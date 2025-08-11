LIVE TV
Bhashkar Kumar Verma

Bhashkar Kumar Verma

Bhashkar Kumar Verma, aged 28, is contesting from Kutumba (Aurangabad) as a Pragatisheel Magahi Samaj candidate in the Bihar Assembly Elections 2025. He is a B.Com graduate from Magadh University, Bodh Gaya. His voter record is listed in 222 Kutumba constituency, Serial No. 161, Part No. 17. He has declared assets worth ₹15,23,500 (~₹15 lakh) and liabilities of ₹50,000. Professionally, he is engaged in self-owned business.

Bhashkar Kumar Verma

Published By: Tushar Tyagi
Published: August 11, 2025 14:07:00 IST

Candidate Name Bhashkar Kumar Verma
Assets and Liabilities Assets & Liabilities
Assets: Rs 15,23,500 ~15 Lacs+
Liabilities: Rs 50,000 ~50 Thou+
Educational Details Educational Details
Category: Graduate
B.Com Magadh University Bodh Gaya
Name BHASHKAR KUMAR VERMA
Residence NABINAGAR (AURANGABAD)
Party Pragatisheel Magahi Samaj
Relation
Age 28
Voter Info 222 Kutumba (Bihar) constituency, at Serial no 161 in Part no 17
Self Profession Self Business
Spouse Profession Not Applicable
Tags: Bhashkar Kumar VermaBihar Election 2025Bihar Elections

Bhashkar Kumar Verma

Bhashkar Kumar Verma

Bhashkar Kumar Verma
Bhashkar Kumar Verma
Bhashkar Kumar Verma
Bhashkar Kumar Verma

