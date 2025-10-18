ATP250, BNP Paribas Fortis European Open Men's Singles Final Rounds and Seeds Progress

Oct 18 (OPTA) – Final Rounds and Seeds Progress from the ATP250, BNP Paribas Fortis European Open Men's Singles matches on Saturday .. Final Rounds .. Seed Round Rslt Opponent Score 2 Felix Auger-Aliassime (CAN) semi won WC-Raphael Collignon (BEL) 7-6(2) 6-4 final s qtr won Q-Eliot Spizzirri (USA) 6-2 7-6(6) final s 1/16 won Damir Dzumhur (BIH) 7-6(3) 4-6 7-6(5) final 1/32 won (Bye) final WC Raphael Collignon (BEL) semi lost 2-Felix Auger-Aliassime 7-6(2) 6-4 final (CAN) s qtr won 4-Alejandro Davidovich 7-6(5) 6-1 final Fokina (ESP) s 1/16 won Francisco Comesana (ARG) 7-5 3-6 7-6(10) final 1/32 won 8-Zizou Bergs (BEL) 6-4 7-6(5) final 3 Jiri Lehecka (CZE) semi won 5-Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(3) 7-6(7) final (FRA) s qtr won Benjamin Bonzi (FRA) 6-7(8) 6-1 4-1 final (Retired) s 1/16 won Q-Gilles Arnaud Bailly (BEL) 6-3 6-2 final 1/32 won (Bye) final 5 Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) semi lost 3-Jiri Lehecka (CZE) 7-6(3) 7-6(7) final s qtr won 1-Lorenzo Musetti (ITA) 6-4 7-6(8) final s 1/16 won Q-Nikoloz Basilashvili (GEO) 7-5 0-0 (Retired) final 1/32 won PR-Emil Ruusuvuori (FIN) 7-6(4) 6-7(5) 6-4 final Q Eliot Spizzirri (USA) qtr lost 2-Felix Auger-Aliassime 6-2 7-6(6) final (CAN) s 1/16 won Botic Van De Zandschulp 7-5 6-0 final (NLD) 1/32 won Pedro Martinez Portero (ESP) 6-4 6-1 final quali won Alexander Blockx (BEL) 7-6(4) 6-3 fying final quali won Zsombor Piros (HUN) 5-7 7-6(6) 6-1 fying 1st – Benjamin Bonzi (FRA) qtr lost 3-Jiri Lehecka (CZE) 6-7(8) 6-1 4-1 final (Retired) s 1/16 won LL-Valentin Royer (FRA) 7-6(3) 4-6 6-1 final 1/32 won Reilly Opelka (USA) 6-4 6-4 final 1 Lorenzo Musetti (ITA) qtr lost 5-Giovanni Mpetshi Perricard 6-4 7-6(8) final (FRA) s 1/16 won Q-Yannick Hanfmann (DEU) 7-6(3) 7-5 final 1/32 won (Bye) final 4 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) qtr lost WC-Raphael Collignon (BEL) 7-6(5) 6-1 final s 1/16 won Marcos Giron (USA) 6-7(5) 6-1 6-4 final 1/32 won (Bye) final Q Yannick Hanfmann (DEU) 1/16 lost 1-Lorenzo Musetti (ITA) 7-6(3) 7-5 final 1/32 won Matteo Arnaldi (ITA) 6-7(4) 6-4 6-4 final quali won Tibo Colson (BEL) 6-7(3) 7-5 6-2 fying final quali won Calvin Hemery (FRA) 6-3 6-4 fying 1st – Damir Dzumhur (BIH) 1/16 lost 2-Felix Auger-Aliassime 7-6(3) 4-6 7-6(5) final (CAN) 1/32 won WC-Federico Cina (ITA) 6-7(5) 6-2 7-6(3) final Q Gilles Arnaud Bailly (BEL) 1/16 lost 3-Jiri Lehecka (CZE) 6-3 6-2 final 1/32 won Daniel Altmaier (DEU) 6-4 6-7(10) 6-3 final quali won LL-Valentin Royer (FRA) 7-6(3) 7-6(2) fying final quali won Marco