Ranji Trophy 2025-26 Quarterfinal: Matches, Teams, Venues, Timings & All You Need To Know

The Ranji Trophy 2025-26 season moves into the quarter-final stage. Jharkhand will lock horns with Uttarakhand, Madhya Pradesh face Jammu and Kashmir, Bengal will play Andhra while Mumbai will be up against Karnataka.

Jharkhand topped their Elite Group A while Andhra were at two and Vidarbha at three with 31 points. But Jharkand and Andhra had a slight edge because of their NRR.

In Elite Group B, it was Madhya Pradesh who finished at the helm with 28 points while Karnataka followed them at two with 27 points. Bengal were the table-toppers in Elite Group C with 36 points. Uttarakhand followed them at two with 29 points. Mumbai and Jammu and Kashmir qualified from Elite Group D. Mumbai topped with 33 points while J&K had 24 under their belt.

A good news for Mumbai fans is that pacer Shardul Thakur and Test opener Yashasvi Jaiswal have returned back to the squad. Thakur who will lead the side has recovered from the calf injury he suffered during the Vijay Hazare Trophy in Jaipur last month.

Ranji Trophy 2025-26 quarter-finals fixtures

Quarter-final 1: Jharkhand vs Uttarakhand (Keenan Stadium, Jamshedpur).

Quarter-final 2: Madhya Pradesh vs Jammu & Kashmir (Holkar Stadium, Indore).

Quarter-final 3: Bengal vs Andhra (Bengal Academy, Kalyani).

Quarter-final 4: Mumbai vs Karnataka (BKC, Mumbai).

All the matches will get underway on February 6 at 9:30am IST.

SQUADS:

Mumbai squad: Shardul Thakur (C), Yashasvi Jaiswal, Musheer Khan, Akhil Herwadkar, Siddesh Lad, Sarfaraz Khan, Aakash Anand (WK), Hardik Tamore (WK), Sairaj Patil, Shams Mulani, Tanush Kotian, Tushar Deshpande, Mohit Awasth, Omkar Tarmale, Divyesh Saxena, and Suryansh Shedge.

Karnataka: Mayank Agarwal, Karun Nair, Smaran Ravichandran, Krishnan Shrijith (wk), Shreyas Gopal, Vijaykumar Vyshak, Vidhwath Kaverappa, Abhilash Shetty, Muralidhara Venkatesh, Nikin Jose, Abhinav Manohar, Kruthik Krishna, Aneesh KV, Mohsin Khan, Shikhar Shetty, Devdutt Padikkal (C) Vidyadhar Patil, KL Rahul, Prasidh Krishna, Dhruv Prabhakar, Yashovardhan Parantap

Bengal: Aditya Purohit, Abhimanyu Easwaran (c), Sudip Chatterjee, Sudip Kumar Gharami, Anustup Majumdar, Sumanta Gupta, Subham Chatterjee, Chandrahas Dash, Shakir Habib Gandhi, Sumit Nag, Shahbaz Ahmed, Rahul Prasad, Mohammed Shami, Akash Deep, Mukesh Kumar, Suraj Sindhu Jaiswal, Vikas Singh, Soumyadip Mandal, Sumit Mohanta

Andhra: Ricky Bhui, Ashwin Hebbar, Srikar Bharat, Shaik Rasheed, Saurabh Kumar, Prithvi Raj Yarra, Satyanarayana Raju, KV Sasikanth, Tripurana Vijay, Siraparapu Ashish, Kirdant Karan Shinde, Abhishek Reddy, Revanth Reddy, Kavuri Saiteja, Yara Sandeep, Cheepurapalli Stephen, Nitish Kumar Reddy, CR Gnaneshwar, K S Narasimha Raju

Madhya Pradesh: Rajat Patidar (c), Harpreet Singh Bhatia, Venkatesh Iyer, Saransh Jain, Shubham Sharma, Arshad Khan, Kumar Kartikeya, Kuldeep Sen, Adheer Pratap Singh, Anubhav Agarwal, Yash Dubey, Harsh Gawali, Himanshu Mantri, Aryan Pandey, Sagar Solanki, Akshat Raghuwanshi, Rishabh Chauhan

Jammu and Kashmir: Paras Dogra (c), Abdul Samad, Shubham Khajuria, Qamran Iqbal, Abid Mushtaq, Vivrant Sharma, Umran Malik, Yudhvir Singh Charak, Auqib Nabi Dar, Sunil Kumar, Lone Nasir Muzaffar, Mujtaba Yousuf, Musaif Ajaz, Sahil Lotra, Umar Nazir Mir, Vanshaj Sharma, Kanhaiya Wadhawan, Yawer Hassan, Rohit K Sharma, Shubham Pundir, Dikshant Kundal

Jharkhand: Virat Singh, Kumar Kushagra (wk), Rishav Raj, Anukul Roy, Sushant Mishra, Manishi, Sahil Raj, Aryaman Sen, Sharandeep Singh, Vikas Kumar, Kumar Suraj, Vikash Singh, Shikhar Mohan, Jatin Pandey, Robin Minz, Shubham Kumar Singh, Aaditya Singh, Saurabh Shekhar, Amit Kumar

Uttarakhand: Aanjaneya Suryavanshi, Saurabh Rawat, Sagar Rawat, Harsh Patwal, Jagmohan Nagarkoti, Shashwat Dangwal, Devendra Singh Bora, Avneesh Sudha, Aarav Mahajan, Kunal Chandela, Jagadeesha Suchith, Rajan Kumar, Abhay Negi, Mayank Mishra, Yuvraj Chaudhary, Bhupen Lalwani, Prashant Chopra, Janmejay Joshi, Lakshya Rajesh Raichandani, Aditya Rawat

