LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump
LIVE TV
TRENDING |
Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump Gaza news tata motors Kerala BJP adani dhanush Karur stampede Democrats Asia Cup 2025 Final donald trump
LIVE TV
Home > Sports > Pegula battles past Raducanu at China Open

Pegula battles past Raducanu at China Open

Pegula battles past Raducanu at China Open

Written By: NewsX Syndication
Published: September 29, 2025 21:47:02 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Pegula battles past Raducanu at China Open

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM WTA CHINA OPEN THIRD ROUND SHOWS: BEIJING, CHINA (SEPTEMBER 29, 2025) (WTA – see restrictions before use) IGA SWIATEK V CAMILA OSORIO FIRST SET 1. SWIATEK HITS FOREHAND WINNER TO BREAK SERVE 2. SWIATEK WITH AN OVERHEAD VOLLEY WINNER 3. SET POINT – OSORIO HITS BACKHAND WIDE, SWIATEK TAKES FIRST SET SECOND SET 4. OSORIO RECEIVING TREATMENT COURTSIDE 5. OSORIO DOUBLE FAULTS AND RETIRES FROM MATCH AT 6-0 0-0 6. PLAYERS HUGGING OVER NET JESSICA PEGULA (BLACK KIT) V EMMA RADUCANU 3-6 7-6(9) 6-0 FIRST SET 7. RADUCANU HITS A FOREHAND PAST PEGULA TO SAVE BREAK POINT 8. SET POINT – RADUCANU HITS FOREHAND WINNER TO TAKE FIRST SET 9. RADUCANU'S MOTHER, RENEE ZHAI, APPLAUDING RADUCANU SECOND SET 10. MATCH POINT – PEGULA HITS A BACKHAND WINNER DOWN THE LINE 11. SET POINT – RADUCANU GOES WIDE WITH A FOREHAND, PEGULA EDGES TIEBREAK 11-9 THIRD SET 12. PEGULA HITS A FOREHAND VOLLEY WINNER 13. MATCH POINT – RADUCANU RETURNS WIDE, PEGULA WINS MATCH 3-6 7-6(9) 6-0 14. PLAYERS SHAKING HANDS AT NET, SHAKING HANDS WITH UMPIRE, PEGULA WAVING TO CROWD LINDA NOSKOVA V ZHENG QINWEN FIRST SET 15. NOSKOVA BREAKS SERVE WITH A BACKHAND RETURN 16. SET POINT – ZHENG GOES WIDE WITH A FOREHAND, NOSKOVA TAKES SET 6-4 SECOND SET 17. ZHENG WITH A FOREHAND WINNER AT THE NET 18. SET POINT – NOSKOVA NETS SERVE RETURN, ZHENG TAKES SET 6-3 THIRD SET 19. NOSKOVA WITH A DROP SHOT WINNER 20. ZHENG RECEIVING TREATMENT FROM PHYSIO  21. ZHENG'S COACH, PERE RIBA, WATCHING ON 22. ZHENG RETIRING TRAILING 6-4 3-6 3-0 IN THE THIRD STORY: TO FOLLOW (Production: Aadi Nair, Conal Quinn)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Sep 29, 2025 9:47 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

RELATED News

India-Pakistan Asia Cup Final: The Trophy Controversy That’s Dividing Fans, Wasim Mulla Speaks Out
Not Abhishek Sharma Or Shubman Gill, Indian Cricket Upstart Featured In TIME100 Next List!
BCCI’s Impeachment Threat Forces Mohsin Naqvi To Give Trophy To UAE Board
BCCI Reshapes Youth Selection With First Class Eligibility Rule
Sports Daily Outlook – Key Tennis, Soccer, NBA, and MLB Updates for Wednesday, October 1, 2025

LATEST NEWS

Bomb Explosion In Munich Suspends Oktoberfest Festival
Tata Capital IPO: How It’s Different From Jio Financial Rs.15,000 Crore Power Play, Are You Ready To Invest?
Jitendra Vaswani’s BloggersIdeas launches AI Automation services to help businesses scale smarter
No Leadership Change: ‘I Will Serve Full Five-Year Term As Karnataka CM’, Siddaramaiah Declares
Consortium Gifts Celebrates the Spirit of 2025 Diwali Gifting with ‘Aap Aur Aapke Apne’
Roadies’ Milind Chandwani Ties The Knot With Balika Vadhu Star Avika Gor, Love Story Unveiled!
Spooked by AI, Bollywood stars drag Google into fight for 'personality rights'
‘Arrange Sex Partner For Dubai Sheikh’: Shocking WhatsApp Chats Of Delhi Godman Chaitanyananda Leaked
Massive Ganja Bust In Vijayawada: DRI Seizes Rs.2.6 Crore Worth, Mastermind Arrested Near Salem
Numerology Horoscope Tomorrow, October 02, 2025, By Astrologer Pandit Shashishekhar Tripathi: This Zodiac Focus On Difficult Situations At Work
Pegula battles past Raducanu at China Open

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Pegula battles past Raducanu at China Open

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Pegula battles past Raducanu at China Open
Pegula battles past Raducanu at China Open
Pegula battles past Raducanu at China Open
Pegula battles past Raducanu at China Open

QUICK LINKS