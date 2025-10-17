LIVE TV
Home > World > BRIEF-Xoma Royalty And Lava Therapeutics Announce Amendment To Purchase Agreement

BRIEF-Xoma Royalty And Lava Therapeutics Announce Amendment To Purchase Agreement

Written By: NewsX Syndication
Published: October 17, 2025 21:21:30 IST

Oct 17 (Reuters) – XOMA ROYALTY: * XOMA ROYALTY AND LAVA THERAPEUTICS ANNOUNCE AMENDMENT TO PURCHASE AGREEMENT * XOMA ROYALTY CORP: LAVA SHAREHOLDERS WHO TENDER THEIR SHARES WILL NOW RECEIVE AN INITIAL CASH AMOUNT PER SHARE OF $1.04 * XOMA ROYALTY CORP: AMENDMENT TO AGREEMENT WITH LAVA INCLUDES UPDATED CVR TERMS FOR TENDER OFFER Source text: Further company coverage:

(The article has been published through a syndicated feed. Except for the headline, the content has been published verbatim. Liability lies with original publisher.)

First published on: Oct 17, 2025 9:21 PM IST
