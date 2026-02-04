LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk
LIVE TV
TRENDING |
ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk ghaziabad Election commision bjp lewis hamilton instagram ban asim munir Antropic Ai elon musk
LIVE TV
Home > Sports > Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

The Ranji Trophy 2025-26 quarter-finals will be played from February 6. The likes of KL Rahul, Mohammed Shami, Shardul Thakur, Yashasvi Jaiswal and Devdutt Padikkal will be in action.

Mumbai and Karnataka have made it to the quarter finals of the Ranji Trophy. (Photo Credits: X)
Mumbai and Karnataka have made it to the quarter finals of the Ranji Trophy. (Photo Credits: X)

Published By: Somya Kapoor
Published: February 4, 2026 14:27:11 IST

Add NewsX As A Trusted Source

Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

The Ranji Trophy 2025-26 season moves into the quarter-final stage. Jharkhand will lock horns with Uttarakhand, Madhya Pradesh face Jammu and Kashmir, Bengal will play Andhra while Mumbai will be up against Karnataka.

Jharkhand topped their Elite Group A while Andhra were at two and Vidarbha at three with 31 points. But Jharkand and Andhra had a slight edge because of their NRR.

You Might Be Interested In

In Elite Group B, it was Madhya Pradesh who finished at the helm with 28 points while Karnataka followed them at two with 27 points. Bengal were the table-toppers in Elite Group C with 36 points. Uttarakhand followed them at two with 29 points. Mumbai and Jammu and Kashmir qualified from Elite Group D. Mumbai topped with 33 points while J&K had 24 under their belt.

A good news for Mumbai fans is that pacer Shardul Thakur and Test opener Yashasvi Jaiswal have returned back to the squad. Thakur who will lead the side has recovered from the calf injury he suffered during the Vijay Hazare Trophy in Jaipur last month. 



Ranji Trophy 2025-26 quarter-finals fixtures

Quarter-final 1: Jharkhand vs Uttarakhand (Keenan Stadium, Jamshedpur).

Quarter-final 2: Madhya Pradesh vs Jammu & Kashmir (Holkar Stadium, Indore).

Quarter-final 3: Bengal vs Andhra (Bengal Academy, Kalyani).

Quarter-final 4: Mumbai vs Karnataka (BKC, Mumbai).

All the matches will get underway on February 6 at 9:30am IST.

SQUADS:



Mumbai squad: Shardul Thakur (C), Yashasvi Jaiswal, Musheer Khan, Akhil Herwadkar, Siddesh Lad, Sarfaraz Khan, Aakash Anand (WK), Hardik Tamore (WK), Sairaj Patil, Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Mohit Awasth, Omkar Tarmale, Divyesh Saxena, and Suryansh Shedge.

Karnataka: Mayank Agarwal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith (wk), Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Vidhwath Kaverappa, Abhilash Shetty, Muralidhara Venkatesh, Nikin Jose, Abhinav Manohar, Kruthik Krishna, Aneesh KV, Mohsin Khan, Shikhar Shetty, Devdutt Padikkal (C) Vidyadhar Patil, KL Rahul, Prasidh Krishna, Dhruv Prabhakar, Yashovardhan Parantap





Bengal: Aditya Purohit, Abhimanyu Easwaran (c), Sudip Chatterjee, Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Sumanta Gupta, Subham Chatterjee, Chandrahas Dash, Shakir Habib Gandhi, Sumit Nag, Shahbaz Ahmed, Rahul Prasad, Mohammed Shami, Akash Deep, Mukesh Kumar, Suraj Sindhu Jaiswal, Vikas Singh, Soumyadip Mandal, Sumit Mohanta

Andhra: Ricky Bhui, Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Shaik Rasheed, Saurabh Kumar, Prithvi Raj Yarra, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Siraparapu Ashish, Kirdant Karan Shinde, Abhishek Reddy, Revanth Reddy, Kavuri Saiteja, Yara Sandeep, Cheepurapalli Stephen, Nitish Kumar Reddy, CR Gnaneshwar, K S Narasimha Raju

Madhya Pradesh: Rajat Patidar (c), Harpreet Singh Bhatia, Venkatesh Iyer, Saransh Jain, Shubham Sharma, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Adheer Pratap Singh, Anubhav Agarwal, Yash Dubey, Harsh Gawali, Himanshu Mantri, Aryan Pandey, Sagar Solanki, Akshat Raghuwanshi, Rishabh Chauhan

