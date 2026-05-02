Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I Live Streaming Details: When And Where to Watch?

Bangladesh Women vs Sri Lanka Women Live Streaming: When Sri Lanka women’s team plays Bangladesh, they would want to win and secure a whitewash. On Saturday, May 2, the two teams will play the last game of their three-match series at the Sylhet International Cricket Stadium. After winning the first two games, Sri Lanka has already won the series. In the second T20I, they easily won by 21 runs to win the championship. Harshitha Samarawickrama, who was unfortunate to lose out on a well-earned half-century, as SL W scored 154 runs in the first innings. Kavisha Dilhari won Player of the Match after taking two wickets and giving away just 15 runs from four overs, while Bangladesh managed only 133 from their allotted 20 overs, with the Sri Lankans executing three run outs.

Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I Live Streaming

When will the Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match take place?

The Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match is going to take place on Saturday, 2nd May 2026.

When will the Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match start?

The Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match will start at 1:30 PM in Bangladesh (1:00 P.M. IST) in Sylhet, Bangladesh on Thursday, 2nd May.

Where will the Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match be played?

The Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match will be played at Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet, in Bangladesh.

Where to watch the Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match in India?

The Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I match will be live streamed on the FanCode app and website.

Bangladesh Women vs Sri Lanka Women, 3rd T20I Playing XI

Bangladesh Women Playing XI: Dilara Akter (wk), Juairiya Ferdous, Sharmin Akhter, Nigar Sultana (C), Sobhana Mostary, Ritu Moni, Shorna Akter, Fahima Khatun, Nahida Akter, Sultana Khatun, Fariha Trisna

Sri Lanka Women Predicted Lineup: Hasini Perera, Chamari Athapaththu (C), Imesha Dulani, Harshitha Samarawickrama, Hansima Karunaratne, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushani Nuthyangana (wk), Malki Madara, Sugandika Kumari, Mithali Ayodhya

Bangladesh Women vs Sri Lanka Women: Who has scored the most runs?

Harshitha Samarawickrama has scored the most runs in the T20I series so far. The Sri Lankan batter has scored 110 runs in the series so far. She is followed by Imesha Dulani on the list, who has made 82 runs.

Bangladesh Women Team Last Five Results

Date Opponent Result Margin Apr 30, 2026 Sri Lanka Lost 21 runs Apr 28, 2026 Sri Lanka Lost 25 runs Feb 1, 2026 Netherlands Won 7 wickets Jan 30, 2026 Scotland Won 90 runs Jan 28, 2026 Thailand Won 39 runs

Sri Lanka Women Team Last Five Results

Date Opponent Result Margin Apr 28, 2026 Bangladesh Won 21 runs Apr 28, 2026 Bangladesh Won 25 runs Mar 3, 2026 West Indies Won 9 wickets Mar 1, 2026 West Indies Won 4 wickets Feb 28, 2026 West Indies No Result NA

