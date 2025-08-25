Deva Shankar Arya (Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party) Profile

37
|Candidate Name
|Deva Shankar Arya
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 20,70,000 ~20 Lacs+
Liabilities: Nil
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
Graduate from Veer Kunwar Singh University Arrah in 2013, Post Graduation Pursuing from IGNOU Delhi
|Name
|DEVA SHANKAR ARYA
|Residence
|LAUKAHA (MADHUBANI)
|Party
|Bhartiya Lokmat Rashtrwadi Party
|Relation
|Age
|25
|Voter Info
|195 Agiaon (Bihar) constituency, at Serial no 605 in Part no 229
|Self Profession
|Study
|Spouse Profession
|Nil