Trungelliti (ARG) 6-3 7-6(6) fying 1st – Marcos Giron (USA) 1/16 lost 4-Alejandro Davidovich 6-7(5) 6-1 6-4 final Fokina (ESP) 1/32 won Mattia Bellucci (ITA) 6-3 6-4 final Q Nikoloz Basilashvili (GEO) 1/16 lost 5-Giovanni Mpetshi Perricard 7-5 0-0 (Retired) final (FRA) 1/32 won Quentin Halys (FRA) 6-4 6-4 final quali won Pierre-Hugues Herbert (FRA) 3-6 6-3 7-6(4) fying final quali won Alessio Basile (BEL) 6-4 6-4 fying 1st – Botic Van De Zandschulp (NLD) 1/16 lost Q-Eliot Spizzirri (USA) 7-5 6-0 final 1/32 won 7-Joao Fonseca (BRA) 7-5 7-6(2) final – Francisco Comesana (ARG) 1/16 lost WC-Raphael Collignon (BEL) 7-5 3-6 7-6(10) final 1/32 won WC-David Goffin (BEL) 7-6(5) 6-4 final LL Valentin Royer (FRA) 1/16 lost Benjamin Bonzi (FRA) 7-6(3) 4-6 6-1 final 1/32 won 6-Sebastian Baez (ARG) 6-2 6-3 final quali lost Q-Gilles Arnaud Bailly (BEL) 7-6(3) 7-6(2) fying final quali won Daniel Merida Aguilar (ESP) 6-3 7-5 fying 1st – 1/32 lost 1-Lorenzo Musetti (ITA) (Bye) final 1/32 lost 2-Felix Auger-Aliassime (Bye) final (CAN) 1/32 lost 3-Jiri Lehecka (CZE) (Bye) final 1/32 lost 4-Alejandro Davidovich (Bye) final Fokina (ESP) PR Emil Ruusuvuori (FIN) 1/32 lost 5-Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(4) 6-7(5) 6-4 final (FRA) 6 Sebastian Baez (ARG) 1/32 lost LL-Valentin Royer (FRA) 6-2 6-3 final – Daniel Altmaier (DEU) 1/32 lost Q-Gilles Arnaud Bailly (BEL) 6-4 6-7(10) 6-3 final – Quentin Halys (FRA) 1/32 lost Q-Nikoloz Basilashvili (GEO) 6-4 6-4 final – Pedro Martinez Portero (ESP) 1/32 lost Q-Eliot Spizzirri (USA) 6-4 6-1 final – Matteo Arnaldi (ITA) 1/32 lost Q-Yannick Hanfmann (DEU) 6-7(4) 6-4 6-4 final 8 Zizou Bergs (BEL) 1/32 lost WC-Raphael Collignon (BEL) 6-4 7-6(5) final – Reilly Opelka (USA) 1/32 lost Benjamin Bonzi (FRA) 6-4 6-4 final WC David Goffin (BEL) 1/32 lost Francisco Comesana (ARG) 7-6(5) 6-4 final – Mattia Bellucci (ITA) 1/32 lost Marcos Giron (USA) 6-3 6-4 final 7 Joao Fonseca (BRA) 1/32 lost Botic Van De Zandschulp 7-5 7-6(2) final (NLD) WC Federico Cina (ITA) 1/32 lost Damir Dzumhur (BIH) 6-7(5) 6-2 7-6(3) final – Pierre-Hugues Herbert (FRA) quali lost Q-Nikoloz Basilashvili (GEO) 3-6 6-3 7-6(4) fying final quali won Jurij Rodionov (AUT) 7-6(5) 6-4 fying 1st – Alexander Blockx (BEL) quali lost Q-Eliot Spizzirri (USA) 7-6(4) 6-3 fying final quali won Gauthier Onclin (BEL) 6-3 6-4 fying 1st – Tibo Colson (BEL) quali lost Q-Yannick Hanfmann (DEU) 6-7(3) 7-5 6-2 fying final quali won Jaime Faria (PRT) 1-6 6-3 6-4 fying 1st ………………………………………….. .. Seeds .. Seed Round Rslt Opponent Score WC Raphael Collignon (BEL) semi lost 2-Felix Auger-Aliassime 7-6(2) 6-4 final (CAN) s Q Eliot Spizzirri (USA) qtr lost 2-Felix Auger-Aliassime 6-2 7-6(6) final (CAN) s WC Raphael Collignon (BEL) qtr won 