IPL 2026 Full List Of Released & Retained Players, Major Surprises As Teams Reshuffle Squads Ahead Of Mini Auction

IPL 2026 Full List of Retained and Released Players: The retention deadline for the IPL 2026 season closed on Saturday, 15 November, with Chennai Super Kings and Kolkata Knight Riders emerging as the teams with the most significant reshuffles. Both sides released several marquee players, adding intrigue to the upcoming mini-auction scheduled for 16 December in Abu Dhabi. All 10 franchises submitted their retained and released lists, concluding weeks of speculation across the league.

IPL Teams Take Surprising Calls

The Indian Premier League earlier confirmed eight trades before the official broadcaster unveiled the complete retention lists. Among the biggest shocks was Kolkata Knight Riders’ decision to part ways with Andre Russell, one of their most defining match-winners. KKR retained Ajinkya Rahane, who remains the likely captain in case the franchise does not land a marquee leader at the auction.

Chennai Super Kings also made unexpected moves, releasing Matheesha Pathirana, Devon Conway and Rachin Ravindra. Kolkata moved on from Andre Russell, Quinton de Kock and Venkatesh Iyer, while Lucknow Super Giants allowed star spinner Ravi Bishnoi to return to the auction pool.

With the auction nearing, franchises have begun refining their core groups, balancing between retaining proven performers and freeing up purse space for strategic upgrades. While many retentions were straightforward, several exclusions have raised questions.

FULL IPL 2026 RETENTION LISTS

Chennai Super Kings (CSK) Retained Players

Ruturaj Gaikwad

MS Dhoni

Dewald Brevis* (SA)

Ayush Mhatre

Urvil Patel

Anshul Kamboj

Jamie Overton* (ENG)

Ramakrishna Ghosh

Shivam Dube

Khaleel Ahmed

Noor Ahmad* (AFG)

Mukesh Choudhary

Nathan Ellis* (AUS)

Shreyas Gopal

Gurjapneet Singh

Sanju Samson – trade-in from RR

Chennai Super Kings (CSK) Released Players

Ravindra Jadeja – trade-out to RR

Sam Curran* (ENG) – trade-out to RR

Rahul Tripathi

Vansh Bedi

Andre Siddarth

Rachin Ravindra* (NZ)

Deepak Hooda

Vijay Shankar

Shaik Rasheed

Kamlesh Nagarkoti

Matheesha Pathirana* (SL)

Devon Conway* (NZ)

Ravichandran Ashwin (retired)

Delhi Capitals (DC) Retained Players

KL Rahul

Karun Nair

Abishek Porel

Tristan Stubbs* (SA)

Axar Patel

Sameer Rizvi

Ashutosh Sharma

Vipraj Nigam

Ajay Mandal

Tripurana Vijay

Madhav Tiwari

Mitchell Starc* (AUS)

T. Natarajan

Mukesh Kumar

Dushmantha Chameera* (SL)

Kuldeep Yadav

Nitish Rana – trade-in from RR

Delhi Capitals (DC) Released Players

Donovan Ferreira* (SA) – trade-out to RR

Faf du Plessis* (SA)

Jake Fraser-McGurk* (AUS)

Sediqullah Atal* (AFG)

Manvanth Kumar

Mohit Sharma

Darshan Nalkande

Gujarat Titans (GT) Retained Players

Shubman Gill

Sai Sudharsan

Kumar Kushagra

Anuj Rawat

Jos Buttler* (ENG)

Nishant Sindhu

Glenn Phillips* (NZ)

Washington Sundar

Arshad Khan

Shahrukh Khan

Rahul Tewatia

Kagiso Rabada* (SA)

Mohammed Siraj

Prasidh Krishna

Ishant Sharma

Gurnoor Singh Brar

Rashid Khan* (AFG)

Manav Suthar

Sai Kishore

Jayant Yadav

Gujarat Titans (GT) Released Players

Sherfane Rutherford* (WI) – trade-out to MI

Mahipal Lomror

Karim Janat* (AFG)

Dasun Shanaka* (SL)

Gerald Coetzee* (SA)

Kulwant Khejroliya

Kolkata Knight Riders (KKR) Retained Players

Ajinkya Rahane

Rinku Singh

Angkrish Raghuvanshi

Manish Pandey

Rovman Powell* (WI)

Anukul Roy

Ramandeep Singh

Vaibhav Arora

Sunil Narine* (WI)

Varun Chakaravarthy

Harshit Rana

Umran Malik

Kolkata Knight Riders (KKR) Released Players

Mayank Markande – trade-out to MI

Andre Russell* (WI)

Venkatesh Iyer

Quinton de Kock* (SA)

Anrich Nortje* (SA)

Luvnith Sisodia

Rahmanullah Gurbaz* (AFG)

Moeen Ali* (ENG)

Chetan Sakariya

Spencer Johnson* (AUS)

Lucknow Super Giants (LSG) Retained Players

Rishabh Pant

Ayush Badoni

Abdul Samad

Aiden Markram* (SA)

Himmat Singh

Matthew Breetzke* (SA)

Nicholas Pooran* (WI)

Mitchell Marsh* (AUS)

