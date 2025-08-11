22
|Candidate Name
|Bechan Ram
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 79,70,000 ~79 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
Graduate from Har Prasad Jain College Arrah (Bihar) In 1967, Magadh University Bodhgaya
|Name
|BECHAN RAM
|Residence
|MOHANIA (SC) (KAIMUR (BHABUA))
|Party
|IND
|Relation
|Age
|75
|Voter Info
|204 Mohania (Bihar) constituency, at Serial no 659 in Part no 41
|Self Profession
|Retired (Deputy Commissioner, Government of Bihar) And Agriculture
|Spouse Profession
|Death