Deva Shankar Arya (Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party) Profile

Deva Shankar Arya, aged 25, is contesting from Laukaha in the Bihar Legislative Assembly as a candidate of the Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party. He has completed his graduation from Veer Kunwar Singh University, Arrah in 2013 and is currently pursuing post-graduation from IGNOU, Delhi. His voter details are recorded in the 195 Agiaon constituency, Serial No. 605, Part No. 229. He has declared assets worth ₹20,70,000 (~₹20.70 lakh) and has no liabilities. Professionally, he is a student and resides in Laukaha, Madhubani.

Candidate Name Deva Shankar Arya
Assets: Rs 20,70,000 ~20 Lacs+
Liabilities: Nil
Category: Graduate
Graduate from Veer Kunwar Singh University Arrah in 2013, Post Graduation Pursuing from IGNOU Delhi
Name DEVA SHANKAR ARYA
Residence LAUKAHA (MADHUBANI)
Party Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party
Relation
Age 25
Voter Info 195 Agiaon (Bihar) constituency, at Serial no 605 in Part no 229
Self Profession Study
Spouse Profession Nil
