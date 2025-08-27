Fujlur Rahman Ansari (Jan Adhikar Party (Loktantrik)) Profile

55
|Candidate Name
|Fujlur Rahman Ansari
|Assets and Liabilities
|Assets & Liabilities
Assets: Rs 66,99,029 ~66 Lacs+
Liabilities: Rs 3,15,800 ~3 Lacs+
|Educational Details
|Educational Details
Category: Graduate
Graduate 1995 Magadh University BodhGaya
|Name
|FUJLUR RAHMAN ANSARI
|Residence
|PALIGANJ (PATNA)
|Party
|Jan Adhikar Party (Loktantrik)
|Relation
|Age
|42
|Voter Info
|220-Obra (Bihar) constituency, at Serial no 233 in Part no 8
|Self Profession
|Shop (Ultrasound -2) Daudanagar
|Spouse Profession
|Teacher