4-Alejandro Davidovich 7-6(5) 6-1 final Fokina (ESP) s LL Valentin Royer (FRA) 1/16 lost Benjamin Bonzi (FRA) 7-6(3) 4-6 6-1 final Q Eliot Spizzirri (USA) 1/16 won Botic Van De Zandschulp 7-5 6-0 final (NLD) Q Gilles Arnaud Bailly (BEL) 1/16 lost 3-Jiri Lehecka (CZE) 6-3 6-2 final Q Nikoloz Basilashvili (GEO) 1/16 lost 5-Giovanni Mpetshi Perricard 7-5 0-0 (Retired) final (FRA) Q Yannick Hanfmann (DEU) 1/16 lost 1-Lorenzo Musetti (ITA) 7-6(3) 7-5 final WC Raphael Collignon (BEL) 1/16 won Francisco Comesana (ARG) 7-5 3-6 7-6(10) final LL Valentin Royer (FRA) 1/32 won 6-Sebastian Baez (ARG) 6-2 6-3 final PR Emil Ruusuvuori (FIN) 1/32 lost 5-Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(4) 6-7(5) 6-4 final (FRA) Q Gilles Arnaud Bailly (BEL) 1/32 won Daniel Altmaier (DEU) 6-4 6-7(10) 6-3 final Q Nikoloz Basilashvili (GEO) 1/32 won Quentin Halys (FRA) 6-4 6-4 final Q Eliot Spizzirri (USA) 1/32 won Pedro Martinez Portero (ESP) 6-4 6-1 final Q Yannick Hanfmann (DEU) 1/32 won Matteo Arnaldi (ITA) 6-7(4) 6-4 6-4 final WC Raphael Collignon (BEL) 1/32 won 8-Zizou Bergs (BEL) 6-4 7-6(5) final WC David Goffin (BEL) 1/32 lost Francisco Comesana (ARG) 7-6(5) 6-4 final WC Federico Cina (ITA) 1/32 lost Damir Dzumhur (BIH) 6-7(5) 6-2 7-6(3) final LL Valentin Royer (FRA) quali lost Q-Gilles Arnaud Bailly (BEL) 7-6(3) 7-6(2) fying final Q Gilles Arnaud Bailly (BEL) quali won LL-Valentin Royer (FRA) 7-6(3) 7-6(2) fying final Q Nikoloz Basilashvili (GEO) quali won Pierre-Hugues Herbert (FRA) 3-6 6-3 7-6(4) fying final Q Eliot Spizzirri (USA) quali won Alexander Blockx (BEL) 7-6(4) 6-3 fying final Q Yannick Hanfmann (DEU) quali won Tibo Colson (BEL) 6-7(3) 7-5 6-2 fying final LL Valentin Royer (FRA) quali won Daniel Merida Aguilar (ESP) 6-3 7-5 fying 1st Q Gilles Arnaud Bailly (BEL) quali won Marco Trungelliti (ARG) 6-3 7-6(6) fying 1st Q Nikoloz Basilashvili (GEO) quali won Alessio Basile (BEL) 6-4 6-4 fying 1st Q Eliot Spizzirri (USA) quali won Zsombor Piros (HUN) 5-7 7-6(6) 6-1 fying 1st Q Yannick Hanfmann (DEU) quali won Calvin Hemery (FRA) 6-3 6-4 fying 1st 1 Lorenzo Musetti (ITA) qtr lost 5-Giovanni Mpetshi Perricard 6-4 7-6(8) final (FRA) s 1/16 won Q-Yannick Hanfmann (DEU) 7-6(3) 7-5 final 1/32 won (Bye) final 2 Felix Auger-Aliassime (CAN) final to play 3-Jiri Lehecka (CZE) (start 14:30) semi won WC-Raphael Collignon (BEL) 7-6(2) 6-4 final s qtr won Q-Eliot Spizzirri (USA) 6-2 7-6(6) final s 1/16 won Damir Dzumhur (BIH) 7-6(3) 4-6 7-6(5) final 1/32 won (Bye) final 3 Jiri Lehecka (CZE) final to play 2-Felix Auger-Aliassime (start 14:30) (CAN) semi won 5-Giovanni Mpetshi Perricard 7-6(3) 7-6(7) final (FRA) s qtr won Benjamin Bonzi (FRA) 6-7(8) 6-1 4-1 final (Retired) s 1/16 won Q-Gilles Arnaud Bailly (BEL) 6-3 6-2 fina…
