LIVE TV
LIVE TV
TRENDING |
Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan
LIVE TV
TRENDING |
Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan Anas al-Sharif donald trump uk gaza Karrion Kross business news gauri khan
LIVE TV
Home > Elections > Bihar Elections > Banwari Ram

Banwari Ram

Banwari Ram, aged 68, is contesting the Bihar Assembly Elections 2025 as an Independent candidate from the Rajauli (SC) constituency in Nawada district. He is a graduate, having earned his B.A. from K.L.S. College Nawada (Magadh University, 1975). Professionally, he is engaged in social work and agriculture. According to his filed affidavit, he possesses assets valued at ₹67,42,712 (~₹67 Lakhs) and has no liabilities. He is a registered voter in Constituency No. 235, at Serial No. 829 in Part No. 28.

Banwari Ram

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 8, 2025 12:37:00 IST

Candidate Name Banwari Ram
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 67,42,712 ~67 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
BA From K.L. S. College Nawada in Year 1975 Magadh University Bodh Gaya
Name BANWARI RAM
Residence RAJAULI (SC) (NAWADA)
Party IND
Relation
Age 68
Voter Info 235 Rajauli (Bihar) constituency, at Serial no 829 in Part no 28
Self Profession Social Worker & Agriculture
Spouse Profession Social Worker & Agriculture
Tags: Banwari RamBihar Election 2025Bihar Elections

RELATED News

Bhai Virendra
Bhagerath Kumar
Bechan Ram
Bechan Paswan
Bebi Pandey

LATEST NEWS

Ray Brooks, Beloved Voice Of Mr Benn, Dies Aged 86
What’s Behind Alexis Wilkins And FBI Director Kash Patel’s 19-Year Age Gap? She Finally Speaks Out
Bihar Poll Dig? PM Modi Says Opposition Will Link ‘Kosi’ Tower To Politics
Pakistan Army Chief Asim Munir’s Bizarre Remark Sparks Debate: What Exactly Did He Say?
PM Modi Inaugurates 184 Flats For MPs In Delhi, ‘Our MPs Will Face No Issues’
Can’t Get Enough Of Udaipur Files? Here Are 5 Crime Thrillers You Need To Watch Next
Hansi Flick Eyes Defensive Growth As Barcelona Begin New Era Post-Martinez And Ter Stegen Talks
Roasted Chana Benefits, Nutrition & How Much to Eat Daily
Love for Rent? Why Hobosexuality Is Sneaking Into Indian City Life
Parents Alert: How Digital Overload Is Threatening Kids’ Heart Health, New Study Reveals
Banwari Ram

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

QUICK LINKS

Banwari Ram

Follow Us

Facebook Instagram Twitter Youtube

NewsX is India’s fastest growing English News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Group Websites

Banwari Ram
Banwari Ram
Banwari Ram
Banwari Ram

QUICK LINKS

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?