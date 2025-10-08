LIVE TV
BRIEF-Medivir Announces Fully Guaranteed Rights Issue Of About SEK 151 Mln

BRIEF-Medivir Announces Fully Guaranteed Rights Issue Of About SEK 151 Mln

BRIEF-Medivir Announces Fully Guaranteed Rights Issue Of About SEK 151 Mln

Written By: NewsX Syndication
Published: October 8, 2025 12:30:03 IST

BRIEF-Medivir Announces Fully Guaranteed Rights Issue Of About SEK 151 Mln

Oct 8 (Reuters) – Medivir AB: * MEDIVIR ANNOUNCES A FULLY GUARANTEED RIGHTS ISSUE OF APPROXIMATELY SEK 151 MILLION * RIGHTS ISSUE COULD BE INCREASED WITH UP TO SEK 20 MILLION AS AN OVER-ALLOTMENT ISSUE * HAS RECEIVED SUBSCRIPTION UNDERTAKINGS AMOUNTING TO ABOUT SEK 45.9 MILLION, CORRESPONDING TO 30.3% OF RIGHTS ISSUE * ENTERS INTO AGREEMENTS ON GUARANTEE COMMITMENTS OF ABOUT SEK 105.6 MILLION WHICH, TOGETHER WITH SUBSCRIPTION UNDERTAKINGS, SECURES RIGHTS ISSUE TO 100% Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 8, 2025 12:30 PM IST
BRIEF-Medivir Announces Fully Guaranteed Rights Issue Of About SEK 151 Mln

