|Candidate Name
|Banwari Ram
|Assets and Liabilities
Assets: Rs 67,42,712 ~67 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
Category: Graduate
BA From K.L. S. College Nawada in Year 1975 Magadh University Bodh Gaya
|Name
|BANWARI RAM
|Residence
|RAJAULI (SC) (NAWADA)
|Party
|IND
|Relation
|Age
|68
|Voter Info
|235 Rajauli (Bihar) constituency, at Serial no 829 in Part no 28
|Self Profession
|Social Worker & Agriculture
|Spouse Profession
|Social Worker & Agriculture