Jammu and Kashmir: Paras Dogra (c), Abdul Samad, Shubham Khajuria, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Umran Malik, Yudhvir Singh Charak, Auqib Nabi Dar, Sunil Kumar, Lone Nasir Muzaffar, Mujtaba Yousuf, Musaif Ajaz, Sahil Lotra, Umar Nazir Mir, Vanshaj Sharma, Kanhaiya Wadhawan, Yawer Hassan, Rohit K Sharma, Shubham Pundir, Dikshant Kundal

Jharkhand: Virat Singh, Kumar Kushagra (wk), Rishav Raj, Anukul Roy, Sushant Mishra, Manishi, Sahil Raj, Aryaman Sen, Sharandeep Singh, Vikas Kumar, Kumar Suraj, Vikash Singh, Shikhar Mohan, Jatin Pandey, Robin Minz, Shubham Kumar Singh, Aaditya Singh, Saurabh Shekhar, Amit Kumar

Uttarakhand: Aanjaneya Suryavanshi, Saurabh Rawat, Sagar Rawat, Harsh Patwal, Jagmohan Nagarkoti, Shashwat Dangwal, Devendra Singh Bora, Avneesh Sudha, Aarav Mahajan, Kunal Chandela, Jagadeesha Suchith, Rajan Kumar, Abhay Negi, Mayank Mishra, Yuvraj Chaudhary, Bhupen Lalwani, Prashant Chopra, Janmejay Joshi, Lakshya Rajesh Raichandani, Aditya Rawat

Also Read: LIVE | IND vs AFG Live Score U19 World Cup 2026 Today Match Updates

First published on: Feb 4, 2026 2:27 PM IST
——————————————–
Read about our editorial guidelines and standards here.
————————————————–

Stay informed on all the latest news, breaking news updates, and check all the important headlines in India news, World News, Sports News and Entertainment News on NewsX. Follow Us on Facebook, Twitter.

Tags: devdutt-padikkalhome-hero-pos-11kl rahulMohamme ShamiRanji Trophy Quarter Finalshardul thakuryashasvi jaiswal

RELATED News

IND vs SA Live Streaming T20 World Cup 2026: When, Where & How To Watch India vs South Africa Warm-up Match Coverage LIVE On TV And Online

“One Of The Most Dangerous Sides”: MS Dhoni Praises Suryakumar Yadav-Led Team India Ahead of T20 World Cup 2026

Cristiano Ronaldo To Quit Al-Nassr? Manchester United Comeback Rumours Resurface Again

Winter Olympics 2026: All You Need To Know About The Sports And Schedules, Host Cities, Venues And Key Dates

T20 World Cup 2026: India Match Boycott Could Cost PCB USD 35 Million, ICC Warns of Legal Fallout

LATEST NEWS

Metro Station Shocker: Trans Woman Spits Gutkha On Girl After She Refuses To Give Money, Says ‘Kinnar Ki Baddua Lagegi’; Later Forces Her To Delete Recording | Video Goes VIRAL

Ashwajit Singh Conferred With ICAI Hall Of Fame Award At The 19th ICAI Awards – World Forum Of Accountants

Ghaziabad’s Sister Trio Suicide Over Korean Game Obsession: Girls’ Father Had Two Wives; Only One Sister Wanted To Jump, While Others…What We Know So Far

Who Is Ravneet Singh Bittu? BJP Leader, Who Once Joined Congress Briefly, Gets Dubbed ‘Traitor Friend’ By Rahul Gandhi, Verbal Exchange Soon Turns Into War Of Words | Watch

‘Election Commission Is WhatsApp Commission’: In Supreme Court, Mamata Banerjee Makes Big Allegations Against EC, Asks Why No SIR In Assam

‘Dhoop Mein Kaala…’: Bigg Boss Ex- Contestant Sapna Choudhary Explodes on Nigerian Rapper Yung Sammy on The 50, Faces Racism Backlash for Remark- Watch

IIT Bombay Shocker: 21-Year-Old Student Commits Suicide After Jumping From Hostel Terrace, Police Begin Investigation

Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

UP BEd JEE 2026 Notification Out, How To Apply, Eligibility Criteria And Key Details Step-By-Step Guide Here

Redmi Note 15 Pro Series Goes Live On Sale: Get Introductory Bank Discounts, Easy No Cost EMI—Check Price And Features

Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know
Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know
Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know
Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

QUICK LINKS