Bechan Ram, aged 75, is contesting from the Mohania (SC) constituency as an Independent candidate in the Bihar Assembly Elections 2025. He is a graduate from Har Prasad Jain College, Arrah (1967, Magadh University Bodhgaya). A retired Deputy Commissioner (Government of Bihar) and an agriculturist, Bechan Ram has declared assets worth ₹79,70,000 (~₹79 Lakh) and no liabilities. He is a registered voter in 204 Mohania (Bihar) constituency, at Serial No. 659 in Part No. 41.

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 11, 2025 12:07:00 IST

Candidate Name Bechan Ram
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 79,70,000 ~79 Lacs+
Liabilities: Nil
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
Graduate from Har Prasad Jain College Arrah (Bihar) In 1967, Magadh University Bodhgaya
Residence MOHANIA (SC) (KAIMUR (BHABUA))
Party IND
Relation
Age 75
Voter Info 204 Mohania (Bihar) constituency, at Serial no 659 in Part no 41
Self Profession Retired (Deputy Commissioner, Government of Bihar) And Agriculture
Spouse Profession Death
