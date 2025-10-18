LIVE TV
Top seed Musetti stunned by Mpetshi Perricard in Brussels

Written By: NewsX Syndication
Published: October 18, 2025 05:27:02 IST

VIDEO SHOWS: HIGHLIGHTS FROM ATP250 EUROPEAN OPEN QUARTER-FINALS WITH WINS FOR GIOVANNI MPETSHI PERRICARD, FELIX AUGER-ALIASSIME AND JIRI LEHECKA RESENDING WITH COMPLETE SCRIPT SHOWS: BRUSSELS, BELGIUM (OCTOBER 17, 2025) (ATP MEDIA/IMG – See restrictions) LORENZO MUSETTI V GIOVANNI MPETSHI PERRICARD FIRST SET 1. MPETSHI PERRICARD BREAKS SERVE WITH A FOREHAND WINNER 2. SET POINT – MPETSHI PERRICARD TAKES SET 6-4 AS MUSETTI GOES WIDE WITH A FOREHAND SECOND SET 3. MATCH POINT – MUSETTI HITS A FOREHAND PAST MPETSHI PERRICARD TO MAKE IT 5-6 IN THE TIEBREAK 4. MATCH POINT – MPETSHI PERRICARD WITH AN OVERHEAD WINNER TO WIN 6-4 7-6(8) 5. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE 6. MPETSHI PERRICARD TAKING APPLAUSE ELIOT SPIZZIRRI V FELIX AUGER-ALIASSIME FIRST SET 7. AUGER-ALIASSIME HITS A FOREHAND WINNER 8. SET POINT – AUGER-ALIASSIME TAKES SET 6-2 WITH A DROP VOLLEY SECOND SET 9. SET POINT – AUGER-ALIASSIME SAVES SET POINT AS SPIZZIRRI GOES WIDE WITH A FOREHAND 10. MATCH POINT – AUGER-ALIASSIME ACES TO WIN 6-2 7-6(6)  11. PLAYERS SHAKING HANDS, SHAKING HANDS WITH UMPIRE 12. AUGER-ALIASSIME TAKING APPLAUSE 13. PHOTO ON BANNER OF AUGER-ALIASSIME HOLDING THE EUROPEAN OPEN TROPHY IN 2022 JIRI LEHECKA V BENJAMIN BONZI FIRST SET 14. BONZI SAVES BREAK POINT WITH A VOLLEY AT THE NET SECOND SET 15. VARIOUS OF BONZI RECEIVING TREATMENT FROM PHYSIO 16. SET POINT – LEHECKA ACES TO TAKE SET 6-1 THIRD SET 17. LEHECKA BREAKS SERVE AS BONZI GOES LONG WITH A FOREHAND 18. VARIOUS OF BONZI RETIRING AT 6(8)-7 6-1 4-1 19. LEHECKA TAKING APPLAUSE STORY: Giovanni Mpetshi Perricard stunned top seed Lorenzo Musetti with a 6-4 7-6(8) win on Friday (October 17) to reach the semi-finals of the European Open.  The 22-year-old dropped just six points behind his first serve (43/49) on his way to securing just his second career win against a top 10 ranked opponent and his first victory in five attempts over current world number six Musetti.  Next up for the big-serving Frenchman is third seed Jiri Lehecka who made the last four of the ATP 250 tournament in Brussels after his opponent Benjamin Bonzi was forced to retire with a leg injury trailing 6(8)-7 6-1 4-1 in the third.  Second seed Felix Auger-Aliassime also advanced on Friday, winning his quarter-final match 6-2 7-6(6) over American qualifier Eliot Spizzirri. The victory sees Auger-Aliassime rise to number nine in the live rankings with the 25-year-old Canadian aiming to return to the season-ending ATP finals for the first time since 2022, the same year he was crowned champion in Brussels.  (Production: Conal Quinn)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 18, 2025 5:27 AM IST