Shahbaz Ahamad

Arshin Kulkarni

Mayank Yadav

Avesh Khan

Mohsin Khan

M. Siddharth

Digvesh Rathi

Prince Yadav

Akash Singh

Arjun Tendulkar – trade-in from MI

Mohammed Shami – trade-in from SRH

Lucknow Super Giants (LSG) Released Players

Shardul Thakur – trade-out to MI

David Miller* (SA)

Aryan Juyal

Yuvraj Chaudhary

Rajvardhan Hangargekar

Akash Deep

Ravi Bishnoi

Mumbai Indians (MI) Retained Players

Rohit Sharma

Surya Kumar Yadav

Robin Minz

Ryan Rickelton* (SA)

Tilak Varma

Hardik Pandya

Naman Dhir

Mitchell Santner* (NZ)

Will Jacks* (AUS)

Corbin Bosch* (SA)

Raj Bawa

Trent Boult* (NZ)

Jasprit Bumrah

Deepak Chahar

Ashwani Kumar

Raghu Sharma

Allah Ghazanfar* (AFG)

Mayank Markande – trade-in from KKR

Shardul Thakur – trade-in from LSG

Sherfane Rutherford* (WI) – trade-in from GT

Mumbai Indians (MI) Released Players

Arjun Tendulkar – trade-out to LSG

Satyanarayana Raju

Reece Topley* (ENG)

KL Shrijith

Karn Sharma

Bevon Jacobs* (SA)

Mujeeb-ur-Rahman* (AFG)

Lizaad Williams* (SA)

Vignesh Puthur

Punjab Kings (PBKS) Retained Players

Shreyas Iyer

Nehal Wadhera

Vishnu Vinod

Harnoor Pannu

Pyla Avinash

Prabhsimran Singh

Shashank Singh

Marcus Stoinis* (AUS)

Harpreet Brar

Marco Jansen* (SA)

Azmatullah Omarzai* (AFG)

Priyansh Arya

Musheer Khan

Suryansh Shedge

Mitch Owen* (AUS)

Arshdeep Singh

Yuzvendra Chahal

Vyshak Vijaykumar

Yash Thakur

Xavier Bartlett* (AUS)

Lockie Ferguson* (NZ)

Punjab Kings (PBKS) Released Players

Josh Inglis* (AUS)

Aaron Hardie* (AUS)

Glenn Maxwell* (AUS)

Kuldeep Sen

Praveen Dubey

Royal Challengers Bangalore (RCB) Retained Players

Rajat Patidar

Virat Kohli

Tim David* (AUS)

Devdutt Padikkal

Phil Salt* (ENG)

Jitesh Sharma

Krunal Pandya

Jacob Bethell* (ENG)

Romario Shepherd* (WI)

Swapnil Singh

Josh Hazlewood* (AUS)

Bhuvneshwar Kumar

Rasikh Salam

Yash Dayal

Suyash Sharma

Nuwan Thushara* (SL)

Abhinandan Singh

Royal Challengers Bangalore (RCB) Released Players

Mayank Agarwal

Swastik Chhikara

Tim Seifert* (NZ)

Liam Livingstone* (ENG)

Manoj Bhandage

Lungi Ngidi* (SA)

Mohit Rathee

Rajasthan Royals (RR) Retained Players

Shubham Dubey

Vaibhav Suryavanshi

Lhuan-dre Pretorius* (SA)

Shimron Hetmyer* (WI)

Yashasvi Jaiswal

Dhruv Jurel

Riyan Parag

Yudhvir Singh Charak

Jofra Archer* (ENG)

Tushar Deshpande

Fazalhaq Farooqi* (AFG)

Kwena Maphaka* (SA)

Nandre Burger* (SA)

Ravindra Jadeja – trade-in from CSK

Sam Curran* (ENG) – trade-in from CSK

Donovan Ferreira* (SA) – trade-in from DC

Rajasthan Royals (RR) Released Players

Sanju Samson – trade-out to CSK

Nitish Rana – trade-out to DC

Kunal Singh Rathore

Maheesh Theekshana* (SL)

Wanindu Hasaranga* (SL)

Fazalhaq Farooqi* (AFG)

Akash Madhwal

Kumar Kartikeya

Ashok Sharma

Sunrisers Hyderabad (SRH) Retained Players

Travis Head* (AUS)

Abhishek Sharma

Aniket Verma

R Smaran

Ishan Kishan

Heinrich Klaasen* (SA)

Nitish Kumar Reddy

Harsh Dubey

Kamindu Mendis* (SL)

Harshal Patel

Brydon Carse* (ENG)

Pat Cummins* (AUS)

Jaydev Unadkat

Eshan Malinga* (SL)

Zeeshan Ansari

Sunrisers Hyderabad (SRH) Released Players

Mohammad Shami – trade-out to LSG

Abhinav Manohar

Atharva Taide

Sachin Baby

Wiaan Mulder* (SA)

Simarjeet Singh

Rahul Chahar

Adam Zampa* (AUS)

IPL 2026 Purse Balance and Remaining Slots

KKR: ₹64.3 crore (13 slots)

CSK: ₹43.4 crore (9 slots)

SRH: ₹25.5 crore (10 slots)

LSG: ₹22.95 crore (6 slots)

DC: ₹21.8 crore (8 slots)

RCB: ₹16.4 crore (8 slots)

RR: ₹16.05 crore (9 slots)

GT: ₹12.9 crore (5 slots)

PBKS: ₹11.5 crore (4 slots)

MI: ₹2.75 crore (5 slots)

