Pegula battles past Raducanu at China Open

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM WTA CHINA OPEN THIRD ROUND SHOWS: BEIJING, CHINA (SEPTEMBER 29, 2025) (WTA – see restrictions before use) IGA SWIATEK V CAMILA OSORIO FIRST SET 1. SWIATEK HITS FOREHAND WINNER TO BREAK SERVE 2. SWIATEK WITH AN OVERHEAD VOLLEY WINNER 3. SET POINT – OSORIO HITS BACKHAND WIDE, SWIATEK TAKES FIRST SET SECOND SET 4. OSORIO RECEIVING TREATMENT COURTSIDE 5. OSORIO DOUBLE FAULTS AND RETIRES FROM MATCH AT 6-0 0-0 6. PLAYERS HUGGING OVER NET JESSICA PEGULA (BLACK KIT) V EMMA RADUCANU 3-6 7-6(9) 6-0 FIRST SET 7. RADUCANU HITS A FOREHAND PAST PEGULA TO SAVE BREAK POINT 8. SET POINT – RADUCANU HITS FOREHAND WINNER TO TAKE FIRST SET 9. RADUCANU'S MOTHER, RENEE ZHAI, APPLAUDING RADUCANU SECOND SET 10. MATCH POINT – PEGULA HITS A BACKHAND WINNER DOWN THE LINE 11. SET POINT – RADUCANU GOES WIDE WITH A FOREHAND, PEGULA EDGES TIEBREAK 11-9 THIRD SET 12. PEGULA HITS A FOREHAND VOLLEY WINNER 13. MATCH POINT – RADUCANU RETURNS WIDE, PEGULA WINS MATCH 3-6 7-6(9) 6-0 14. PLAYERS SHAKING HANDS AT NET, SHAKING HANDS WITH UMPIRE, PEGULA WAVING TO CROWD LINDA NOSKOVA V ZHENG QINWEN FIRST SET 15. NOSKOVA BREAKS SERVE WITH A BACKHAND RETURN 16. SET POINT – ZHENG GOES WIDE WITH A FOREHAND, NOSKOVA TAKES SET 6-4 SECOND SET 17. ZHENG WITH A FOREHAND WINNER AT THE NET 18. SET POINT – NOSKOVA NETS SERVE RETURN, ZHENG TAKES SET 6-3 THIRD SET 19. NOSKOVA WITH A DROP SHOT WINNER 20. ZHENG RECEIVING TREATMENT FROM PHYSIO 21. ZHENG'S COACH, PERE RIBA, WATCHING ON 22. ZHENG RETIRING TRAILING 6-4 3-6 3-0 IN THE THIRD STORY: TO FOLLOW (Production: Aadi Nair, Conal Quinn)
