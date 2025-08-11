58
|Candidate Name
|Bhashkar Kumar Verma
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 15,23,500 ~15 Lacs+
Liabilities: Rs 50,000 ~50 Thou+
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
B.Com Magadh University Bodh Gaya
|Name
|BHASHKAR KUMAR VERMA
|Residence
|NABINAGAR (AURANGABAD)
|Party
|Pragatisheel Magahi Samaj
|Relation
|Age
|28
|Voter Info
|222 Kutumba (Bihar) constituency, at Serial no 161 in Part no 17
|Self Profession
|Self Business
|Spouse Profession
|Not Applicable