Veteran Music Director SP Venkatesh Dies at 70- A Look at His Net Worth, Career, Family, Top Movies, and More

Veteran music director S.P. Venkatesh passed away at the age of 70 at his residence in Chennai. His last rites are scheduled to be held tomorrow in Alapakkam, Chennai. Venkatesh was a mandolin player by training and had worked as an assistant music director in Malayalam cinema, collaborating with musicians such as Raghavan Master. Take a look at SP Venkatesh career, net worth, top songs, and more.