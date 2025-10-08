BRIEF-Veidekke To Execute Critical Construction Contract On Gothenburg's West Link

20
Oct 8 (Reuters) – Veidekke ASA: * VEIDEKKE: TO EXECUTE CRITICAL CONSTRUCTION CONTRACT ON GOTHENBURG'S WEST LINK * CONTRACT WILL BE CARRIED OUT OVER A LIMITED PERIOD, ON AN ONGOING BASIS. * COMMISSIONED BY SWEDISH TRANSPORT ADMINISTRATION TO EXECUTE A SO-CALLED CRITICAL CONTRACT Source text: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)
