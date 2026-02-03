LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump
LIVE TV
TRENDING |
canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump canada Aditya Dhar CJI Surya Kant agriculture exports Crime Against Children Delhi artemis ii donald trump
LIVE TV
  • Home>
  • Photos»
  • Veteran Music Director SP Venkatesh Dies at 70- A Look at His Net Worth, Career, Family, Top Movies, and More

Veteran Music Director SP Venkatesh Dies at 70- A Look at His Net Worth, Career, Family, Top Movies, and More

Veteran music director  S.P. Venkatesh passed away at the age of 70 at his residence in Chennai. His last rites are scheduled to be held tomorrow in Alapakkam, Chennai. Venkatesh was a mandolin player by training and had worked as an assistant music director in Malayalam cinema, collaborating with musicians such as Raghavan Master. Take a look at SP Venkatesh career, net worth, top songs, and more.  

Published By: Published: February 3, 2026 13:42:54 IST
Follow us on
Google News
SP Venkatesh Cause of Death
1/5
SP Venkatesh dead

SP Venkatesh Cause of Death

Renowned music director and composer SP Venkatesh passed away on February 3, 2026, at the age of 70 due to cardiac arrest. He passed away at his residence in Chennai.

You Might Be Interested In
SP Venkatesh Early Life
2/5

SP Venkatesh Early Life

SP Venkatesh began his film career as a guitarist in 1971 under music director Vijayabhaskar. By 1975, he had made a mark as an assistant music director in Kannada cinema. He later stepped up as an independent composer in 1981 with the Telugu film Premayuddha.

SP Venkatesh Career
3/5

SP Venkatesh Career

SP Venkatesh served as an assistant music director, collaborating with composers such as Raghavan Master, and worked on background scores under A.T. Ummar, including for T. P. Balagopalan M.A., directed by Sathyan Anthikad. He later went on to establish himself as an independent music director, earning broader recognition with the backing of filmmakers Dennis Joseph and Thampi Kannanthanam.

You Might Be Interested In
SP Venkatesh Net Worth
4/5

SP Venkatesh Net Worth

SP Venkatesh personal net worth is estimated to be between Rs 220 crore to Rs 250 crore. He reportedly charges between Rs 20 crore and Rs 25 crore per film.

You Might Be Interested In
SP Venkatesh Movies
5/5

SP Venkatesh Movies

He was associated with a wide range of acclaimed and commercially successful films, such as Rajavinte Makan, Vilambaram, Vazhiyorakazhchakal, Douthyam, Bhoomiyile Rajakumaaran, Vyooham, Kuttettan, Appu (background score), Mahayanam (background score), Naadodi, Kaazhchakkappuram, Ennodishtam Koodamo, Kilukkam, Johnnie Walker, Devasuram (background score), Dhruvam, Valsalyam, Paithrukam, Sainyam, Sopanam, Minnaram, Mannar Mathai Speaking, Manthrikam and Sphadikam, among several others, leaving behind a rich musical legacy in Indian cinema.

Tags:

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

QUICK LINKS