and his B.Sc. from Magadh University, Bodh Gaya. His voter details are recorded in the 238 Govindpur constituency, Serial No. 140, Part No. 97. He has declared assets worth ₹11,12,500 (~₹11.12 lakh) and has no liabilities. Professionally, he receives a pension and resides in Gobindpur, Nawada.

Published By: Tushar Tyagi
Last updated: August 28, 2025 12:25:13 IST

Candidate Name Ganauri Pandit
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 11,12,500 ~11 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Post Graduate
MA From Mahatma Gandhi Vidyapith Varanasi in Year 2000, B Sc From M.U Bodh Gaya
Name GANAURI PANDIT
Residence GOBINDPUR (NAWADA)
Party Peoples Party of India (Democratic)
Relation
Age 61
Voter Info 238 Govindpur (Bihar) constituency, at Serial no 140 in Part no 97
Self Profession Pension
Spouse Profession NIL
Tags: Bihar Election 2025Bihar ElectionsGanauri Pandit

