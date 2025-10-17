BRIEF-Xoma Royalty And Lava Therapeutics Announce Amendment To Purchase Agreement

Oct 17 (Reuters) – XOMA ROYALTY: * XOMA ROYALTY AND LAVA THERAPEUTICS ANNOUNCE AMENDMENT TO PURCHASE AGREEMENT * XOMA ROYALTY CORP: LAVA SHAREHOLDERS WHO TENDER THEIR SHARES WILL NOW RECEIVE AN INITIAL CASH AMOUNT PER SHARE OF $1.04 * XOMA ROYALTY CORP: AMENDMENT TO AGREEMENT WITH LAVA INCLUDES UPDATED CVR TERMS FOR TENDER OFFER Source text: Further company coverage:
