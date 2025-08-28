Ganauri Pandit (Peoples Party of India (Democratic)) Profile

53
|Candidate Name
|Ganauri Pandit
Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 11,12,500 ~11 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details
|Educational Details
Category: Post Graduate
MA From Mahatma Gandhi Vidyapith Varanasi in Year 2000, B Sc From M.U Bodh Gaya
|Name
|GANAURI PANDIT
|Residence
|GOBINDPUR (NAWADA)
|Party
|Peoples Party of India (Democratic)
|Relation
|Age
|61
|Voter Info
|238 Govindpur (Bihar) constituency, at Serial no 140 in Part no 97
|Self Profession
|Pension
|Spouse Profession
|NIL